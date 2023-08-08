從首爾乘坐巴士，只需 1 小時即可抵達驪州名牌折扣購物中心，享受完美的一日購物之旅

韓國首爾 2023年8月8日 /美通社/ -- 韓國當地的遊客和外國人從首爾出發，只需一小時即可輕鬆抵達最佳購物場所，享受超值購物之旅。

連接京畿道驪州名牌折扣購物中心和江南區首爾高速巴士客運站的特快巴士，從上個月開始營運。

往返巴士每天有七班，首爾出發時間為上午9點至下午5點，驪州返回時間為上午11點至晚上7點。

驪州名牌折扣購物中心於2007年開業，是韓國首家由新世界西蒙（Shinsegae Simon）營運的高級名牌折扣商場，目前已入駐約270個品牌，其中約30個品牌只有在驪州當地的購物中心才能看到。

該購物中心占地453,100平方英呎，交通便利，顧客可以在這裡以合理的價格購買到高品質的商品。

消費者可在購物的同時，欣賞到充滿異國風情的美麗戶外景色，還可以享受Burberry、Prada、Gucci和Bottega Veneta等奢侈品品牌的全年折扣優惠。此外，該購物中心內還有生活和美容品牌店鋪，以及供應各種美食的餐廳。

外國顧客還可前往信息中心，領取驪州名牌折扣購物中心專門為他們提供的Savings Passport優惠券。

此外，該購物中心內還有兒童遊樂設施和顧客便利設施，如ATM機、退稅亭、便利店和服裝修改服務，並提供信息中心服務。

該公司表示，有了巴士直達服務，更多國內外遊客可以更輕鬆地抵達該購物中心和驪州的其他景點。

驪州位於京畿道東南部，南漢江流經此地，以出產優質大米和陶瓷而聞名。此外，當地還有很多文化遺址和遺跡，包括被聯合國教科文組織列為世界遺產的英寧陵，以及神勒寺、明成皇后祖屋、高達寺址和婆娑城。

新世界西蒙的一名高層表示：「隨著直達巴士的開通，我們正在積極吸引外國遊客，為振興當地旅遊業做出貢獻，我們計劃在未來將驪州名牌折扣購物中心打造成亞洲領先的購物和旅遊地標。」

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