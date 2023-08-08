中國：對菲補給船發射水砲已算「克制」，美智庫分析中在試探美啟動防衛底線
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對於8月5日發生的中國海警船以水砲攻擊菲律賓補給船事件，分析認為這是中國以「灰色地帶」手法測試美國啟動「美菲互防衛條約」的底線。中國駐菲大使黃溪連指責「菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動」，而中共喉舌環球時報社論批評，中方被迫以水砲驅逐，已是最大限度的克制。
（中央社）中國海警近日在南沙仁愛礁海域以水砲襲擊菲律賓補給船，牽動地區緊張局勢；分析人士指出，這是中國以「灰色地帶」手法測試美國啟動「美菲互防衛條約」的底線，或美支持菲國是否只是空洞言辭。
菲律賓軍方和海岸防衛隊指控，中國海警5日在菲律賓的補給任務中進行攔截並發射水砲的行為違反國際法，導致其中一艘包租船無法抵達仁愛暗沙。馬尼拉外交部7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。
中國外交部7日則稱菲律賓侵犯中方主權，違反「南海各方行為宣言」，中國海警現場操作專業、克制，無可非議，另點名美國動輒以履行「美菲共同防禦條約」來威脅中方，美方這做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣。
美國之音今天報導，美菲自1951年簽署「共同防禦條約」，近年來多次強調對菲律賓船隻的武裝襲擊可能會令美國啟動兩國間的這一條約。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年11月在訪問菲律賓時曾表示，對菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機的武裝攻擊將啟動美國在該條約下的共同防禦承諾。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞項目副研究員納塔勒格瓦（Andreyka Natalegawa）指出，最近幾個月美菲同盟的一個關鍵發展是，兩國試圖對何種情況下互防條約將會生效進行澄清。
他說，當前的措辭是，如果在太平洋上發生對菲律賓船隻或船員的武裝襲擊，關鍵字是「武裝襲擊」。然而，在使用水砲或雷射設備的情況下，是否有資格觸發這些事件存在一些模糊性，而這正是中國的意圖，在「灰色地帶」內操作，低於直接武裝衝突，但仍然有效地干擾菲律賓船隻的方式進行。
美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）指出，中國這次水砲襲擊用意在阻止美國與菲律賓以及其他東南亞國家之間不斷擴大的防務合作關係，並試探美國的底線，評估美國對菲律賓支持的保證是否只是空洞言辭。
華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）亞洲項目研究員帕倫斯沃倫（Prashanth Parameswaran）說，中國認為，它可以在南海採取低於公開武裝衝突門檻的行動，但水砲攻擊事件仍然具有升級性和危險性的可能。
中國：應盡快啟動雙方商談
《中央社》報導，據中國方面消息，中國駐菲律賓大使黃溪連與菲國外交部次長拉薩洛見面。黃溪連說，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，並一直在等待菲方回應，希望雙方盡快啟動商談。
菲律賓6日指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。菲律賓已就此事於7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。
據中國駐菲律賓大使館官方微信消息，黃溪連在7日「會見」拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）時，陳述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場。
黃溪連聲稱，「菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動」。為預防海上意外事件，中方透過多管道向菲方一再表達嚴正關切。
他接著稱，「菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域」。在此情況下，中方不得不做出必要反應，中國海警依法實施適度措施。
黃溪連又說，今年初，兩國元首就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識。希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。
他最後強調，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意。中方一直在等待菲方反饋，希望雙方儘快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。
根據中國外交部網站今日發布的訊息，中國外交部表示，已向菲律賓提出嚴正交涉，並指中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。
中國外交部又說，中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，「現場操作專業、克制，無可非議」。中方願繼續透過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。
中國鷹派官媒環球時報發布一篇名為「別把中國在仁愛礁的克制當成可乘之機」的評論。
該評論指，這艘「破軍艦」在仁愛礁「坐灘」24年，「這足夠體現中國的克制」。但菲律賓在美國的忽悠下顯然有了別的幻想，對形勢做出了巨大誤判，使得問題朝著更大風險的方向發展。
評論最後說，「克制歸克制，但中國維護國家主權的立場是堅定而明確的，沒有任何妥協的餘地。不管誰給菲律賓撐腰都不行」。
這起中菲在南海爭議水域發生的事件始於5日，菲律賓海岸防衛隊當時正在護送幾艘補給船通行，這些船隻負責為駐紮在南沙群島（Spratly Islands）仁愛礁（Second Thomas Shoal）的菲國軍事人員運送物資。
菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）的聲明表示：「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行徑，對我方船隻非法使用水砲。」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。