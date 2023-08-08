佛洛依德案件最後一位被判刑的警察，不認罪遭判「協助與教唆過失殺人」最高刑期4年9個月
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在非裔美國人佛洛依德被白人警察以膝蓋壓制於地，最後斷氣死亡的當時，陶負責阻止圍觀民眾靠近。而此事件後來在美國掀起「黑人的命也是命」（Black lives matter）的運動。法官在昨日宣布判決前，表達了對陶不認罪的遺憾，表示陶作為1位經驗豐富的資深警察，是當場最有能力阻止一切，並且拯救佛洛伊德的人。
綜合《美聯社》、《路透社》與《CNN》的報導，美國明尼蘇達州聖保羅聯邦法院昨（7）日宣判，曾任警察的陶（Tou Thao）在2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）案中，犯下二級協助與教唆過失殺人（aiding and abetting manslaughter）的罪行，需入獄服刑4年9個月。
2020年5月25日，非裔美國男子佛洛依德（George Floyd）被白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓制後頸在地上，長達9分鐘29秒。佛洛依德後來斷氣死亡，而此事件後來在美國掀起「黑人的命也是命」（Black lives matter）的運動，許多城市出現遊行示威，抗議警方長期以來對非裔民眾執法過當的情況。
而事發當時擔任明尼蘇達州最大城市明尼亞波里斯（Minneapolis）警察的陶，在現場阻止圍觀民眾靠近。在昨日的聯邦法庭中，陶並沒有承認自己有任何錯誤的舉措，而法院於昨日宣判，陶因協助與教唆過失殺人，將面臨4年9個月的監禁。陶是佛洛伊德案4名涉案警察中，最後被判刑的。
當時以膝蓋壓制佛洛依德，並且導致其窒息死亡的警察蕭文，因為犯下二級過失致死罪（second-degree unintentional murder）、三級謀殺（third-degree murder），以及二級過失殺人罪（second-degree manslaughter），於2021年6月，被法院宣判需入獄服刑21年。在聯邦法院的審判中，蕭文承認自己侵犯了佛洛伊德的公民權力。
另外2名警察萊恩（Thomas Lane），以及康（Alexander Kueng），當時分別抓住、壓制了佛洛伊德的腳與軀幹，阻止其掙扎。面對二級協助與教唆過失殺人的罪行，2人皆認罪，分別被判刑3年與3年6個月的監禁。
與蕭文、萊恩與康不同，昨日被判刑的陶並沒有直接觸碰到佛洛伊德的身體，而是在旁邊阻止民眾靠近。陶並沒有認罪，並在法庭上表示「我並沒有想要傷害任何人，這從來都不是我的本意，我盡力了。」
《CNN》報導指出，陶接下來用20分鐘的時間，發表他在佛洛依德死後，如何「重新發現」基督教的教義，並向法庭的各位進行講道，將自己與耶穌所受的不義指控進行連結。不過負責此案的卡希爾（Peter Cahill）法官對此「不為所動」。
卡希爾法官在昨日宣布判決前，表達了對陶不認罪的遺憾。並表示他認為陶的罪行雖比蕭文輕，但遠遠大於萊恩與康，因為陶作為1位經驗豐富的資深警察，是當場最有能力阻止一切，並且拯救佛洛伊德的人。「說實話，經過3年的反省，我希望能看到更多的悔恨、遺憾，以及對自身責任的認知，然後少說一點教。」
《美聯社》指出，卡希爾法官判定的4年9個月（57個月）刑期，是二級協助與教唆過失殺人罪的最高刑期，超出了平均刑期的4年（48個月）。而陶接下來將會被送回聯邦監獄，再被移監至明尼蘇達州州立監獄服刑。
新聞來源
- Minneapolis ex-officer sentenced to nearly 5 years in Floyd killing（Reuters）
- Officer who held back crowd during George Floyd’s murder sentenced to over 4 years in prison（CNN）
- Ex-Minneapolis officer unrepentant as he gets nearly 5 years in George Floyd killing（AP）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航