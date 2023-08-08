2023/08/08,
美加

佛洛依德案件最後一位被判刑的警察，不認罪遭判「協助與教唆過失殺人」最高刑期4年9個月

佛洛依德案件最後一位被判刑的警察，不認罪遭判「協助與教唆過失殺人」最高刑期4年9個月
7月27日，陶（左）與辯護律師（右）抵達明尼蘇達州聖保羅聯邦法院｜Photo Credit: GettyImages

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在非裔美國人佛洛依德被白人警察以膝蓋壓制於地，最後斷氣死亡的當時，陶負責阻止圍觀民眾靠近。而此事件後來在美國掀起「黑人的命也是命」（Black lives matter）的運動。法官在昨日宣布判決前，表達了對陶不認罪的遺憾，表示陶作為1位經驗豐富的資深警察，是當場最有能力阻止一切，並且拯救佛洛伊德的人。

綜合《美聯社》《路透社》《CNN》的報導，美國明尼蘇達州聖保羅聯邦法院昨（7）日宣判，曾任警察的陶（Tou Thao）在2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）案中，犯下二級協助與教唆過失殺人（aiding and abetting manslaughter）的罪行，需入獄服刑4年9個月。

2020年5月25日，非裔美國男子佛洛依德（George Floyd）被白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓制後頸在地上，長達9分鐘29秒。佛洛依德後來斷氣死亡，而此事件後來在美國掀起「黑人的命也是命」（Black lives matter）的運動，許多城市出現遊行示威，抗議警方長期以來對非裔民眾執法過當的情況。

而事發當時擔任明尼蘇達州最大城市明尼亞波里斯（Minneapolis）警察的陶，在現場阻止圍觀民眾靠近。在昨日的聯邦法庭中，陶並沒有承認自己有任何錯誤的舉措，而法院於昨日宣判，陶因協助與教唆過失殺人，將面臨4年9個月的監禁。陶是佛洛伊德案4名涉案警察中，最後被判刑的。

當時以膝蓋壓制佛洛依德，並且導致其窒息死亡的警察蕭文，因為犯下二級過失致死罪（second-degree unintentional murder）、三級謀殺（third-degree murder），以及二級過失殺人罪（second-degree manslaughter），於2021年6月，被法院宣判需入獄服刑21年。在聯邦法院的審判中，蕭文承認自己侵犯了佛洛伊德的公民權力。

另外2名警察萊恩（Thomas Lane），以及康（Alexander Kueng），當時分別抓住、壓制了佛洛伊德的腳與軀幹，阻止其掙扎。面對二級協助與教唆過失殺人的罪行，2人皆認罪，分別被判刑3年與3年6個月的監禁。

與蕭文、萊恩與康不同，昨日被判刑的陶並沒有直接觸碰到佛洛伊德的身體，而是在旁邊阻止民眾靠近。陶並沒有認罪，並在法庭上表示「我並沒有想要傷害任何人，這從來都不是我的本意，我盡力了。」

《CNN》報導指出，陶接下來用20分鐘的時間，發表他在佛洛依德死後，如何「重新發現」基督教的教義，並向法庭的各位進行講道，將自己與耶穌所受的不義指控進行連結。不過負責此案的卡希爾（Peter Cahill）法官對此「不為所動」。

卡希爾法官在昨日宣布判決前，表達了對陶不認罪的遺憾。並表示他認為陶的罪行雖比蕭文輕，但遠遠大於萊恩與康，因為陶作為1位經驗豐富的資深警察，是當場最有能力阻止一切，並且拯救佛洛伊德的人。「說實話，經過3年的反省，我希望能看到更多的悔恨、遺憾，以及對自身責任的認知，然後少說一點教。」

《美聯社》指出，卡希爾法官判定的4年9個月（57個月）刑期，是二級協助與教唆過失殺人罪的最高刑期，超出了平均刑期的4年（48個月）。而陶接下來將會被送回聯邦監獄，再被移監至明尼蘇達州州立監獄服刑。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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