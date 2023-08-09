深度解析PayPal推出穩定幣：4.3億人的加密貨幣入口，達成Facebook未盡的野望

文：區塊律動BlockBeats（Jack、Cookie、Jaleel）

北京時間8月7日晚，總部位於加州聖何塞的支付公司PayPal表示，將推出穩定幣PayPal USD（PYUSD）。該穩定幣由Paxos Trust發行（前BUSD發行方），完全由美元存款、短期國債和類似現金等價物支持，並將逐步向PayPal在美國的客戶開放。

儘管PayPal過去幾年涉足加密領域的業務不少，但其官方穩定幣的推出仍舊能夠算作加密發展進程中的重大事件。作為出入加密世界的便捷通道，穩定幣通常被視為引導加密用戶的重要工具。截至目前，這項工作主要由USDC和USDT來承擔，但由於缺少傳統金融和現實世界的應用場景，這兩種穩定幣的主要用戶仍舊是加密行業的內部參與者。

另一方面，由於各國CBDC的開發與推廣，穩定幣一直面臨著嚴厲的監管壓力。此前Facebook極具雄心的穩定幣項目Libra就是在這種壓力下最終宣布失敗。

因此，PayPal穩定幣的推出，在加密貨幣進入傳統金融以及現實經濟的進程中將扮演重要的歷史角色。它不僅意味著4.3億PayPal用戶將獲得更加穩定便捷的加密入口，也將進一步推進正在逐步鬆動的加密政策。更有趣的是，對於馬斯克和Twitter來說，PayPal穩定幣的推出，為他一直以來希望實現的「X夢想」增添了不少想像空間。

4.3億人的通道

在PayPal的公告中，官方寫道：「PayPal USD旨在減少虛擬環境中缺乏經驗的支付的摩擦，促進價值的快速轉移以支持朋友和家人，匯款或進行國際支付，實現直接流向開發者和創作者，並促進數位資產的持續擴張由世界上最大的品牌。當前大部分穩定幣都在特定於Web3的環境中使用——PayPal USD從第一天起就將與該生態系統兼容，並將很快在Venmo上提供。」

PYUSD將在未來幾週內推出，購買PayPal USD的符合條件的美國客戶將能夠：

在PayPal和兼容的外部錢包間轉移PYUSD 使用PYUSD進行個人對個人（person-to-person）支付 在結帳時選擇使用PYUSD進行購買 將PayPal支持的任何加密貨幣與PYUSD相互轉換 透過PayPal以每PayPal USD 1美元的價格買賣

作為PayPal網絡內唯一支持的穩定幣，PayPal USD利用了PayPal在大規模支付方面數十年的經驗，並結合了區塊鏈協議的速度、成本和可編程性。作為在以太坊區塊鏈上發行的ERC-20代幣，PayPal USD將可供已經龐大且不斷成長的外部開發人員、錢包和Web3應用程序社區使用，也可以輕鬆地被交易所採用。

截至目前，PayPal在全球擁有超過4.31億活躍賬戶，但隨著疫情期間在線支付激增的勢頭減弱，PayPal股價在過去12個月內下跌了35%以上。另外，由於PayPal擴大了在其眾多平台上的營運資金貸款和匯款等消費者及商家服務，該公司上週表示，必須在第二季度撥出更多資金來償還向商家發放的不良貸款，這也導致其股價單日暴跌12%。在重重風波下，PayPal總裁兼CEO舒爾曼（Dan Schulman）前不久宣布將在未來幾個月辭職。

因此，PayPal USD可以說是舒爾曼在其PayPal生涯中的最後一項重要工作。此前，舒爾曼始終希望PayPal能夠依靠無需中介的即時低成本轉賬技術，在數位支付領域建立主導地位。他在與Bloomberg的採訪中表示：「向數位貨幣的轉變需要一種穩定的工具，既要數位化原生，又要易於與美元等法定貨幣連接......隨著時間的推移，我們的願景是成為整個支付基礎設施的一部分。」

Photo Credit: PayPal

除了打造增加數位貨幣實用性的產品和服務外，PayPal還致力於提高消費者和商家對加密貨幣、穩定幣和央行數位貨幣（CBDC）的理解，同時隨著行業的發展與監管機構密切合作。除了為美國賬戶持有人提供PayPal USD之外，PayPal目前還為客戶提供購買、持有、出售和轉讓精選加密貨幣的能力，並提供教育內容以幫助賬戶持有人了解該技術的風險和可能性。

另外值得注意的是，幫助發行PayPal USD的公司，正是此前與Binance（幣安）合作發行BUSD的Paxos Trust。這是一家獲得完全許可的有限目的信託公司，受到紐約州金融服務部的監管。在其幫助下，2022年6月，PayPal在獲得有條件BitLicense後，又獲得了NYDFS頒發的BitLicense。

據官方公告，從2023年9月開始，Paxos將發布PayPal美元公開月度儲備報告，概述構成儲備的工具。Paxos還將發布PayPal美元儲備資產價值的公開第三方證明。鑑證將由獨立的第三方會計師事務所出具，並按照美國註冊會計師協會（AICPA）制定的鑑證標准進行。

Facebook沒做到的，PayPal做到了

2019年6月，在進行了多年的籌備後，Facebook（現Meta）推出了一個雄心勃勃的項目：一種名為Libra的加密貨幣。在Meta的計劃中，該項目將得到一個國際公司聯盟的支持，旨在為銀行服務不足的人群提供金融服務，並擴展自己作為社交媒體的使命，將更廣泛的世界連接到蓬勃發展的數位貨幣市場。

Facebook的加密貨幣將由天秤座協會（Libra Association）管理，該協會由Visa、Mastercard和PayPal等公司組成。每個成員都擁有平等的投票權，同時需向儲備金繳納1000萬美元，並最終將Libra整合到其服務中，將數位貨幣帶給更多的消費者。