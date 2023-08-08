愛沙尼亞前總理安席蒲：烏克蘭戰爭讓台灣走進歐洲人心中，敬佩這裡的自由人民
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愛沙尼亞總理安席蒲表示，愛沙尼亞在1994年決定奉行「一中政策」，這對像愛沙尼亞這樣的小國來說，是一個務實且自利的決定，但他進一步指出，戰爭改變了一切，也改變了很多人對台灣的認識，包括他自己。
愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）今（8）日出席外交部與遠景基金會共同舉辦的「凱達格蘭論壇」，於午宴間發表專題演說。安席蒲表示，烏克蘭戰爭讓台灣走進許多歐洲人的心中，他敬佩台灣人民追求自由，而身為歐洲議會的一員，他也樂見台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定（BIA）。
安席蒲曾任愛沙尼亞經濟及通訊部部長，於2005年至2014年擔任愛沙尼亞總理，後擔任歐洲執委會副主席、執委會數位單一市場事務委員會委員、執委會數位經濟及社會委員會委員等職務，現為歐洲議會議員。
烏克蘭戰爭、貿易戰讓歐洲看清中國
安席蒲今日受邀出席「凱達格蘭論壇－2023印太安全對話」並發表演說，他開頭直指，戰爭改變了一切，也改變了很多人對台灣的認識，包括他自己。
安席蒲說，愛沙尼亞在1994年決定奉行「一中政策」，這對像愛沙尼亞這樣的小國來說，是一個務實且自利的決定。但是他也提到，北京政府並不如他們所聲稱的，尊重所有國家的主權、領土完整和邊界的不可侵犯性。
「烏克蘭戰爭讓許多愛沙尼亞人和其他歐洲人意識到，北京政府實際上是如何解讀他們的聲明」，安席蒲指出，中國聲稱在俄烏衝突中保持中立，但實際立場卻親俄羅斯，中國沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也沒有退出中俄聯合聲明，中國甚至指責北約和向烏克蘭提供支持的國家是「戰爭販子」，而這一切都讓歐洲人對台灣產生了深刻的思考。
安席蒲也提到中國在與世界各國商務往來時，卻以「發展中國家」自稱、進行市場保護的干預手段，不僅要求歐洲公司與中國企業合資，或者乾脆開放秘密技術作為在中國營運的條件，又以正式或非正式的方式限制歐洲公司，更利用盜竊知識產權作為商業模式。
安席蒲說，他在2018年12月一場歐盟委員會的記者會上，被記者問道「歐洲人是否應該擔心華為？」他表示「當然應該擔心」，並提到中國在2017年通過的《中華人民共和國國家情報法》，要求所有公司都必須與中國情報部門合作，安席蒲的發言受到中國大使館和華為的強烈抗議，但安席蒲表示，他更願意與那些守法、不會在經濟對其不利時立刻放棄的國家合作。
愛沙尼亞國會在2020年通過「電子通訊法修正案」（Electronic Communications Act Amendment Act），同年愛沙尼亞政府宣布禁止華為參與愛沙尼亞的5G網路建設。
安席蒲指出，中國在各方面引發歐洲人的不滿，包括導致香港的民主抗爭、中國在新疆違背人權的行為、COVID-19的大流行，都讓歐洲對假訊息有了更多的認識，歐洲也經歷了中國的網路攻擊。
他也提到，微軟於今年7月11日宣布，對來自中國的駭客組織「Storm-0558」採取應對措施，該組織專門針對西歐國家關注間諜活動、數據竊取和訪問憑證的政府單位，這樣的破獲讓歐洲人感到安心，同時也嚴重不安。安席蒲說，網路駭客可以透過每次的攻擊行動精進他們的手段，他非常希望歐洲能和台灣、以及其他志同道合的夥伴一起，進一步加強在網路安全領域的合作。
歐洲不只依賴俄羅斯天然氣，依賴中國稀土將成隱憂
安席蒲也提到，烏克蘭戰爭和COVID-19危機也讓歐洲國家進一步去思考技術方面的主權。他說二戰後德國和法國決定經濟整併，因為人們相信，如果國家之間彼此嚴重依賴，就不會導致戰爭，歐盟作為一個單一市場，團結了成員國，並自以為經濟互相依賴如果能緩解歐盟成員國間的緊張局勢，也可以用來緩解俄羅斯與歐盟之間的關係。
「這樣的想法被證實太天真了」，安席蒲指出，歐洲依賴俄羅斯的天然氣，但天然氣和石油收入卻被俄羅斯用於戰爭，歐洲沒有實現所希望的相互依賴，而是陷入了對俄羅斯天然氣的片面依賴，而無論是2008年俄羅斯襲擊喬治亞，還是2014年俄羅斯吞併克里米亞，都沒有改變這樣的情況，甚至在克里米亞事件後，歐盟對俄羅斯的天然氣依賴實際上增加了一倍。歐洲人直到俄羅斯隊烏克蘭發動全面戰爭後，才意識到局勢的嚴重性。
安席蒲表示，現在歐洲每個公民都認識到，任何的片面依賴都是非常危險的，也意識到歐洲在關鍵原物料上變得過於依賴中國，西方因爲環保因素將稀土工廠轉移到中國，而現在，稀土礦產的生產已集中在中國；安席蒲強調，關鍵原物料不只有稀土，也包括用於製造電池的鋰、用於生產電動汽車、風力渦輪機的鈮需求也急增，如果不能安全的取得這些原物料，將對未來的能源、數位轉型造成阻礙。
為此，歐盟執委會在今年3月通過《關鍵原料法案》（Critical Raw Materials Act），規定未來歐盟每年消費的關鍵原料需達到至少10%境內開採、40%境內煉製、15%回收再利用，戰略性原料來自單一的第三國供應量不應超過65%。
安席蒲指出，歐盟也希望在《歐洲晶片法案》採取同樣的做法，希望能與台灣合作，將歐洲晶片產量翻倍升級，他強調，台灣對歐洲晶片產業的投資，受到歐洲熱烈的歡迎。
烏克蘭戰爭讓台灣走進歐洲人心中
安席蒲最後表示，戰爭和危機讓歐洲人不僅思考戰略經濟，也思考團結，俄羅斯對烏克蘭的襲擊，讓台灣走進了很多人心中。他說台灣證明了民主體制並非不適用亞洲，他敬佩台灣，「你們是自由的人民」。
安席蒲說，愛沙尼亞在被佔領50年後重新獨立，從來都不是希望被落單，他也強調，任何民主政體都不應該孤軍奮戰，「我們必須團結起來，對抗侵略或威脅侵略的人。我們都必須與台灣站在一起。」
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html