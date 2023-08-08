愛沙尼亞前總理安席蒲：烏克蘭戰爭讓台灣走進歐洲人心中，敬佩這裡的自由人民

愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）今（8）日出席外交部與遠景基金會共同舉辦的「凱達格蘭論壇」，於午宴間發表專題演說。安席蒲表示，烏克蘭戰爭讓台灣走進許多歐洲人的心中，他敬佩台灣人民追求自由，而身為歐洲議會的一員，他也樂見台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定（BIA）。

安席蒲曾任愛沙尼亞經濟及通訊部部長，於2005年至2014年擔任愛沙尼亞總理，後擔任歐洲執委會副主席、執委會數位單一市場事務委員會委員、執委會數位經濟及社會委員會委員等職務，現為歐洲議會議員。

烏克蘭戰爭、貿易戰讓歐洲看清中國

安席蒲今日受邀出席「凱達格蘭論壇－2023印太安全對話」並發表演說，他開頭直指，戰爭改變了一切，也改變了很多人對台灣的認識，包括他自己。

安席蒲說，愛沙尼亞在1994年決定奉行「一中政策」，這對像愛沙尼亞這樣的小國來說，是一個務實且自利的決定。但是他也提到，北京政府並不如他們所聲稱的，尊重所有國家的主權、領土完整和邊界的不可侵犯性。

「烏克蘭戰爭讓許多愛沙尼亞人和其他歐洲人意識到，北京政府實際上是如何解讀他們的聲明」，安席蒲指出，中國聲稱在俄烏衝突中保持中立，但實際立場卻親俄羅斯，中國沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也沒有退出中俄聯合聲明，中國甚至指責北約和向烏克蘭提供支持的國家是「戰爭販子」，而這一切都讓歐洲人對台灣產生了深刻的思考。

安席蒲也提到中國在與世界各國商務往來時，卻以「發展中國家」自稱、進行市場保護的干預手段，不僅要求歐洲公司與中國企業合資，或者乾脆開放秘密技術作為在中國營運的條件，又以正式或非正式的方式限制歐洲公司，更利用盜竊知識產權作為商業模式。

安席蒲說，他在2018年12月一場歐盟委員會的記者會上，被記者問道「歐洲人是否應該擔心華為？」他表示「當然應該擔心」，並提到中國在2017年通過的《中華人民共和國國家情報法》，要求所有公司都必須與中國情報部門合作，安席蒲的發言受到中國大使館和華為的強烈抗議，但安席蒲表示，他更願意與那些守法、不會在經濟對其不利時立刻放棄的國家合作。

愛沙尼亞國會在2020年通過「電子通訊法修正案」（Electronic Communications Act Amendment Act），同年愛沙尼亞政府宣布禁止華為參與愛沙尼亞的5G網路建設。

Estonia plans to restrict govt use of Huawei 5G technology – NEWPAPER24 https://t.co/BKbo2EqvDP pic.twitter.com/eX9V5PmRd0 — Newpaper24 (@newpaper24) September 14, 2019

安席蒲指出，中國在各方面引發歐洲人的不滿，包括導致香港的民主抗爭、中國在新疆違背人權的行為、COVID-19的大流行，都讓歐洲對假訊息有了更多的認識，歐洲也經歷了中國的網路攻擊。

他也提到，微軟於今年7月11日宣布，對來自中國的駭客組織「Storm-0558」採取應對措施，該組織專門針對西歐國家關注間諜活動、數據竊取和訪問憑證的政府單位，這樣的破獲讓歐洲人感到安心，同時也嚴重不安。安席蒲說，網路駭客可以透過每次的攻擊行動精進他們的手段，他非常希望歐洲能和台灣、以及其他志同道合的夥伴一起，進一步加強在網路安全領域的合作。

歐洲不只依賴俄羅斯天然氣，依賴中國稀土將成隱憂

安席蒲也提到，烏克蘭戰爭和COVID-19危機也讓歐洲國家進一步去思考技術方面的主權。他說二戰後德國和法國決定經濟整併，因為人們相信，如果國家之間彼此嚴重依賴，就不會導致戰爭，歐盟作為一個單一市場，團結了成員國，並自以為經濟互相依賴如果能緩解歐盟成員國間的緊張局勢，也可以用來緩解俄羅斯與歐盟之間的關係。

「這樣的想法被證實太天真了」，安席蒲指出，歐洲依賴俄羅斯的天然氣，但天然氣和石油收入卻被俄羅斯用於戰爭，歐洲沒有實現所希望的相互依賴，而是陷入了對俄羅斯天然氣的片面依賴，而無論是2008年俄羅斯襲擊喬治亞，還是2014年俄羅斯吞併克里米亞，都沒有改變這樣的情況，甚至在克里米亞事件後，歐盟對俄羅斯的天然氣依賴實際上增加了一倍。歐洲人直到俄羅斯隊烏克蘭發動全面戰爭後，才意識到局勢的嚴重性。

安席蒲表示，現在歐洲每個公民都認識到，任何的片面依賴都是非常危險的，也意識到歐洲在關鍵原物料上變得過於依賴中國，西方因爲環保因素將稀土工廠轉移到中國，而現在，稀土礦產的生產已集中在中國；安席蒲強調，關鍵原物料不只有稀土，也包括用於製造電池的鋰、用於生產電動汽車、風力渦輪機的鈮需求也急增，如果不能安全的取得這些原物料，將對未來的能源、數位轉型造成阻礙。

Photo Credit: GettyImage 中國的「稀土之都」- 位於內蒙古自治區的白雲鄂博礦區。

為此，歐盟執委會在今年3月通過《關鍵原料法案》（Critical Raw Materials Act），規定未來歐盟每年消費的關鍵原料需達到至少10%境內開採、40%境內煉製、15%回收再利用，戰略性原料來自單一的第三國供應量不應超過65%。

安席蒲指出，歐盟也希望在《歐洲晶片法案》採取同樣的做法，希望能與台灣合作，將歐洲晶片產量翻倍升級，他強調，台灣對歐洲晶片產業的投資，受到歐洲熱烈的歡迎。

烏克蘭戰爭讓台灣走進歐洲人心中

安席蒲最後表示，戰爭和危機讓歐洲人不僅思考戰略經濟，也思考團結，俄羅斯對烏克蘭的襲擊，讓台灣走進了很多人心中。他說台灣證明了民主體制並非不適用亞洲，他敬佩台灣，「你們是自由的人民」。

安席蒲說，愛沙尼亞在被佔領50年後重新獨立，從來都不是希望被落單，他也強調，任何民主政體都不應該孤軍奮戰，「我們必須團結起來，對抗侵略或威脅侵略的人。我們都必須與台灣站在一起。」