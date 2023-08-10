達賴喇嘛：中國嘗試接觸討論西藏問題，我從來都不會拒絕對話
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7月初，剛剛度過88歲生日的西藏精神領袖達賴喇嘛對媒體表示：「中國官員已經意識到，西藏人民的意志非常堅強，因此，他們已經開始嘗試同我進行接觸，以期解決西藏問題。」
文：德國之聲中文網（綜合報導）
《印度斯坦時報》報導稱，達賴喇嘛在談到中國的接觸嘗試時表示，他從來都不會拒絕對話。西藏流亡政府負責國際事務的官員諾增多瑪（Norzin Dolma）也向日本媒體證實，目前存在同中國官方的「正式及非正式」接觸。不過，無論是達賴喇嘛，還是諾增多瑪都拒絕透露這類接觸的具體內容。
德國西藏後援會秘書長丹增・佐赫鮑爾（Tenzyn Zöchbauer）接受《法蘭克福評論報》採訪時表示：「中國現在之所以願意重啟對話，主要是基於當前西藏和中國的局勢。」佐赫鮑爾表示，藏人當中廣泛的不滿情緒，以及前不久國際社會披露的西藏強制性寄宿學校問題，都使中國領導人蒙受的壓力越來越大。
今年年初，聯合國發布的一份報告中指出，西藏有上百萬兒童被強制送進寄宿學校，接受漢語教育。報告指出：「這些西藏兒童逐漸失去了使用母語的能力，以至於無法同父母和祖父母用藏語進行交流。」
此外，最近蘭德公司歐洲分部發布的一份報告也指出，西藏也建立起了類似於新疆的再教育營。中國官方對這類指控一律予以駁斥，但與此同時，中方也一直限制西方專家和記者進入西藏進行實地考察。
佐赫鮑爾對《法蘭克福評論報》表示，鑑於西藏當前惡劣的人權狀況，她對中國政府是否真有談判的誠意表示高度懷疑。她表示：「如果中方確有認真談判的誠意，則可以以達賴喇嘛1987年提出的五點計劃作為談判的基礎。」達賴喇嘛在其五點計劃中明確表示，西藏並不謀求獨立，而是要實現真正的自治，並要求保障藏人的人權，對西藏的文化和環境予以保護。
《法蘭克福評論報》寫道，中國黨和國家領導人習近平同意同藏人開展對話的可能性微乎其微。畢竟2012年習近平上台之後，明顯收緊了對中國社會各個領域的管控，並在努力推行同化少數民族的政策。
不過，也有專家認為，鑑於達賴喇嘛年事已高，北京當局完全有可能會主動尋求同達賴喇嘛展開對話，以期就達賴喇嘛的轉世問題達成某種共識。
哥倫比亞大學西藏問題專家貝內特（Robert Barnett）前不久接受《南華早報》採訪時表示，北京當局非常清楚，下一任達賴喇嘛只有得到流亡藏人社區的認可，才會得到境內藏人的認可。否則屆時又會出現達賴喇嘛擁有兩位轉世的尷尬局面：一位由共產黨政府確認的轉世，一位流亡藏人認可的轉世。
1989年，藏轉佛教第二號精神領袖班禪額爾德尼圓寂後，就出現了兩位轉世活佛：中國政府和流亡藏人分別確認了各自認可的轉世班禪喇嘛。中國官方確認的班禪目前生活在中國，而達賴喇嘛確認的班禪轉世則在北京的授意下「人間消失」，至今下落不明。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：達賴喇嘛：中國方面正在尋求對話
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！