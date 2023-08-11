TNL+ 2023/08/11,
政治

畫虎不成反類犬：投給柯文哲，就是投給毛澤東

畫虎不成反類犬：投給柯文哲，就是投給毛澤東
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在西方民主國家，任何一個政治人物，若是公開、正面地引用希特勒語錄，立即就會成為千夫所指的壞人，政治生涯毀於一旦，甚至還要為之承擔法律責任。但在台灣，像柯文哲這樣的聲量很大的政治人物，卻能堂而皇之地引用毛語錄，望梅止渴、畫餅充饑，卻能無往而不利。

柯文哲最崇拜的人是毛澤東，曾專程赴延安毛居住過的窯洞朝聖，也頻頻引用《毛語錄》。有一位曾與之一起參加過醫學界會議的醫師披露，柯確實愛讀書，手不釋卷，但他進而發現，柯讀的都是中國出版的毛的權術謀略、厚黑學、康熙乾隆的馭人術等，與現代民主政治背道而馳的文化垃圾。

如此，柯讀書越多，中毒越深，離現代文明越遠。

柯文哲之所以能在台灣政壇掀起一股旋風，甚至吸引不少受過高等教育的年輕人的追捧，乃是採取毛澤東的宣傳術。柯提不出什麼經得起推敲的政綱和政策，也竭力迴避討論複雜的社會政治經濟治理問題，他與毛一樣深知人心之幽微，知道如何攫取人心，如何撩動年輕人對現狀的不滿，並給年輕人承諾一個美不勝收的願景。

當年，毛用「打土豪分田地」這六個字的口號，就得到億萬農民及其他階層民眾的衷心支持，輕鬆地擊敗老朽的國民黨，從某種意義上說，毛確實是「得人心者得天下」。中共建政之後，毛又許諾給中國民眾以俄為師、「超英趕美」、人人過上「樓上樓下、電燈電話」和「土豆（馬鈴薯）加牛肉」的富庶生活，卻炮製了餓死數千萬人的、亙古未有的大饑荒。

在西方民主國家，任何一個政治人物，若是公開、正面地引用希特勒（Adolf Hitler）語錄，立即就會成為千夫所指的壞人，政治生涯毀於一旦，甚至還要為之承擔法律責任。但在台灣，像柯文哲這樣的聲量很大的政治人物，卻能堂而皇之地引用毛語錄，望梅止渴、畫餅充饑，卻能無往而不利。毛的大饑荒餓死的人數，兩倍、三倍於台灣的總人口，難道台灣要任由柯文哲在寶島上製造類似的浩劫嗎？

柯文哲標榜自己清廉、高效，這也是今天中國的小粉紅、毛粉們對毛的讚美。實際上，毛從來不是兩袖清風，而是驕奢淫逸，以舉國之產為其私產。毛時代，偌大的中國，家家都被抄家充公，唯有毛一人是億萬富翁。

北京收藏家、中國私人博物館第一人馬未都，在鳳凰電視名人採訪節目中，談了許多有關毛澤東的事情，其中最引入注目的有幾點：第一，毛死後，私人存摺存款1億7200萬元。後來，兩個女兒和孫子毛新宇分得8600萬元，那個時代的一元錢相當於今天的數百元錢。

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