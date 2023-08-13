2023夏季美妝保養市場分析：美白、控油、止汗是社群熱點，行銷渠道逐漸轉往Instagram

文：羽霈

每年到了夏季，受到高溫及悶熱環境影響，容易引發皮脂分泌旺盛、毛孔擴張、缺水等肌膚問題，消費者對於特定的產品功能也會有較高的需求，對於護膚美容的重視度隨之提高。

因此，美妝保養品牌也會趁勢推出夏季限定的產品，主打清爽、保濕、防曬……等功能，滿足消費者的需求，我們發現，其中「美白」及「控油」相關的社群討論度成長最驚人，增加超過100%，「油肌」膚質在夏季的影響力分數更是成長將近兩倍。隨著行銷渠道重心轉移Instagram上的貼文數也成長近54%。

QSearch將透過分析美妝保養的社群數據，觀察近幾年在不同社群平台上的討論聲量，以及市場上消費者重視的功能與面向，協助品牌端更了解市場趨勢及痛點。

近三年夏季美妝保養相關討論趨勢：行銷渠道逐漸由Facebook轉往Instagram

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觀察近三年4月至6月的美妝及保養品相關討論趨勢，Facebook上的貼文數逐年以約-20%的比率下降，而Instagram上的貼文比去年增加近54%，論壇上的相關文章數則是在2023年創下近三年新高，顯示行銷渠道的布局重心轉移，社群也更傾向以影音為主的形式經營。

Facebook貼文聚焦臉部保養，論壇討論防曬話題、關心海洋友善

觀察Facebook、Instagram、論壇三大討論平台的文字雲，發現討論重點有些許差異。

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Facebook主要聚焦於臉部保養，例如：面膜、精華液、洗面乳，而五月的母親節為美妝保養市場的重要節慶，也是討論度大幅提升的話題之一。

Instagram則是以品牌名及產品的名稱、標語為主，主要原因為Instagram上大多都是品牌端與KOL的合作貼文，文案一定會露出產品的基本資訊，且大型品牌通常會尋找多位具一定量級的KOL同時宣傳，在短時間內大量增加品牌及產品的曝光。

而相反地，論壇是由網友主導，常討論較平易近人的共通話題，因此出現許多詢問防曬相關問題的文章，並延伸討論到「海洋友善」議題。

五大功能比較：「保濕」討論熱度居冠、「止汗」成長幅度最大

接下來會以影響力分數評估整體社群討論度，由「讚數、回應數」來檢驗話題本身的社群討論熱度，加上從「分享數」來觀察傳播效果，進而整合而論。（影響力分數=貼文心情數*0.1＋留言數*0.1+分享數）

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以保濕、美白、控油、止汗、不脫妝，此五項功能相關的關鍵字分析夏季美妝保養品，「保濕」功能在Facebook的討論度以超過一半的比例居冠，其次為「美白」功能，主要透過電商粉專及連鎖量販店的抽獎文獲得影響力分數。

與去年2022年的相同時間4至6月比較，今年影響力分數最低的「止汗」功能，反而成長率最高，推測可能是因為今年疫後解封，恢復戶外運動，相對於去年受限於疫情，只能從事室內運動而言，民眾對於止汗產品的需求大幅提升，增幅約142%。

排除抽獎文後，影響力分數最高的貼文為許藍方博士出席腋下醫美保養活動的貼文，身兼「臨床芳療師」及「護理師博士」專業身分的KOL在醫學相關的話題中能較容易取得消費者的信任，也能發揮影響力。

查看五大功效在Facebook上的熱門來源，清一色幾乎都是電商、直播、代購粉專，因此進一步觀察這些粉專的熱門貼文，前50篇熱門（影響力分數高）貼文都是抽獎文，夾雜零星幾篇直播貼文，推測電商型粉專都是運用抽獎手法拉高聲量。

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為了查看一般類型貼文的成效，QSearch排除大型電商、直播、代購型粉專，再次進行數據分析。

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排除特定類型粉絲專業後，發現前幾名熱門貼文不意外地幾乎都是KOL或藝人發布的貼文，但仍然以抽獎文或獨家優惠資訊為主軸，相對於Instagram及論壇，Facebook較難引起網友與發文者自然留言互動，無論是電商或KOL的粉專都喜歡用抽獎來吸引粉絲。

整體而言，五項功能的Facebook影響力分數皆低於去年同期。

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同樣排除抽獎文後，五項功能的討論留言皆比去年同樣時間4~6月提升，原本上升幅度最大的「止汗」反而變為成長率最低者，其中，「美白」、「控油」、「不脫妝」的漲幅皆超過50%，漲幅最高的「美白」其留言數最多的相關文章，為PTT上一篇討論男性學保養、穿搭有沒有用的文章，引起網友熱烈留言。

推測，帶動起討論風潮的源頭為「冠希阿北」穿搭對比圖，加上YouTuber啾啾鞋也拍過一部相關影片，讓更多人關注到此話題，進而引起在論壇上的回響。

油肌成夏季保養關注焦點，「美白」、「控油」功能成長超越100%

從油肌、混合肌、乾肌三種膚質的社群數據觀察，將今年4~6月與去年11月到今年1月比較，除了乾肌的貼文及聲量在夏季都下降之外，油肌與混合肌在貼文數、聲量、影響力分數上皆大幅成長。

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不難想像，到了夏季受高溫影響，「油肌」的皮膚更容易出現痘痘、粉刺，出現毛孔粗大、泛油光等問題，因此Facebook聲量有將近60%的漲幅，影響力分數更幾乎成長了兩倍。

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從五大功能面相的數據比較，發現冬、夏兩季成長最明顯的為「美白」及「控油」兩項功能，無論是聲量或影響力分數，皆有超越100%的漲幅，顯示出民眾在夏季時對於防曬、出油等問題的重視度大幅提升。

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觀察今年從1月到6月的Facebook貼文數變化，五種功能的相關貼文皆在3月開始有明顯的增長，顯示出美妝保養品牌大約都是從3月開始，以主打「夏季」重視的功能，開始在社群上布局，進行產品的行銷及推廣，特別是前述所提及的較被重視的美白、控油兩功能相關的文章數，從年初到6月底，保持逐月穩定上升。

近三年Facebook熱門粉專分析ー今年回歸常態，前兩年以直播粉專為大宗