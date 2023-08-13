2023夏季美妝保養市場分析：美白、控油、止汗是社群熱點，行銷渠道逐漸轉往Instagram
我們想讓你知道的是
美妝保養品牌於每年夏季都會推出限定產品，其中「美白」及「控油」功能討論度聲量翻倍，而且行銷渠道逐漸由Facebook轉往Instagram，論壇上的相關文章數則是在2023年創下近三年新高。一起透過數據，看看社群討論聚焦在哪些面向？
文：羽霈
每年到了夏季，受到高溫及悶熱環境影響，容易引發皮脂分泌旺盛、毛孔擴張、缺水等肌膚問題，消費者對於特定的產品功能也會有較高的需求，對於護膚美容的重視度隨之提高。
因此，美妝保養品牌也會趁勢推出夏季限定的產品，主打清爽、保濕、防曬……等功能，滿足消費者的需求，我們發現，其中「美白」及「控油」相關的社群討論度成長最驚人，增加超過100%，「油肌」膚質在夏季的影響力分數更是成長將近兩倍。隨著行銷渠道重心轉移Instagram上的貼文數也成長近54%。
QSearch將透過分析美妝保養的社群數據，觀察近幾年在不同社群平台上的討論聲量，以及市場上消費者重視的功能與面向，協助品牌端更了解市場趨勢及痛點。
近三年夏季美妝保養相關討論趨勢：行銷渠道逐漸由Facebook轉往Instagram
觀察近三年4月至6月的美妝及保養品相關討論趨勢，Facebook上的貼文數逐年以約-20%的比率下降，而Instagram上的貼文比去年增加近54%，論壇上的相關文章數則是在2023年創下近三年新高，顯示行銷渠道的布局重心轉移，社群也更傾向以影音為主的形式經營。
Facebook貼文聚焦臉部保養，論壇討論防曬話題、關心海洋友善
觀察Facebook、Instagram、論壇三大討論平台的文字雲，發現討論重點有些許差異。
Facebook主要聚焦於臉部保養，例如：面膜、精華液、洗面乳，而五月的母親節為美妝保養市場的重要節慶，也是討論度大幅提升的話題之一。
Instagram則是以品牌名及產品的名稱、標語為主，主要原因為Instagram上大多都是品牌端與KOL的合作貼文，文案一定會露出產品的基本資訊，且大型品牌通常會尋找多位具一定量級的KOL同時宣傳，在短時間內大量增加品牌及產品的曝光。
而相反地，論壇是由網友主導，常討論較平易近人的共通話題，因此出現許多詢問防曬相關問題的文章，並延伸討論到「海洋友善」議題。
五大功能比較：「保濕」討論熱度居冠、「止汗」成長幅度最大
接下來會以影響力分數評估整體社群討論度，由「讚數、回應數」來檢驗話題本身的社群討論熱度，加上從「分享數」來觀察傳播效果，進而整合而論。（影響力分數=貼文心情數*0.1＋留言數*0.1+分享數）
以保濕、美白、控油、止汗、不脫妝，此五項功能相關的關鍵字分析夏季美妝保養品，「保濕」功能在Facebook的討論度以超過一半的比例居冠，其次為「美白」功能，主要透過電商粉專及連鎖量販店的抽獎文獲得影響力分數。
與去年2022年的相同時間4至6月比較，今年影響力分數最低的「止汗」功能，反而成長率最高，推測可能是因為今年疫後解封，恢復戶外運動，相對於去年受限於疫情，只能從事室內運動而言，民眾對於止汗產品的需求大幅提升，增幅約142%。
排除抽獎文後，影響力分數最高的貼文為許藍方博士出席腋下醫美保養活動的貼文，身兼「臨床芳療師」及「護理師博士」專業身分的KOL在醫學相關的話題中能較容易取得消費者的信任，也能發揮影響力。
查看五大功效在Facebook上的熱門來源，清一色幾乎都是電商、直播、代購粉專，因此進一步觀察這些粉專的熱門貼文，前50篇熱門（影響力分數高）貼文都是抽獎文，夾雜零星幾篇直播貼文，推測電商型粉專都是運用抽獎手法拉高聲量。
為了查看一般類型貼文的成效，QSearch排除大型電商、直播、代購型粉專，再次進行數據分析。
排除特定類型粉絲專業後，發現前幾名熱門貼文不意外地幾乎都是KOL或藝人發布的貼文，但仍然以抽獎文或獨家優惠資訊為主軸，相對於Instagram及論壇，Facebook較難引起網友與發文者自然留言互動，無論是電商或KOL的粉專都喜歡用抽獎來吸引粉絲。
整體而言，五項功能的Facebook影響力分數皆低於去年同期。
同樣排除抽獎文後，五項功能的討論留言皆比去年同樣時間4~6月提升，原本上升幅度最大的「止汗」反而變為成長率最低者，其中，「美白」、「控油」、「不脫妝」的漲幅皆超過50%，漲幅最高的「美白」其留言數最多的相關文章，為PTT上一篇討論男性學保養、穿搭有沒有用的文章，引起網友熱烈留言。
推測，帶動起討論風潮的源頭為「冠希阿北」穿搭對比圖，加上YouTuber啾啾鞋也拍過一部相關影片，讓更多人關注到此話題，進而引起在論壇上的回響。
油肌成夏季保養關注焦點，「美白」、「控油」功能成長超越100%
從油肌、混合肌、乾肌三種膚質的社群數據觀察，將今年4~6月與去年11月到今年1月比較，除了乾肌的貼文及聲量在夏季都下降之外，油肌與混合肌在貼文數、聲量、影響力分數上皆大幅成長。
不難想像，到了夏季受高溫影響，「油肌」的皮膚更容易出現痘痘、粉刺，出現毛孔粗大、泛油光等問題，因此Facebook聲量有將近60%的漲幅，影響力分數更幾乎成長了兩倍。
從五大功能面相的數據比較，發現冬、夏兩季成長最明顯的為「美白」及「控油」兩項功能，無論是聲量或影響力分數，皆有超越100%的漲幅，顯示出民眾在夏季時對於防曬、出油等問題的重視度大幅提升。
觀察今年從1月到6月的Facebook貼文數變化，五種功能的相關貼文皆在3月開始有明顯的增長，顯示出美妝保養品牌大約都是從3月開始，以主打「夏季」重視的功能，開始在社群上布局，進行產品的行銷及推廣，特別是前述所提及的較被重視的美白、控油兩功能相關的文章數，從年初到6月底，保持逐月穩定上升。
近三年Facebook熱門粉專分析ー今年回歸常態，前兩年以直播粉專為大宗
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html