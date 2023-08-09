尼日政變為什麼值得各國重視？軍閥不滿與反法民族主義，最終毀掉西方反恐的重要據點
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就算歐美試圖介入，但是就因為當地撒哈拉沙漠廣大的無人區，成了恐怖分子最大的庇護地。當地大量的宗教極端教院還有陷入嚴重貧困飢餓的民眾，都是恐怖分子最大的人力來源。尼日近年來的反恐成效，都可能因為軍政府的上台付諸東流，美歐都不可能在提供軍政府協助，恐怖分子只會不斷坐大。
尼日政變為什麼值得重視？那是西方反恐重要據點
尼日叛變為什麼值得各國重視，因為這可能讓美國、歐洲現在的國際戰略再度轉向。2001年的九一一恐怖攻擊，19名蓋達組織恐怖分子劫持四架民航客機撞上雙子星大廈等建築，殺死了3000名美國人。
美國的國際戰略的主軸立即轉為攻擊恐怖分子，美國發動一連串的戰爭，攻擊包括阿富汗、伊拉克、賴比瑞亞，其中在非洲有兩個主要的軍事行動，一個是持久自由行動－非洲之角（Operation Enduring Freedom – Horn of Africa），從2002年開始打擊索馬利亞海盜與內亂，一個2007年開始的持久自由行動－跨撒哈拉之盾（Operation Trans Sahara），針對在非洲國家（主要是阿爾及利亞、查德、馬利、茅利塔尼亞、尼日、塞內加爾、奈及利亞）活動的基地組織的攻擊。
非洲撒哈拉沙漠周邊國家，大多都是法國前殖民地，法國為了維持其影響力，向當地派遣了大量士兵進行反恐跟維和。不過當地反法勢力越來越強，2013年法軍宣布撤出馬利，這對歐洲國家參與非洲國家維和是重大挫敗。
美軍立即宣布接手，在2013年派出數百名美軍進入跟馬利接壤的國家尼日，另外在布吉納法索、喀麥隆也部署美軍，但在2021年，貝佐姆（Mohamed Bazoum）這位民主派的總統當選之後，跟美國展開積極的合作，讓美軍在尼日的駐軍增加到了1000人以上。
尼日的局勢並不平靜，伊斯蘭聖戰組織盤踞在馬利（Mali）、布吉納法索（Burkina Faso）跟尼日（Niger），在南部跟奈及利亞（Nigeria）交界地區有武裝土匪，在東部跟查德交界的地區有另外一個恐怖組織、反西方的「博科聖地」（Boko Haram）。
從這個態勢就能看出，恐怖活動的重心早就由中東地區轉向撒哈拉沙漠以南的非洲國家。撒哈拉沙漠以南的非洲七國，已被列為全球十大恐怖主義威脅最嚴重的國家，也是世界恐攻活動最活躍的區域。
其中茅利塔尼亞（Mauritania）、馬利、布吉納法索、尼日與查德（Chad）所屬的薩赫爾（Sahel，非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原的區間，總長超過5400公里、最寬達1000公里）特別受到關注，尼日剛好就在這些國家的中心位置。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航