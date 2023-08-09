尼日政變為什麼值得各國重視？軍閥不滿與反法民族主義，最終毀掉西方反恐的重要據點

尼日政變為什麼值得重視？那是西方反恐重要據點

尼日叛變為什麼值得各國重視，因為這可能讓美國、歐洲現在的國際戰略再度轉向。2001年的九一一恐怖攻擊，19名蓋達組織恐怖分子劫持四架民航客機撞上雙子星大廈等建築，殺死了3000名美國人。

美國的國際戰略的主軸立即轉為攻擊恐怖分子，美國發動一連串的戰爭，攻擊包括阿富汗、伊拉克、賴比瑞亞，其中在非洲有兩個主要的軍事行動，一個是持久自由行動－非洲之角（Operation Enduring Freedom – Horn of Africa），從2002年開始打擊索馬利亞海盜與內亂，一個2007年開始的持久自由行動－跨撒哈拉之盾（Operation Trans Sahara），針對在非洲國家（主要是阿爾及利亞、查德、馬利、茅利塔尼亞、尼日、塞內加爾、奈及利亞）活動的基地組織的攻擊。

非洲撒哈拉沙漠周邊國家，大多都是法國前殖民地，法國為了維持其影響力，向當地派遣了大量士兵進行反恐跟維和。不過當地反法勢力越來越強，2013年法軍宣布撤出馬利，這對歐洲國家參與非洲國家維和是重大挫敗。

美軍立即宣布接手，在2013年派出數百名美軍進入跟馬利接壤的國家尼日，另外在布吉納法索、喀麥隆也部署美軍，但在2021年，貝佐姆（Mohamed Bazoum）這位民主派的總統當選之後，跟美國展開積極的合作，讓美軍在尼日的駐軍增加到了1000人以上。

尼日的局勢並不平靜，伊斯蘭聖戰組織盤踞在馬利（Mali）、布吉納法索（Burkina Faso）跟尼日（Niger），在南部跟奈及利亞（Nigeria）交界地區有武裝土匪，在東部跟查德交界的地區有另外一個恐怖組織、反西方的「博科聖地」（Boko Haram）。

從這個態勢就能看出，恐怖活動的重心早就由中東地區轉向撒哈拉沙漠以南的非洲國家。撒哈拉沙漠以南的非洲七國，已被列為全球十大恐怖主義威脅最嚴重的國家，也是世界恐攻活動最活躍的區域。

其中茅利塔尼亞（Mauritania）、馬利、布吉納法索、尼日與查德（Chad）所屬的薩赫爾（Sahel，非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原的區間，總長超過5400公里、最寬達1000公里）特別受到關注，尼日剛好就在這些國家的中心位置。