台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車用電子市場，學者：凸顯歐盟晶片法案侷限
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台積電8日宣布，與博世、英飛凌和恩智浦計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供先進半導體製造服務。ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產，月產能約4萬片12吋晶圓。台積電將持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。
台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車電市場
（中央社）台積電正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠。產業專家認為，成本與工會是台積電德國設廠可能面臨的兩大挑戰；不過，有助於台積電深化與客戶的關係，擴展車用電子市場。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國是台積電最大市場，2022年所占比重達68%；歐洲、中東及非洲市場比重約5%，雖然不大，不過基於客戶分散供應鏈風險需求，台積電前往歐洲投資設廠有其必要性。
劉佩真指出，美國晶片廠英特爾（Intel）已決定赴德國設廠，觀察英特爾因建築成本高漲、能源價格不穩定，建廠計畫延遲，投資金額也增至300億歐元，預期台積電前往德國設廠將同樣面臨高成本的挑戰。
劉佩真認為，工會將是台積電赴德國設廠可能面臨的另一項挑戰。她說，台積電赴美國建廠已面臨文化差異的問題，未來在德國將面臨更強勢的工會，如何克服這一難題，將考驗台積電管理階層的智慧。
台積電前往德國投資設廠雖有挑戰，不過同時可以掌握良好契機。劉佩真表示，目前歐洲推出「晶片法案」，台積電可以申請補助，當地政府的補貼有助於減緩初期建廠成本負擔。
劉佩真指出，台積電陸續前往美國、日本及德國設廠，擴大全球製造布局，即便產能規模不大，仍有助於增進客戶的信任。
劉佩真分析，德國當地現有半導體廠，具供應鏈基礎，不是完全從零開始，有助加速台積電德國建廠及未來營運；此外，周邊有車廠分布，有利於台積電擴展車用電子市場。
台積電德國廠與日本廠同樣採取合資模式，劉佩真表示，一方面可與當地業者分擔風險，另方面可以強化與客戶間的合作關係。
台積電8日宣布，與博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供先進半導體製造服務。
ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產，月產能約4萬片12吋晶圓。台積電將持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。
學者：台積電德國設廠，凸顯歐盟晶片法侷限
（中央社）台積電正式宣布在德國設晶圓廠，法國學者杜懋之認為這雖代表歐盟晶片法有進展，但因非生產最先進晶片且增強德國集中效應，凸顯歐盟政策野心太大，並與放寬各國政府補貼的初衷相違。
《歐洲動態》（EurActiv）在8日台積電董事會決定德國設廠後不久，即刊出法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchatel）投書，分析這項投資案對歐盟晶片法（European Chips Act）的意義。
他指出，歐洲生產成本太高、人才短缺及管理文化的差異等因素，使這兩年來台積電是否真要投資歐洲一直受到懷疑，如今塵埃落定，不但對投資地點的德東薩克森邦（Saxony）是大好消息，也有助於歐洲半導體生態系和汽車供應鏈的穩定。
一般預期歐盟將會同意德國政府對台積電的補貼，並可列入歐盟晶片法的成績單，但杜懋之認為歐盟晶片法原定2大目標於此更顯得不切實際。
首先是提高歐洲晶片的全球市場占有率，在2030年前從目前不到10%提高到20%。但歐盟遠追不上台灣和韓國的增產速度及規模。
以6月意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）在法國東南部的75億歐元（約新台幣2618億元）投資案而言，法國政府將補貼29億歐元，總計只會增加6%的歐洲半導體總產量。
德國政府也提出200億歐元的半導體產業補貼預算，包括台積電預計100億歐元的投資案將可能獲半數補貼。
杜懋之指出，這些補貼若沒有歐盟晶片法的授權將不可能發生，但與台積電準備在台灣增加的投資規模相比，並不足以提高歐盟的市占，尤其從半導體設備花費的趨勢看，台灣與韓國的領先程度將持續提高。
歐盟晶片法第2大目標，是在歐洲本土生產2奈米的最先進晶片。這也是歐盟放寬成員國政府補貼半導體產業的合理化依據，亦即政府補貼是為了研發最先進技術，而非為市場上成熟的產品錦上添花。
不過歐盟晶片法的補貼對象後來已擴大，而台積電在德國投資的是28/22奈米成熟製程，考量的是歐洲車用市場商業可行性，而非歐盟的大夢。
杜懋之並指出，與美國亞歷桑納的投資案不同，台積電將不會把台灣供應商帶來德國，因為車用半導體的利潤不足以吸引台商群聚歐洲，台積電將需要重建歐洲供應鏈，與本地企業合作。
因此，他認為晶片法有助於半導體供應鏈的歐洲化，增加歐洲的韌性。而若台積電、英特爾（Intel）、英飛凌（Infineon）在德國的投資都成功，德國將會是歐盟晶片法的最大受益國，違背歐盟對補貼的理念。
歐盟的競爭法制原則上反對政府補貼的主要理由之一，是防止有錢的國家透過補貼壯大自家企業，在歐盟單一市場內部造成不公平競爭。但歐盟晶片法卻帶來了半導體將高度集中在德國的結果。
杜懋之提出的解決之道是扶植其他群聚地點，包括已有部分基礎的荷蘭、比利時和法國。他並認為歐盟和成員國的當務之急是儘快因應人才危機，這是歐洲產業發展最迫切的威脅。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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