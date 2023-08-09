2023/08/09,
歐洲

台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車用電子市場，學者：凸顯歐盟晶片法案侷限

台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車用電子市場，學者：凸顯歐盟晶片法案侷限
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台積電8日宣布，與博世、英飛凌和恩智浦計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供先進半導體製造服務。ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產，月產能約4萬片12吋晶圓。台積電將持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。

台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車電市場

（中央社）台積電正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠。產業專家認為，成本與工會是台積電德國設廠可能面臨的兩大挑戰；不過，有助於台積電深化與客戶的關係，擴展車用電子市場。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國是台積電最大市場，2022年所占比重達68%；歐洲、中東及非洲市場比重約5%，雖然不大，不過基於客戶分散供應鏈風險需求，台積電前往歐洲投資設廠有其必要性。

劉佩真指出，美國晶片廠英特爾（Intel）已決定赴德國設廠，觀察英特爾因建築成本高漲、能源價格不穩定，建廠計畫延遲，投資金額也增至300億歐元，預期台積電前往德國設廠將同樣面臨高成本的挑戰。

劉佩真認為，工會將是台積電赴德國設廠可能面臨的另一項挑戰。她說，台積電赴美國建廠已面臨文化差異的問題，未來在德國將面臨更強勢的工會，如何克服這一難題，將考驗台積電管理階層的智慧。

台積電前往德國投資設廠雖有挑戰，不過同時可以掌握良好契機。劉佩真表示，目前歐洲推出「晶片法案」，台積電可以申請補助，當地政府的補貼有助於減緩初期建廠成本負擔。

劉佩真指出，台積電陸續前往美國、日本及德國設廠，擴大全球製造布局，即便產能規模不大，仍有助於增進客戶的信任。

劉佩真分析，德國當地現有半導體廠，具供應鏈基礎，不是完全從零開始，有助加速台積電德國建廠及未來營運；此外，周邊有車廠分布，有利於台積電擴展車用電子市場。

台積電德國廠與日本廠同樣採取合資模式，劉佩真表示，一方面可與當地業者分擔風險，另方面可以強化與客戶間的合作關係。

台積電8日宣布，與博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供先進半導體製造服務。

ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產，月產能約4萬片12吋晶圓。台積電將持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。

學者：台積電德國設廠，凸顯歐盟晶片法侷限

（中央社）台積電正式宣布在德國設晶圓廠，法國學者杜懋之認為這雖代表歐盟晶片法有進展，但因非生產最先進晶片且增強德國集中效應，凸顯歐盟政策野心太大，並與放寬各國政府補貼的初衷相違。

《歐洲動態》（EurActiv）在8日台積電董事會決定德國設廠後不久，即刊出法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchatel）投書，分析這項投資案對歐盟晶片法（European Chips Act）的意義。

他指出，歐洲生產成本太高、人才短缺及管理文化的差異等因素，使這兩年來台積電是否真要投資歐洲一直受到懷疑，如今塵埃落定，不但對投資地點的德東薩克森邦（Saxony）是大好消息，也有助於歐洲半導體生態系和汽車供應鏈的穩定。

一般預期歐盟將會同意德國政府對台積電的補貼，並可列入歐盟晶片法的成績單，但杜懋之認為歐盟晶片法原定2大目標於此更顯得不切實際。

首先是提高歐洲晶片的全球市場占有率，在2030年前從目前不到10%提高到20%。但歐盟遠追不上台灣和韓國的增產速度及規模。

以6月意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）在法國東南部的75億歐元（約新台幣2618億元）投資案而言，法國政府將補貼29億歐元，總計只會增加6%的歐洲半導體總產量。

德國政府也提出200億歐元的半導體產業補貼預算，包括台積電預計100億歐元的投資案將可能獲半數補貼。

杜懋之指出，這些補貼若沒有歐盟晶片法的授權將不可能發生，但與台積電準備在台灣增加的投資規模相比，並不足以提高歐盟的市占，尤其從半導體設備花費的趨勢看，台灣與韓國的領先程度將持續提高。

歐盟晶片法第2大目標，是在歐洲本土生產2奈米的最先進晶片。這也是歐盟放寬成員國政府補貼半導體產業的合理化依據，亦即政府補貼是為了研發最先進技術，而非為市場上成熟的產品錦上添花。

不過歐盟晶片法的補貼對象後來已擴大，而台積電在德國投資的是28/22奈米成熟製程，考量的是歐洲車用市場商業可行性，而非歐盟的大夢。

杜懋之並指出，與美國亞歷桑納的投資案不同，台積電將不會把台灣供應商帶來德國，因為車用半導體的利潤不足以吸引台商群聚歐洲，台積電將需要重建歐洲供應鏈，與本地企業合作。

因此，他認為晶片法有助於半導體供應鏈的歐洲化，增加歐洲的韌性。而若台積電、英特爾（Intel）、英飛凌（Infineon）在德國的投資都成功，德國將會是歐盟晶片法的最大受益國，違背歐盟對補貼的理念。

歐盟的競爭法制原則上反對政府補貼的主要理由之一，是防止有錢的國家透過補貼壯大自家企業，在歐盟單一市場內部造成不公平競爭。但歐盟晶片法卻帶來了半導體將高度集中在德國的結果。

杜懋之提出的解決之道是扶植其他群聚地點，包括已有部分基礎的荷蘭、比利時和法國。他並認為歐盟和成員國的當務之急是儘快因應人才危機，這是歐洲產業發展最迫切的威脅。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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