台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車用電子市場，學者：凸顯歐盟晶片法案侷限

台積電德國合資設廠，專家：深化客戶合作攻車電市場

（中央社）台積電正式拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠。產業專家認為，成本與工會是台積電德國設廠可能面臨的兩大挑戰；不過，有助於台積電深化與客戶的關係，擴展車用電子市場。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國是台積電最大市場，2022年所占比重達68%；歐洲、中東及非洲市場比重約5%，雖然不大，不過基於客戶分散供應鏈風險需求，台積電前往歐洲投資設廠有其必要性。

劉佩真指出，美國晶片廠英特爾（Intel）已決定赴德國設廠，觀察英特爾因建築成本高漲、能源價格不穩定，建廠計畫延遲，投資金額也增至300億歐元，預期台積電前往德國設廠將同樣面臨高成本的挑戰。

劉佩真認為，工會將是台積電赴德國設廠可能面臨的另一項挑戰。她說，台積電赴美國建廠已面臨文化差異的問題，未來在德國將面臨更強勢的工會，如何克服這一難題，將考驗台積電管理階層的智慧。

台積電前往德國投資設廠雖有挑戰，不過同時可以掌握良好契機。劉佩真表示，目前歐洲推出「晶片法案」，台積電可以申請補助，當地政府的補貼有助於減緩初期建廠成本負擔。

劉佩真指出，台積電陸續前往美國、日本及德國設廠，擴大全球製造布局，即便產能規模不大，仍有助於增進客戶的信任。

劉佩真分析，德國當地現有半導體廠，具供應鏈基礎，不是完全從零開始，有助加速台積電德國建廠及未來營運；此外，周邊有車廠分布，有利於台積電擴展車用電子市場。

台積電德國廠與日本廠同樣採取合資模式，劉佩真表示，一方面可與當地業者分擔風險，另方面可以強化與客戶間的合作關係。

台積電8日宣布，與博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）計劃共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供先進半導體製造服務。

ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），目標於2024年下半年建廠，於2027年底開始生產，月產能約4萬片12吋晶圓。台積電將持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦各持有10%股權。

學者：台積電德國設廠，凸顯歐盟晶片法侷限

（中央社）台積電正式宣布在德國設晶圓廠，法國學者杜懋之認為這雖代表歐盟晶片法有進展，但因非生產最先進晶片且增強德國集中效應，凸顯歐盟政策野心太大，並與放寬各國政府補貼的初衷相違。

《歐洲動態》（EurActiv）在8日台積電董事會決定德國設廠後不久，即刊出法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchatel）投書，分析這項投資案對歐盟晶片法（European Chips Act）的意義。

他指出，歐洲生產成本太高、人才短缺及管理文化的差異等因素，使這兩年來台積電是否真要投資歐洲一直受到懷疑，如今塵埃落定，不但對投資地點的德東薩克森邦（Saxony）是大好消息，也有助於歐洲半導體生態系和汽車供應鏈的穩定。

一般預期歐盟將會同意德國政府對台積電的補貼，並可列入歐盟晶片法的成績單，但杜懋之認為歐盟晶片法原定2大目標於此更顯得不切實際。

首先是提高歐洲晶片的全球市場占有率，在2030年前從目前不到10%提高到20%。但歐盟遠追不上台灣和韓國的增產速度及規模。

以6月意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）在法國東南部的75億歐元（約新台幣2618億元）投資案而言，法國政府將補貼29億歐元，總計只會增加6%的歐洲半導體總產量。

德國政府也提出200億歐元的半導體產業補貼預算，包括台積電預計100億歐元的投資案將可能獲半數補貼。

杜懋之指出，這些補貼若沒有歐盟晶片法的授權將不可能發生，但與台積電準備在台灣增加的投資規模相比，並不足以提高歐盟的市占，尤其從半導體設備花費的趨勢看，台灣與韓國的領先程度將持續提高。

歐盟晶片法第2大目標，是在歐洲本土生產2奈米的最先進晶片。這也是歐盟放寬成員國政府補貼半導體產業的合理化依據，亦即政府補貼是為了研發最先進技術，而非為市場上成熟的產品錦上添花。

不過歐盟晶片法的補貼對象後來已擴大，而台積電在德國投資的是28/22奈米成熟製程，考量的是歐洲車用市場商業可行性，而非歐盟的大夢。

杜懋之並指出，與美國亞歷桑納的投資案不同，台積電將不會把台灣供應商帶來德國，因為車用半導體的利潤不足以吸引台商群聚歐洲，台積電將需要重建歐洲供應鏈，與本地企業合作。

因此，他認為晶片法有助於半導體供應鏈的歐洲化，增加歐洲的韌性。而若台積電、英特爾（Intel）、英飛凌（Infineon）在德國的投資都成功，德國將會是歐盟晶片法的最大受益國，違背歐盟對補貼的理念。

歐盟的競爭法制原則上反對政府補貼的主要理由之一，是防止有錢的國家透過補貼壯大自家企業，在歐盟單一市場內部造成不公平競爭。但歐盟晶片法卻帶來了半導體將高度集中在德國的結果。

杜懋之提出的解決之道是扶植其他群聚地點，包括已有部分基礎的荷蘭、比利時和法國。他並認為歐盟和成員國的當務之急是儘快因應人才危機，這是歐洲產業發展最迫切的威脅。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀