LinkedIn正式關閉中文版應用程式InCareers，西方社群媒體在中國全數消失
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隨著領英正式關閉中國應用程式，作為為數不多的正式進入中國的社群媒體之一，領英的退出為多年來試圖在中國市場占有一席之地的西方公司拉下代表性的帷幕。
（中央社）全球知名職場社群平台領英（LinkedIn）今天關閉其中國應用程式（App），美媒指出，領英的退出為多年來試圖在中國市場占有一席之地的西方公司拉下代表性的帷幕。
領英8月9日正式關閉中文版應用程式InCareers，執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）早在今年5月致員工的信中就表示，會關閉的理由是環境「充滿挑戰」。
《美國之音》8月8日報導，領英2014年正式進入中國，憑其簡潔的頁面和較少的廣告，當年就吸引超過400萬會員，但其初入中國時，為了搶占巨大的市場不惜犧牲名譽，配合中國政府進行內容審查而飽受詬病。
報導指出，領英退出耕耘將近10年的中國市場，此項決定醞釀已久，對於業界人士來說並非新聞。因近年隨著中國政府言論箝制的進一步加緊，領英最強大的社交功能也無法為繼，再加上失敗的本土化，無法和中國本土招聘平台競爭的領英只能選擇徹底離開。
一位上海的白領田小姐對《美國之音》說，對很多人來說領英有兩大優勢，一是職場社交做得比較好，但這個本土版本去掉了。二是上面跨國企業比較多，但現在外企在國內的業務都在萎縮，招聘活躍度也都不高了。所以領英退出雖然很可惜，但好像也是個自然而然的事情。
中國用戶青睞的社交功能，是領英在中國優於其他職場平台，但也是舉步維艱，最終不得不取消的一大功能。
2014年9月，美國商業新聞網站Marketplace駐上海記者施密茲（Rob Schmitz）撰文，稱其在領英發布的關於六四的文章遭到領英刪除。另一名澳洲記者發布的關於藝術家郭健因紀念六四被拘留驅逐的文章也同樣被刪。
之後還有牛津大學研究生的個人帳戶遭到領英刪除，當事人猜測可能是自己履歷裡面含有「天安門廣場屠殺」等字眼，這是他所著一書的內容。領英則再度給出了「必須遵循當地法律」的解釋。
《美國之音》指出，據領英「透明度報告」顯示，中國政府在2021年度曾向領英提出過43次刪除內容的要求，領英只有1次沒有從命。這個數字和2020年基本持平，但是在之前的2019和2018年，此類要求沒有如此頻繁。
2021年10月，領英中國宣布將專注於提供連接職業機會的價值，不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能。
隨著領英正式關閉中國應用程式，作為為數不多的正式進入中國的社群媒體之一，領英的退出為多年來試圖在中國市場占有一席之地的西方公司拉下代表性的帷幕。
新聞來源
延伸閱讀
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- 誰在社群平台說「新疆故事」？澳智庫：中國用西方社媒做「新疆大外宣」
- Facebook重返中國？ BBC：幾乎是不可能的事
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html