LinkedIn正式關閉中文版應用程式InCareers，西方社群媒體在中國全數消失

（中央社）全球知名職場社群平台領英（LinkedIn）今天關閉其中國應用程式（App），美媒指出，領英的退出為多年來試圖在中國市場占有一席之地的西方公司拉下代表性的帷幕。

領英8月9日正式關閉中文版應用程式InCareers，執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）早在今年5月致員工的信中就表示，會關閉的理由是環境「充滿挑戰」。

《美國之音》8月8日報導，領英2014年正式進入中國，憑其簡潔的頁面和較少的廣告，當年就吸引超過400萬會員，但其初入中國時，為了搶占巨大的市場不惜犧牲名譽，配合中國政府進行內容審查而飽受詬病。

報導指出，領英退出耕耘將近10年的中國市場，此項決定醞釀已久，對於業界人士來說並非新聞。因近年隨著中國政府言論箝制的進一步加緊，領英最強大的社交功能也無法為繼，再加上失敗的本土化，無法和中國本土招聘平台競爭的領英只能選擇徹底離開。

一位上海的白領田小姐對《美國之音》說，對很多人來說領英有兩大優勢，一是職場社交做得比較好，但這個本土版本去掉了。二是上面跨國企業比較多，但現在外企在國內的業務都在萎縮，招聘活躍度也都不高了。所以領英退出雖然很可惜，但好像也是個自然而然的事情。

中國用戶青睞的社交功能，是領英在中國優於其他職場平台，但也是舉步維艱，最終不得不取消的一大功能。

2014年9月，美國商業新聞網站Marketplace駐上海記者施密茲（Rob Schmitz）撰文，稱其在領英發布的關於六四的文章遭到領英刪除。另一名澳洲記者發布的關於藝術家郭健因紀念六四被拘留驅逐的文章也同樣被刪。

之後還有牛津大學研究生的個人帳戶遭到領英刪除，當事人猜測可能是自己履歷裡面含有「天安門廣場屠殺」等字眼，這是他所著一書的內容。領英則再度給出了「必須遵循當地法律」的解釋。

《美國之音》指出，據領英「透明度報告」顯示，中國政府在2021年度曾向領英提出過43次刪除內容的要求，領英只有1次沒有從命。這個數字和2020年基本持平，但是在之前的2019和2018年，此類要求沒有如此頻繁。

2021年10月，領英中國宣布將專注於提供連接職業機會的價值，不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能。

隨著領英正式關閉中國應用程式，作為為數不多的正式進入中國的社群媒體之一，領英的退出為多年來試圖在中國市場占有一席之地的西方公司拉下代表性的帷幕。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺