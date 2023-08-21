羅素《哲學問題》：我們對「過去」這個字的理解，不會比天生盲人對於「光線」的理解還要多
我們想讓你知道的是
這是一本生動活潑的哲學入門書，也是羅素眾多著作中廣受歡迎的作品之一。內容不僅清晰好讀，且通俗易懂，可以化解外行人以為哲學思考會過於深奧和崇高的錯誤印象。本書不僅適用於學生，也適用於普通大眾，更是對哲學感興趣者的必備讀物。
文：伯特蘭．羅素（Bertrand Russell）
第十一章 論直觀知識
人們有一個共同的印象是每一件我們相信的事情都應該可以被證明，或至少能夠顯示出這件事有很高的機率為真。許多人覺得，一個沒有辦法給出理由的信念就是一個不合理的信念。這個觀點基本上是正確的。幾乎所有我們常見的信念，不是事實上從其他可以提供理由的信念推論出來，就是能夠以這種方式推論出來。在多數情況下，理由已經被遺忘了，或甚至從來不曾有意識地呈現在我們心中。
舉例來說，我們之中很少有人會自問，我們有什麼理由去假定我們正要去吃的食物不會變成毒藥呢？儘管如此，當我們被這麼質問時，即使我們當下並沒有準備好怎麼回答，我們還是覺得有辦法找到一個完美的好理由。而且通常我們如此相信都是有理據的。
不過，讓我們想像有一位堅持不懈的蘇格拉底，不論我們給他什麼理由，他都會繼續要求我們提供支持這個理由的理由。我們早晚，而且很有可能不需要太久，就一定會被逼到一個我們找不到任何進一步理由的點，而且我們幾乎可以確定，在這個點上，即使從理論上來看也找不到任何進一步的理由。從日常生活中的一般信念開始，我們可以被逼著一步一步地往後退，直到我們抵達某條顯而易見，而且不能夠再從其他更明顯的事物演繹出的普遍原則，或是普遍原則的例子。
在日常生活中，在大部分像『我們的食物是否可能有營養而且沒有毒』這樣的問題之中，我們會被迫後退到我們在第六章討論過的歸納原則。不過越過這一點之後，似乎就沒有辦法進一步後退了。這個原則本身經常在我們的推理中有意識或無意識地被使用。不過，從某些更簡單的自明原則出發，沒有任何推理會允許我們以歸納原則作為結論。這對於其他邏輯原則來說也是一樣的。它們的真對我們來說是清楚明白的，而且我們也使用它們來建立證明；不過他們自己，或至少其中有一些，是無法被證明的。
然而，不只有那些無法被證明的普遍原則有自明的性質。當我們承認特定數量的邏輯原則時，剩下的原則就可以從它們演繹出來；不過演繹出來的命題通常和那些我們預設但沒有證明的命題一樣自明。此外，所有的算術知識都可以從普遍邏輯原則演繹出來，但是像「二加二等於四」這樣的簡單算術命題就跟邏輯原則一樣自明。
此外，我們似乎也有些自明的倫理學原則，像是「我們應該追求善的事物」，雖然這尚且有些討論的餘地。
我們應該注意到，在所有普遍原則的情況當中，個別事例比普遍原則更為明顯，因為它們處理的是我們熟悉的事物。舉例來說，矛盾律說沒有任何東西可以既有某種性質又沒有那種性質。這是一件一旦我們理解了就非常顯而易見的事，不過這並不像我們看見的一朵特定玫瑰花，它不能既是紅色又不是紅色那麼明顯。
（當然有可能這朵玫瑰有部分是紅的但部分不是紅的，或是這朵玫瑰的顏色可能是一種我們幾乎不知道能不能稱為紅色的粉紅色；不過在前面的情況中，這朵玫瑰整體並不是紅的，而在後面的情況中，一旦我們決定了「紅色」的明確定義，理論上答案就會是確定的。）我們通常是透過個別事例才能夠看到普遍原則。只有那些受過處理抽象事物訓練的人，才能夠在沒有例子的幫助下，馬上領略到普遍原則。
除了普遍原則以外，還有其他自明的真理，也就是那些直接從感覺得到的真理。我們會把這樣的真理稱為「感知真理」（truths of perception），而表達這種真理的判斷則稱為「感知判斷」（judgments of perception）。不過在這裡需要一定程度的小心謹慎才能夠得到自明真理的明確本質。實際的感覺與料既不是真的也不是假的。
舉例來說，一塊我看見的顏色就只是存在而已：它不是那種可以為真或為假的東西。真的有這樣一塊東西，它也真的有某種形狀和亮度，而且它也真的被其他顏色圍繞著。不過這個色塊就跟感官世界裡的其他一切事物一樣，和那些為真或為假的事物屬於完全不同的種類，也因此，說它是真的，並不適當。因此，不管從我們的感官能夠獲得什麼樣的自明真理，它們都一定和造成這些真理的感覺與料不一樣。
看起來似乎有兩種自明的感知真理，雖然在最後的分析之中，這兩種可能會合併在一起。首先，有一種單純斷言感覺與料存在，而不以任何方式去分析感覺與料的真理。我們看到一塊紅色，然後判斷「有一塊如此這般的紅色」，或是更嚴格一點判斷「有這個」；這是一種直觀的感知判斷。另一種判斷則在感官對象是複合物的時候出現，而我們會對這個對象進行某種程度的分析。
舉例來說，如果我們看見一塊圓形的紅色，我們可能會判斷「那塊紅色是圓形的」。這也是一個感知判斷，但是和前面那一種不同。在目前的這一種當中，我們有一個單一的感覺與料，其中既有顏色也有形狀：顏色是紅的，而形狀是圓的。我們的判斷把與料分析成顏色和形狀，然後藉由說出紅色的形狀是圓的來重新組合它們。另一個這類判斷的例子是「這在那的右邊」，其中「這」和「那」是同時被看見的。在這類判斷中，感覺與料包含了某些彼此之間有某種關係的成分，而且這個判斷斷言了這些成分具有這種關係。
Tags：
讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。