羅素《哲學問題》：我們對「過去」這個字的理解，不會比天生盲人對於「光線」的理解還要多

文：伯特蘭．羅素（Bertrand Russell）

第十一章 論直觀知識

人們有一個共同的印象是每一件我們相信的事情都應該可以被證明，或至少能夠顯示出這件事有很高的機率為真。許多人覺得，一個沒有辦法給出理由的信念就是一個不合理的信念。這個觀點基本上是正確的。幾乎所有我們常見的信念，不是事實上從其他可以提供理由的信念推論出來，就是能夠以這種方式推論出來。在多數情況下，理由已經被遺忘了，或甚至從來不曾有意識地呈現在我們心中。

舉例來說，我們之中很少有人會自問，我們有什麼理由去假定我們正要去吃的食物不會變成毒藥呢？儘管如此，當我們被這麼質問時，即使我們當下並沒有準備好怎麼回答，我們還是覺得有辦法找到一個完美的好理由。而且通常我們如此相信都是有理據的。

不過，讓我們想像有一位堅持不懈的蘇格拉底，不論我們給他什麼理由，他都會繼續要求我們提供支持這個理由的理由。我們早晚，而且很有可能不需要太久，就一定會被逼到一個我們找不到任何進一步理由的點，而且我們幾乎可以確定，在這個點上，即使從理論上來看也找不到任何進一步的理由。從日常生活中的一般信念開始，我們可以被逼著一步一步地往後退，直到我們抵達某條顯而易見，而且不能夠再從其他更明顯的事物演繹出的普遍原則，或是普遍原則的例子。

在日常生活中，在大部分像『我們的食物是否可能有營養而且沒有毒』這樣的問題之中，我們會被迫後退到我們在第六章討論過的歸納原則。不過越過這一點之後，似乎就沒有辦法進一步後退了。這個原則本身經常在我們的推理中有意識或無意識地被使用。不過，從某些更簡單的自明原則出發，沒有任何推理會允許我們以歸納原則作為結論。這對於其他邏輯原則來說也是一樣的。它們的真對我們來說是清楚明白的，而且我們也使用它們來建立證明；不過他們自己，或至少其中有一些，是無法被證明的。

然而，不只有那些無法被證明的普遍原則有自明的性質。當我們承認特定數量的邏輯原則時，剩下的原則就可以從它們演繹出來；不過演繹出來的命題通常和那些我們預設但沒有證明的命題一樣自明。此外，所有的算術知識都可以從普遍邏輯原則演繹出來，但是像「二加二等於四」這樣的簡單算術命題就跟邏輯原則一樣自明。

此外，我們似乎也有些自明的倫理學原則，像是「我們應該追求善的事物」，雖然這尚且有些討論的餘地。

我們應該注意到，在所有普遍原則的情況當中，個別事例比普遍原則更為明顯，因為它們處理的是我們熟悉的事物。舉例來說，矛盾律說沒有任何東西可以既有某種性質又沒有那種性質。這是一件一旦我們理解了就非常顯而易見的事，不過這並不像我們看見的一朵特定玫瑰花，它不能既是紅色又不是紅色那麼明顯。

（當然有可能這朵玫瑰有部分是紅的但部分不是紅的，或是這朵玫瑰的顏色可能是一種我們幾乎不知道能不能稱為紅色的粉紅色；不過在前面的情況中，這朵玫瑰整體並不是紅的，而在後面的情況中，一旦我們決定了「紅色」的明確定義，理論上答案就會是確定的。）我們通常是透過個別事例才能夠看到普遍原則。只有那些受過處理抽象事物訓練的人，才能夠在沒有例子的幫助下，馬上領略到普遍原則。

除了普遍原則以外，還有其他自明的真理，也就是那些直接從感覺得到的真理。我們會把這樣的真理稱為「感知真理」（truths of perception），而表達這種真理的判斷則稱為「感知判斷」（judgments of perception）。不過在這裡需要一定程度的小心謹慎才能夠得到自明真理的明確本質。實際的感覺與料既不是真的也不是假的。

舉例來說，一塊我看見的顏色就只是存在而已：它不是那種可以為真或為假的東西。真的有這樣一塊東西，它也真的有某種形狀和亮度，而且它也真的被其他顏色圍繞著。不過這個色塊就跟感官世界裡的其他一切事物一樣，和那些為真或為假的事物屬於完全不同的種類，也因此，說它是真的，並不適當。因此，不管從我們的感官能夠獲得什麼樣的自明真理，它們都一定和造成這些真理的感覺與料不一樣。

看起來似乎有兩種自明的感知真理，雖然在最後的分析之中，這兩種可能會合併在一起。首先，有一種單純斷言感覺與料存在，而不以任何方式去分析感覺與料的真理。我們看到一塊紅色，然後判斷「有一塊如此這般的紅色」，或是更嚴格一點判斷「有這個」；這是一種直觀的感知判斷。另一種判斷則在感官對象是複合物的時候出現，而我們會對這個對象進行某種程度的分析。

舉例來說，如果我們看見一塊圓形的紅色，我們可能會判斷「那塊紅色是圓形的」。這也是一個感知判斷，但是和前面那一種不同。在目前的這一種當中，我們有一個單一的感覺與料，其中既有顏色也有形狀：顏色是紅的，而形狀是圓的。我們的判斷把與料分析成顏色和形狀，然後藉由說出紅色的形狀是圓的來重新組合它們。另一個這類判斷的例子是「這在那的右邊」，其中「這」和「那」是同時被看見的。在這類判斷中，感覺與料包含了某些彼此之間有某種關係的成分，而且這個判斷斷言了這些成分具有這種關係。