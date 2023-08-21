《跨境電商好生意》：不是所有產品都會帶來好的銷售表現，謹記八十／二十法則
我們想讓你知道的是
《跨境電商好生意》是榮獲亞馬遜全球開店首屆服務商大會《最佳推廣服務商》TransBiz創辦人Anfernee張家睿、Tami黃宥蓁的首部作品。本書針對還在觀望是否該投入做跨境電商的企業，或是想經由跨境電商創業、有小額資本的個人，理解如何在全球化與時代浪潮下，發現面臨的困境與跨境電商的機會，與提供亞馬遜成功的經營實戰秘訣。
文：Anfernee 張家睿、Tami 黃宥蓁
廣告目標設定
在廣告投放目標中，最重要的指標有兩個，其一是ACoS，其二是TACoS。
ACoS指的是廣告費的投入產出比。舉例來說，投入一百元的廣告費，總共為你帶來五百元的廣告營收，那麼ACoS就是100 / 500*%＝20%。但如果投入一百塊的廣告費，只帶來一百塊的廣告營收，那麼ACoS就是100 /100*% =100%。
TACoS是指廣告花費在總營收的佔比，而總營收包含自然銷售和廣告銷售。從下表6-1的左半邊你可以比較清楚理解TACoS和ACoS的差異，由於廣告花費都是一百元，為總營收一千元的百分之十，因此TACoS都是10%；但因其廣告營收不同，故ACoS不同。
【表 6-1】ACoS和TACoS的計算方式
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總營收
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1000
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8000
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自然營收
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900
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750
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0
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5500
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廣告營收
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100
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250
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1000
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2500
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廣告花費
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100
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1000
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ACoS
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100%
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40%
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10%
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40%
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TACoS
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10%
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12.5%
在第三欄位，雖然廣告的投資報酬率有十倍，但自然營收卻是零。這代表若不投廣告，就沒有營收，對賣家總營收而言非常不健康。畢竟，所有賣家都期盼在亞馬遜上的排名越前面越好；因為排名越前面，就有自然流量為你帶來自然營收，廣告費就花得相對地少。此外，新手賣家也很難用低額廣告費槓桿巨大營收。
再看到表6-1最右邊的欄位，雖然廣告費用多出十倍，但整體總營收也成長了八倍。而且TACoS僅微幅提升。以長期運營的角度來看，建議賣家應以廣告作為槓桿來增長營收。所以除了ACoS以外，更重要的是觀測TACoS的指標 ─ 在預期的總營收目標中，能承受的廣告費用占比。
因此，為達長遠的營收目標，賣家應關注的是TACoS的表現，並在TACoS不變或是略降的狀態下，有更高的營收，而不是無限調降TACoS目標。因為只要不投廣告，TACoS也就等於零了；但不投廣告，整體營收也會因而減少。即便已經排在首頁，也還是需要一定的廣告占比來維持排名、曝光與銷量。至於ACoS則是協助我們查看，不要超乎自己能力範圍太多的一個優化基準。
計算ACoS與TACoS目標
由於每筆銷售的毛利百分比都是固定的，但廣告費佔整體營收的佔比卻是可調控的，其差值就決定了你的利潤 ，因此若能先計算出廣告所帶來的營收剛好打平廣告支出，就可以知道投放的廣告究竟是虧錢還是賠錢了。
計算目標ACoS的方式是產品售價減去所有成本花費，包括產品生產製造的費用、物流費、倉儲費等之差值，再除以售價，其百分比則為打平時的ACoS目標。而TACoS目標在計算的則是達到理想營收目標時，不虧錢、打平廣告費的最高費用。
以下表6-2為例，假設營收目標是三萬美元，扣除所有產品成本以後，毛利一萬兩千元，毛利率則是 40%。由於這裡還未加上廣告費，因此廣告費不得超過毛利，否則就會虧錢。換言之，若營收有三萬美金，廣告費不得超過一萬兩千元，否則就會賠錢。
【表 6-2 】由毛利計算預期營收時的廣告花費上限與TACoS目標
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營收目標
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30000
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產品毛利
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12000
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毛利率
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40%
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目標TACoS
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25%
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40%
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50%
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廣告花費
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7500
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12000
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15000
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淨利
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4500
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0
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-3000
也因為在計算TACoS時並未列入人力，而且隨著營收增長，人力的佔比也不同，所以在實際運營時，你的目標就是，盡可能讓TACoS低於毛利率，才會是有賺錢的狀態。
不過，由於我們建議賣家在產品頁上線以後，就要積極為產品頁帶來流量，因此在剛開賣時的新品蜜月期，以及銷售一段時間後的優化期，對ACoS和TACoS的容忍範圍應相對寬鬆，並不會以實際毛利率作為主要優化指標，而是一個遠程的目標，可參考下表6-3。但實際運營時，你還是要以自己的營收目標、毛利率以及可接受的廣告投放佔比與不同產品生命週期或是品牌成長策略來調整。
【表 6-3 】不同產品生命週期與ACOS、TACoS目標參考
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產品生命週期
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新品蜜月期
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蜜月優化期
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穩定成長期
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營收維護期
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預估時長
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0 ~ 60天
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60 ~ 90天
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90 ~ 360天
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360 ~ 天
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ACoS目標
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小於 80%
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小於 60%
維持蜜月期營收
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小於 40%
持續擴大營收
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小於 40%
維持成長期營收
持續擴大營收
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TACoS目標
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小於 60%
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小於 40%
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小於 30%
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小於 20%
此外，基於不同類型的廣告其策略目的不同，有時候某些廣告群組的ACoS較高，也不需過於緊張。例如上架初期主攻的核心關鍵字組，若轉換率達到一定的基準之上，ACoS微偏高也無需太驚慌，因為亞馬遜越早將你的產品頁與核心關鍵字建立關聯性，排名就能越往前。所以在前期，核心關鍵字的廣告投入會比較多。而在不同的廣告群組中也會因不同的策略，而有相對應的ACoS容許範圍，因此在一開始計算的目標ACoS值即為目標參考值。
廣告投放原則
針對前面提及的出價、ACoS，以及產品的生命週期，將廣告投放的覆蓋率越來越廣的過程，整合成下圖6-4做說明。讓你對整個廣告投放的策略與其相關的數值變化，有更清楚的概念。X軸是產品上線的天數，以及廣告覆蓋率，也就是投放的廣度；Y軸則是ACOS、廣告平均出價Bid以及廣告精準度。
【圖 6-4 】ACOS、平均出價、廣告精準度、廣告覆蓋率與產品上線的天數之間的關係
在產品剛上線的時候，我們所投放的廣告目標一定是與自己產品關聯性跟精準度比較高的，如同前面提到的核心關鍵字收錄，搶得這些高轉換關鍵字的曝光機會與排名。但由於是剛上線的新產品， 評論數量比較少，轉換率比較低，所以平均出價就會比較高，ACoS也會比較高。不過，也因為投放相對精準的關鍵字、品類、受眾，所以在此時期的廣告覆蓋率，也就是能看到你廣告的消費族群比較少，覆蓋率比較低。
而隨著營運的時間越長，產品頁的說服力經過不斷優化，轉換率提高了，對廣告投放目標的出價也進行週期性的控制，此時平均出價與ACoS就會漸漸下降；此時可以再向外探索更多可能，像是更積極的投放Top 20的近似品類、類似品類，或是比較搜索量大、競爭大的重要關鍵字，讓你的產品在更多地方曝光，廣告覆蓋率就會增加。但也因為探索了更多不同的品類、關鍵字、受眾，因此在投放的精準度上相對來說比較低。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。