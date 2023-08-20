王學呈《無常即是日常，賺錢也可以優雅》：淩晨三點半不要看手機
我們想讓你知道的是
風傳媒社長圖文創作，好評第三波——22則職場修練真心話、14則經營事業心法、13則人生情路私房話、15則台灣觀察及生活哲理。人生的、職場的、在地的百態，以圖文雙筆道盡風景與禪機。
文：王學呈
淩晨三點半不要看手機
他是某集團的總字輩，經常忙到晚上十一點或十二點才上床睡覺。年紀大了，半夜起來上洗手間或喝水，大約是淩晨三點到四點之間。這個集團的老闆是工作狂，晚上九點多睡覺，凌晨三點多醒來，開始工作，
發Email和LINE群組，表達意見，下達指令。
同一個時段，總經理上完洗水間，忍不住打開手機，看訊息，看完想東想西，血液往腦部集中，躺在床上翻來覆去，沒一會兒就天亮，不用睡了。
他跟我抱怨：「幾乎每天都這樣，半夜十二點才睡，凌晨三點半就睜眼，比打漁或種田還早，每天睡不到四小時，超累。」
這話很有畫面，讓我想起新北市金山區的磺港漁船和天光。
我回他：「凌晨三點半，不要看手機。你要忍住，上完洗手間，直接回床睡，睡到六點之後再看手機。」
這個集團我很熟，第一代老闆和第二代老闆我都密切互動。兒子跟老爸一樣熱愛工作。跟這種老闆相處，不能跟著他的節奏走，會被操死。
我跟那位總經理說，回老闆的訊息有三個要領：
①回得早，不如回得巧：不一定要凌晨三點多馬上回訊息，只要在上午七點半老闆上班之前回就可以（那位二代老闆每天上午七點半上班，真的很勤奮）。
②言之有物：回老闆的訊息不可以寫空話。例如曾經有一位主管急著回那位二代老闆的訊息，回的是「收到，謝謝。」被老闆臭罵「敷衍」。這種空話是減分，不如不回。
回老闆的訊息必須有觀點，有解方，這需要思考，也需要功力。
③對稱原則：老闆的訊息寫三行，你不能只回一行，至少寫到三行以上，只多不少，這是對稱原則。字的面積是誠意，也是答題的實力。
那位二代老闆算是好老闆，雖然很操，但給的待遇很好，董字輩的年收入超過三千萬台幣，總字輩經常在兩千萬以上。看在錢多的份上，董總輩都很努力，也很配合。
另一位內需產業老闆也習慣在凌晨三、四點發訊息，核心主管幾乎全年無休。這個集團的待遇普通，董座年薪五百萬是上限，總字輩的年收入不到四百萬。因為錢不多，不值得拿命去換，流動率就很高了。
還有，凌晨的手機訊息不要看，但是如果半夜手機響，一定要接，那一定是出大事了。我在錢櫃工作時，只要半夜手機響，十之八九是門市發生槍擊案，出人命或有人受傷。驚心動魄。
書籍介紹
本文摘錄自《無常即是日常，賺錢也可以優雅》，商周出版
作者：王學呈
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盡心＋感謝，永遠有機會！社長的64則重啟人生圖文創作
再壞的時機，終會過去。
重新想像（reimage），重新開機（reset）。
初心可以萬變，只要本質不改變。
不管人生或職場多麼曲折起伏，
在台灣，路的盡頭不是山，就是海。
總有一片美麗的風景在等你。
風傳媒社長圖文創作，好評第三波——
22則職場修練真心話、14則經營事業心法、
13則人生情路私房話、15則台灣觀察及生活哲理。
人生的、職場的、在地的百態，以圖文雙筆道盡風景與禪機。
第一章 職場
職場是另一種旅程，每一站都是風景，冷暖陰晴俱是因緣。
所有的努力都會留下痕跡。隨緣盡心的人，終有福報。
第二章 商道
商埸無常。無常即是日常。
走入商道，眼光重於一切，有心不如無心。
無心之心，以生活為本，往往可以掌握市場先機。
第三章 情路
愛情和工作、理財一樣，用心經營才會開花結果。
人都怕寂寞，有伴總比沒伴好。
不要試圖改變對方，盡可能改變自己，這樣才會長久。
第四章 台式心情
台灣的特色就是多。多山多水，多元多變又多情，
在五光十色，眼花撩亂的台灣，
一定要記得自己的本分，守住自己的核心價值。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！