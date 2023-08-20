王學呈《無常即是日常，賺錢也可以優雅》：淩晨三點半不要看手機

文：王學呈

淩晨三點半不要看手機

他是某集團的總字輩，經常忙到晚上十一點或十二點才上床睡覺。年紀大了，半夜起來上洗手間或喝水，大約是淩晨三點到四點之間。這個集團的老闆是工作狂，晚上九點多睡覺，凌晨三點多醒來，開始工作，

發Email和LINE群組，表達意見，下達指令。

同一個時段，總經理上完洗水間，忍不住打開手機，看訊息，看完想東想西，血液往腦部集中，躺在床上翻來覆去，沒一會兒就天亮，不用睡了。

他跟我抱怨：「幾乎每天都這樣，半夜十二點才睡，凌晨三點半就睜眼，比打漁或種田還早，每天睡不到四小時，超累。」

這話很有畫面，讓我想起新北市金山區的磺港漁船和天光。

我回他：「凌晨三點半，不要看手機。你要忍住，上完洗手間，直接回床睡，睡到六點之後再看手機。」

這個集團我很熟，第一代老闆和第二代老闆我都密切互動。兒子跟老爸一樣熱愛工作。跟這種老闆相處，不能跟著他的節奏走，會被操死。

我跟那位總經理說，回老闆的訊息有三個要領：

①回得早，不如回得巧：不一定要凌晨三點多馬上回訊息，只要在上午七點半老闆上班之前回就可以（那位二代老闆每天上午七點半上班，真的很勤奮）。

②言之有物：回老闆的訊息不可以寫空話。例如曾經有一位主管急著回那位二代老闆的訊息，回的是「收到，謝謝。」被老闆臭罵「敷衍」。這種空話是減分，不如不回。

回老闆的訊息必須有觀點，有解方，這需要思考，也需要功力。

③對稱原則：老闆的訊息寫三行，你不能只回一行，至少寫到三行以上，只多不少，這是對稱原則。字的面積是誠意，也是答題的實力。

那位二代老闆算是好老闆，雖然很操，但給的待遇很好，董字輩的年收入超過三千萬台幣，總字輩經常在兩千萬以上。看在錢多的份上，董總輩都很努力，也很配合。

另一位內需產業老闆也習慣在凌晨三、四點發訊息，核心主管幾乎全年無休。這個集團的待遇普通，董座年薪五百萬是上限，總字輩的年收入不到四百萬。因為錢不多，不值得拿命去換，流動率就很高了。

還有，凌晨的手機訊息不要看，但是如果半夜手機響，一定要接，那一定是出大事了。我在錢櫃工作時，只要半夜手機響，十之八九是門市發生槍擊案，出人命或有人受傷。驚心動魄。

書籍介紹

本文摘錄自《無常即是日常，賺錢也可以優雅》，商周出版

作者：王學呈

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Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰