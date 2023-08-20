《世界上最爛的助理》：拒絕乖乖吃屎，不要當「人形蜈蚣」的最後一節
我們想讓你知道的是
本書由康納．歐布萊恩（Conan O'Brien）的多年助理、康納在Podcast節目《康納．歐布萊恩需要朋友》（Conan O'Brien Needs a Friend）的主持搭檔所撰寫，一本爆笑至極且有失禮數的養成指南。教你成為差勁但老闆卻無法辭退的員工，一一洩漏她的商業機密——成功辦到如何付出極小努力但獲得極大報酬。
文：索娜．莫夫謝相（Sona Movsesian）
前言
人形蜈蚣理論
這本書要說的是什麼？我是「世界上最爛的助理」，是因為我工作表現很糟嗎？還是因為我拒絕符合大眾對助理這個職業先入為主的定義呢？
我們看到過去很多好萊塢電影中的助理角色，在工作上都被不當對待。在《老闆送作堆》（Set It Up）中，就有助理幫老闆買午餐，看來搞笑但也讓人倍感壓力的橋段，還有《助理》（The Assistant）裡悽慘又不人道的待遇也是一例。為什麼會這樣呢？當然某些描繪可能誇大了一般助理的境遇，但令人難過的是，大部分的劇情都是真的。
此時此刻，就是有像《助理》中的老闆一樣殘暴又愛虐待助理的人正在發威。此時此刻，某個地方的助理正因為忘記替老闆點薯條當附餐，而被罵得狗血淋頭。一位大學剛畢業、準備迎向世面挑戰的新鮮人，對於這些好手好腳又具備一身專業的成年人展現的包容力，真是令人佩服。
在我大學剛畢業的時候，有人說如果能在經紀公司待上一年，什麼工作就都難不倒我了，所以建議我去經紀公司工作。我曾聽說有經紀人會把印表機砸在助理身上。從過去到現在，對於成年男性和女性而言，只有咆哮才能達到對下屬講話該有的音量。那時我早就知道娛樂產業很血汗，但我還是深受吸引，不過如果有人對我砸印表機，我的耳環鐵定會被扯下來。
我在構思這本書和思考為何助理願意忍受不當對待，以及相反地，為何娛樂產業的老闆這麼愛虐待助理時，想到了一部電影。那部電影叫做《人形蜈蚣》（The Human Centipede），是我在2010年「法律禁止在電視上搞笑」（Legally Prohibited from Being Funny on Television）巡迴時，和我的朋友梅根（Meghan）坐在巡迴巴士後座一起看的。
《人形蜈蚣》的劇情讓人血脈賁張，講述兩名女子的車半路故障，因此借住於一名恐怖男子家中，這個人恐怖到一般人根本不會想與他交談。他一出場就散發「怪怪科學家」的氣質，後來他告訴這兩名女子，他要動手術把她們和自己囚禁的另一名男子的身體連接起來，以屁股連嘴巴的方式，串成一條「人形蜈蚣」。
但是，索娜，這和娛樂產業有什麼關聯？
快講到重點了。
為了獲得營養，人形蜈蚣最前頭的人可以吃正常的食物，糞便則很不幸地會流到下一人的嘴裡。而中間的人為了補充養分，只能吃下前面的人的糞便，然後同樣將自己的糞便排到末端的人的嘴裡，最後末端的人正常排便。為了論證我的人形蜈蚣理論，我只會以最前頭的人舉例，後面兩個超展開的遭遇我就忽略不提。
索娜，我實在不想打斷你重述這部荒謬又噁心的電影其中荒謬又噁心的情節，但我真的想不透你的重點是什麼。
我剛剛就說快講到重點了啦。
好吧，所以這個劇情的意義是？
嗯，我沒有研究實證、科學實證和什麼有力的根據，不過我的理論是在說，娛樂產業的階層體制可以用人形蜈蚣比擬。
主管、經紀人和製作人就是最前面的人，他們會吸收養分，然後養分會轉為怒氣和糞便，莫名其妙地排向下層的人。中層的人相當於人形蜈蚣的中段，一定要吃掉上層的糞便，然後向底層的人排便。最後一層沒有接續的人了，所以他們只能去廁間解決，趁著四下無人在裡面偷哭。
索娜，這聽起來……還是很讓人不適。那如果有人在最底層然後升遷了，狀況會改變嗎？
你在蜈蚣鏈的位置會爬升。你的屎可以拉在別人的嘴裡，還有現在你吃的屎相較之前更靠近源頭。這是個永無止境的循環，吃、拉、吃、拉、升遷、吃、拉在別人嘴裡、升遷、吃美食，然後再繼續傻傻地把屎拉在別人嘴裡。你也說不出這麼做的理由，但經驗告訴你就是如此，除了經驗你也別無所知。
我知道某些人會虐待別人，是因為自己曾遭受虐待，然後相信把人當作垃圾對待是在職場轉大人的必備態度。如果你帶著這種態度來到最高位，手握強大的權力和影響力，就會覺得你自然有權欺負下屬。
那要如何砍斷娛樂產業的人形蜈蚣呢？其實很簡單，只需要我們保有意識，不要把像是實習生、製作助理、行政助理等等的工作夥伴當作垃圾對待。
我真心希望虐待人的風氣走入歷史。康納是以和格雷格．丹尼爾斯（Greg Daniels）組成的編劇組合入行，後來這個組合成為傳奇。康納從來不安於現狀，一心只想參與製作他喜歡、認同的節目。對於像他這麼聰明又風趣的人來說，這當然不是做夢。他很早就嶄露頭角而受大家敬重，所以他從來沒吃過別人的屎。至少就我知道是如此。
所以當時遇上我這位又吵又不受控的女子，儘管他擁有16年深夜脫口秀主持經驗，他也打從心底不認為需要虐待我。我犯了錯，他從來不會貶低我。他找我碴時就像個大哥哥，不停捉弄我還有採用被動式攻擊來惹怒我。但他的出發點從來不是「因為他是我老闆」，所以可以有這些舉動。
現在就來談我想寫書介紹如何成為就一般標準而言爛助理的真正原因。如果你很憧憬娛樂產業或任何老闆很難搞的產業，我的建議是：不要讓別人在你的嘴裡拉屎。這當然不是字面上的意思，畢竟你下班後想怎麼玩是你自己的事。以下幾點建議供你對付不按牌理出牌的老闆：
一、降低老闆對你的期望
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！