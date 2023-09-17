42歲還有可能自然懷孕嗎？醫師教你透過「養卵五寶」提升卵實力
我們想讓你知道的是
過了40歲的女性，卵巢中卵泡的庫存量大幅下降，導致自然懷孕難度增加，僅有15％左右。高齡想養卵，建議先抽血驗AMH，評估卵巢功能，再透過這些不同的養卵方式，增加優良卵子。
「醫生，我這幾年看著朋友們曬各種小孩照，也想自己生一個，可是我已經42歲了，還有可能自然懷孕嗎？我看新聞有很多大齡產婦順利求子，是不是調養身體就能懷孕？」
來自澎湖、結婚十多年的H小姐，在年輕時和先生一起打拼事業，在一切都上軌道後，卻發現早已邁入高齡階段，未採取避孕措施也看過中醫調理，卻怎麼都懷不了，最後在朋友推薦下前來醫院尋求協助，期盼能透過西醫專業角度自然懷孕。
茂盛醫院執行長李俊逸醫師表示，年紀越大，造卵功能就會越下降，「大齡女子」想順利懷上寶寶，養卵是必做功課，高齡如何養卵？卵子品質不好，到底該怎麼做才能提升卵實力？本篇一次告訴你。
高齡如何養卵？「養卵五寶」告訴你
女性生育率不單是年紀影響，更是因卵子的質與量有所增減，根據統計，最容易受孕的年紀為35歲以下，過了40歲的女性，卵巢中卵泡的庫存量大幅下降，導致自然懷孕難度增加，僅有15％左右。高齡想養卵，建議先抽血驗AMH，評估卵巢功能，再透過以下不同養卵方式，增加優良卵子。
營養品養卵：養卵五寶
優質成熟的濾泡會成長到直徑18mm～20mm間最合適，而培育一顆健康卵子成熟的過程需要90天，高齡女子把握黃金時間，攝取養卵五寶，讓自然懷孕不是夢。
DHEA（服用前請先諮詢醫師，多囊患者、孕婦勿食用）
- 功用：提升卵子質量、降低高齡婦女流產率
- 用量：75mg／日
- 適合：35歲以上、卵巢早衰老化、功能不佳者、年齡增長而不孕等
有「荷爾蒙之母」別稱，是人體含量最多之類固醇荷爾蒙前體物質，能活化細胞、強化肌肉、穩定產生性荷爾蒙等，是高齡養卵最常見的營養品。
Q10
- 功用：提高卵子質量、卵巢功能
- 用量：30mg／日
- 適合：高齡、卵巢早衰婦女
輔酶Q10原是人體細胞自行製造，但隨年齡增長，身體無法提供足夠的輔酶Q10來滿足生產細胞能量時，可藉由補充劑活化細胞，比從食物（如大豆、橄欖油、牛肉、胡桃等）中攝取更快速便利。
維生素D3
- 功用：加強濾泡發育與卵子品質、卵巢功能
- 用量：800～2000IU／日
維生素D為脂溶性維生素，能影響雌激素產生、維持體內性荷爾蒙平衡的功能，還能幫助子宮內膜增厚，打造孕育寶寶更好的環境。除了補充營養劑、多曬太陽之外，根據USDA公布數據，鮪魚100克等於82IU、奶粉為20IU，亦可多加食用。
肌醇（可能影響催產素與子宮收縮，懷孕後須立刻停用）
- 功用：幫助卵子成熟、提高受精率&懷孕率
- 用量：1000mg／日
肌醇（Inositol）為水溶性營養素、維生素B8，多存在於穀類如玉米、小麥、燕麥；水果是橘子、葡萄柚，還有高麗菜、牛腦、牛心。
葉酸
- 功用：改善不規則排卵、幫助早期胚胎發育
- 用量：800～1200mcg／日
維生素B9，與肌醇同屬水溶性而無法存於體內，可以透過飲食或保健食品每日補充，懷孕後也可繼續食用，有助胎兒神經細胞發育，避免嬰兒先天異常。（延伸閱讀：想懷孕該吃肌醇和葉酸嗎？備孕常見藥品維他命推薦必看）
飲食養卵：地中海飲食
李俊逸醫師表示：「歐洲生殖醫學會曾討論過良好的生殖需要健康飲食，但什麼是『健康飲食』？其實地中海飲食就是其一。」少吃肉與甜食、多吃魚和海鮮（每周兩次），適量補充蛋白質、每天攝取蔬果、堅果、足量水分，利用地中海飲食補足生育所需的抗氧化劑、減少發炎，不僅能預防卵巢早衰、助卵子發育，還能降低流產機率。
高齡養卵產子的可行性高嗎？如果卵子質量已不高，該怎麼辦？
隨著年齡增長，卵子的不良率會增加，40歲時的不良率高達50％以上，但身體老化其實不會直接導致染色體異常，只是「卵子在排卵前不久的成熟過程出錯」的機率提升，即若本身沒有染色體相關疾病，多數卵子都是正常的，唯在排卵前3個月，初級卵母細胞受到體內荷爾蒙的刺激，進行成熟、分裂時發生染色體異常，故高齡養卵在醫學協助下，能提高健康卵機率。
若卵子質量仍無法提升，建議採人工受孕或試管嬰兒療程，在主要卵泡到達18～20mm時施打破卵針，以排出卵子；但與此同時，根據美國紐約不孕症中心Center for Human Reproduction發表在《內分泌學雜誌》研究指出，38～39 歲的女性試管成功率平均有23.6％，而44歲以上成功率僅1.3％，故想圓生子夢的高齡婦女，建議盡早尋求專業醫師協助。
最後，除透過飲食、營養品培養良好的卵子之外，適當運動、保持好心情、遠離電腦輻射等，亦是提升卵實力的決勝祕方。
本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此
原標：高齡如何養卵？提高卵子品質，養卵5寶這樣吃
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html