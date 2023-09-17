42歲還有可能自然懷孕嗎？醫師教你透過「養卵五寶」提升卵實力

「醫生，我這幾年看著朋友們曬各種小孩照，也想自己生一個，可是我已經42歲了，還有可能自然懷孕嗎？我看新聞有很多大齡產婦順利求子，是不是調養身體就能懷孕？」

來自澎湖、結婚十多年的H小姐，在年輕時和先生一起打拼事業，在一切都上軌道後，卻發現早已邁入高齡階段，未採取避孕措施也看過中醫調理，卻怎麼都懷不了，最後在朋友推薦下前來醫院尋求協助，期盼能透過西醫專業角度自然懷孕。

茂盛醫院執行長李俊逸醫師表示，年紀越大，造卵功能就會越下降，「大齡女子」想順利懷上寶寶，養卵是必做功課，高齡如何養卵？卵子品質不好，到底該怎麼做才能提升卵實力？本篇一次告訴你。

高齡如何養卵？「養卵五寶」告訴你

女性生育率不單是年紀影響，更是因卵子的質與量有所增減，根據統計，最容易受孕的年紀為35歲以下，過了40歲的女性，卵巢中卵泡的庫存量大幅下降，導致自然懷孕難度增加，僅有15％左右。高齡想養卵，建議先抽血驗AMH，評估卵巢功能，再透過以下不同養卵方式，增加優良卵子。

營養品養卵：養卵五寶

優質成熟的濾泡會成長到直徑18mm～20mm間最合適，而培育一顆健康卵子成熟的過程需要90天，高齡女子把握黃金時間，攝取養卵五寶，讓自然懷孕不是夢。

DHEA（服用前請先諮詢醫師，多囊患者、孕婦勿食用）

功用：提升卵子質量、降低高齡婦女流產率

用量：75mg／日

適合：35歲以上、卵巢早衰老化、功能不佳者、年齡增長而不孕等

有「荷爾蒙之母」別稱，是人體含量最多之類固醇荷爾蒙前體物質，能活化細胞、強化肌肉、穩定產生性荷爾蒙等，是高齡養卵最常見的營養品。

Q10

功用：提高卵子質量、卵巢功能

用量：30mg／日

適合：高齡、卵巢早衰婦女

輔酶Q10原是人體細胞自行製造，但隨年齡增長，身體無法提供足夠的輔酶Q10來滿足生產細胞能量時，可藉由補充劑活化細胞，比從食物（如大豆、橄欖油、牛肉、胡桃等）中攝取更快速便利。

維生素D3

功用：加強濾泡發育與卵子品質、卵巢功能

用量：800～2000IU／日

維生素D為脂溶性維生素，能影響雌激素產生、維持體內性荷爾蒙平衡的功能，還能幫助子宮內膜增厚，打造孕育寶寶更好的環境。除了補充營養劑、多曬太陽之外，根據USDA公布數據，鮪魚100克等於82IU、奶粉為20IU，亦可多加食用。

肌醇（可能影響催產素與子宮收縮，懷孕後須立刻停用）

功用：幫助卵子成熟、提高受精率&懷孕率

用量：1000mg／日

肌醇（Inositol）為水溶性營養素、維生素B8，多存在於穀類如玉米、小麥、燕麥；水果是橘子、葡萄柚，還有高麗菜、牛腦、牛心。

葉酸

功用：改善不規則排卵、幫助早期胚胎發育

用量：800～1200mcg／日

維生素B9，與肌醇同屬水溶性而無法存於體內，可以透過飲食或保健食品每日補充，懷孕後也可繼續食用，有助胎兒神經細胞發育，避免嬰兒先天異常。（延伸閱讀：想懷孕該吃肌醇和葉酸嗎？備孕常見藥品維他命推薦必看）

飲食養卵：地中海飲食

李俊逸醫師表示：「歐洲生殖醫學會曾討論過良好的生殖需要健康飲食，但什麼是『健康飲食』？其實地中海飲食就是其一。」少吃肉與甜食、多吃魚和海鮮（每周兩次），適量補充蛋白質、每天攝取蔬果、堅果、足量水分，利用地中海飲食補足生育所需的抗氧化劑、減少發炎，不僅能預防卵巢早衰、助卵子發育，還能降低流產機率。

高齡養卵產子的可行性高嗎？如果卵子質量已不高，該怎麼辦？

隨著年齡增長，卵子的不良率會增加，40歲時的不良率高達50％以上，但身體老化其實不會直接導致染色體異常，只是「卵子在排卵前不久的成熟過程出錯」的機率提升，即若本身沒有染色體相關疾病，多數卵子都是正常的，唯在排卵前3個月，初級卵母細胞受到體內荷爾蒙的刺激，進行成熟、分裂時發生染色體異常，故高齡養卵在醫學協助下，能提高健康卵機率。

若卵子質量仍無法提升，建議採人工受孕或試管嬰兒療程，在主要卵泡到達18～20mm時施打破卵針，以排出卵子；但與此同時，根據美國紐約不孕症中心Center for Human Reproduction發表在《內分泌學雜誌》研究指出，38～39 歲的女性試管成功率平均有23.6％，而44歲以上成功率僅1.3％，故想圓生子夢的高齡婦女，建議盡早尋求專業醫師協助。

最後，除透過飲食、營養品培養良好的卵子之外，適當運動、保持好心情、遠離電腦輻射等，亦是提升卵實力的決勝祕方。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

原標：高齡如何養卵？提高卵子品質，養卵5寶這樣吃

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九