2023/08/08,
教育

竹縣義民中學10名教師疑遭解聘，教育部：視情節停止獎補助、停招

竹縣義民中學10名教師疑遭解聘，教育部：視情節停止獎補助、停招
國教署人事室古明哲出面接受陳情｜Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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新竹縣義民中學10名教師遭解聘，百名師生北上教育部抗議。國教署更表示，會視情節輕重，核予該校停止部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生之處分。

新竹縣私立義民中學10名教師遭解聘，百名師生北上教育部抗議。全教總要求教育部解除校長職務，教育部則回應，將會視情節輕重停止部分獎補助款，甚至停招。

義民中學7月底有10名教師疑似遭違法解聘，國教署已認定依法教師應續聘，校方卻視若無睹，仍要求教師擲回（交回）原本未經協調的聘書。今日將近150名義民中學教師、學生、家長北上教育部抗議，全教總理事長侯俊良表示，校方違法解聘造成師生權益非常大的影響，之所以來到教育部，是希望國教署硬起來，解決該校的問題。

義民中學暑期輔導從7月24日開始，這10名老師的聘期卻只到7月31日，8月1日起就由代理教師授課，連到校上課的代理教師都相當錯愕。一名學生家長指出，學校不是企業，工作人員不夠就再招聘，教學時間有限制、課業有延續性，且距離明（2024）年會考剩沒幾個月，家長都心急不已。

「這種事怎麼會發生在我們學校？」義民中學學生表示，不敢想像少了這麼多優秀老師，學弟妹會如何焦慮不安。今日以行動上一堂最有意義的公民課，出面力挺老師，請教育部主持公道。

侯俊良指出，校方與師生在一週內交手3次，卻仍完全沒有誠意，甚至新竹縣長楊文科親自出面召開協調會，校長和董事會都放鴿子，僅由家長會長出席。

立法委員王婉諭也說，義民中學在新竹縣市是財務穩健、辦學有口碑、家長信任的學校，師生卻得在這個時間走上街頭。在協調會議上，無論是教育部還是新竹縣政府都表示學校應依法續聘，但校方完全無動於衷。

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Photo Credit：關鍵評論網／李芯
全教總與義民高中師生前往教育部抗議，立委陳培瑜（左一）、范雲（左二）、王婉諭（右一）現身支持。

國教署：視情節輕重扣獎補助、停招

事實上，這些教師都已經完成續聘手續，只是聘約中有幾項條文與舊的聘書不同，因此這10名教師在擲回聘書時，於聘書附上建議事項。其中一項受學校更改的條文是「學術研究費打95折」，侯俊良指出，義民中學年年滿招、財務有盈餘，打折的要求根本不合理，要求有爭議的條文要在一週內依法協商、簽訂新的聘約。全教總認為，依照《私立學校法》第54條，私校因人士違法而發生重大糾紛等，應該解除校長職務，並依照第55條給予校方懲處。

立委范雲強調：「私校不是董事會的私人企業」，學校是國家的特許事業，具有公共性，因此學生的受教權是不能退讓的底線。教育部已經明確發函告知義民中學違反《教師待遇條例》，范雲指出，再不聘任教師就會違反《私校法》，甚至遭扣減補助款，將損失更多辦學經費。

對此，國教署人事室古明哲出面接受陳情書時回應，教師還沒有經過不續聘程序，都是接續原來的聘期，國教署接下來會依據《私校法》督促學校合法完成聘約。國教署更表示，會視情節輕重，核予該校停止部分或全部獎勵、補助，或停止部分或全部班級招生之處分。

律師郭佳瑋表示，如果學校繼續這麼強硬，也有《私校法》及《私立高級中等以上學校退場條例》可以處理，例如撤換董事、校長。

不過，校方認為這10名教師是「在未經校方同意下，刪改諸多契約條文」，不只有學術研究費打95折遭改，「非經同意不得兼任校外職務」、「不得未經簽請同意逕行參加甄試轉任他校」亦被刪除或修改，因此學校認定老師單方刪除、修改內容非學校同意，認定為教師拒絕應聘，才衍生爭議事件。

校方指出，8月3日召集老師到校協調時，學校已釋出善意，不再堅持將10位教師視為拒絕應聘，隔天就遞送聘書與應聘書，期盼教師能簽為聘書，所以學校沒有不續聘教師。

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核稿編輯：楊士範


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