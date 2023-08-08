2023/08/08,
影劇

新北泰山「美寧工廠」曾是芭比生產重鎮，全盛時期產能占全球8成

新北泰山「美寧工廠」曾是芭比生產重鎮，全盛時期產能占全球8成
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

泰山區公所說，美寧工廠初期都是以代工為主，做好後直接送到全世界，直到1982年台灣才有第1款正式販售的「粉紅芭比」，造型為上半身穿粉色洞洞裝，下半身是紗面大波浪長裙，造型相當亮眼。

（中央社）電影《芭比》（Barbie）席捲全球票房，其實新北市泰山區「美寧工廠」曾是芭比重要生產基地，20年的代工榮景翻轉當地命運，產能一度占全球8成，「美寧姑娘」也成時代佳話。

電影《芭比》上映僅3週，全球票房即破10億美元。新北市泰山區公所資料指出，首支芭比娃娃在1959年問世，當時單支售價約3美元。1967年起，美國美泰兒（Mattel）公司看中台灣華夏集團供應塑膠原料穩定，因此來台合資設廠，選定台北縣泰山鄉（新北市泰山區前身）成立「美寧工廠」。

當時芭比娃娃從材料生產到包裝出口，全在泰山完成，開啟泰山鄉紡織製作與代工產業興盛的年代，全盛時期產能就占全球8成。

泰山區公所說，美寧工廠福利好、薪資待遇佳，從一開始僅有20人，到後來包含外包工廠等有超過8000名員工，許多人都是在17、18歲進入工廠後，便一直待到1987年工廠結束，一生中的大事如戀愛、結婚、購屋都在此完成。

資料中提到，前泰山鄉長李國書表示，當時泰山剛從農業轉入工業社會，許多農耕者都非常羨慕能穿整齊制服到美寧上班的人。且當時泰山生意人也非常仰賴美寧帶來的商機，只要美寧上班，生意就旺，美寧休假也跟著休息。

此外，當時美寧工廠因裁剪、縫紉、裝配工作需要最多人手，員工幾乎都是女性，當時還會有許多男性在工廠外徘徊等候「美寧姑娘」，甚至流行一句話：「娶無某，去美寧找就有了」。

泰山區公所說，美寧工廠初期都是以代工為主，做好後直接送到全世界，直到1982年台灣才有第1款正式販售的「粉紅芭比」，造型為上半身穿粉色洞洞裝，下半身是紗面大波浪長裙，造型相當亮眼。

photo
Photo Credit: 中央社
圖為1982年台灣第1款正式販售的「粉紅芭比」，芭比造型為上半身穿粉色洞洞裝，下半身是紗面大波浪長裙。

雖然美泰兒公司1987年考量人力成本而宣布撤廠並陸續遣散員工，後來也只剩一條命名為「美寧街」的短短街道，不過許多老泰山人都經歷過這段泰山紡織產業的榮景，更有老員工自行成立「美寧聯誼會」敘舊。

直到2004年，「泰山娃娃產業文化館」成立，主要呈現美寧工廠歷史與泰山產業變遷，並展示芭比娃娃及相關文物，除了最早期的美寧娃娃衣系列，後來更透過課程培訓學員製作軍裝、原住民、閩南、清代後宮服飾等，還創具鳳眼、穿傳統服飾的「泰山娃娃」，非常吸睛。

立法委員洪孟楷今（8）日到「泰山娃娃產業文化館」聽導覽後表示，電影《芭比》相當火紅，適逢娃娃產業文化館明年將邁入第20年，期盼可以向文化部爭取預算改建或豐富館藏內容，相信不僅台灣民眾想了解，也能吸引外國遊客造訪，並更了解在地服飾與文化。

photo-2
Photo Credit: 中央社
2004年創立的「泰山娃娃產業文化館」除了展示美寧工廠產出的芭比娃娃及相關文物，後來更透過課程培訓學員製作軍裝、原住民、閩南、清代後宮服飾等，還創了具鳳眼、穿傳統服飾的「泰山娃娃」（右）。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。