2023/08/08,
理財

台北富邦Costco卡全攻略：8/8正式啟用，有哪些權益和加碼優惠？有年費門檻嗎？

台北富邦Costco卡全攻略：8/8正式啟用，有哪些權益和加碼優惠？有年費門檻嗎？
圖片來源：作者提供

我們想讓你知道的是

「富邦Costco聯名卡」即將在2023/8/8正式開放支付使用，你已經上車一波拿到卡片了嗎？如果還沒的話，趕快來看看這篇文章，我已經幫你整理好相關的支付優惠囉！店內店外都很豐富，實為2023實用好卡。

文：寶可孟的理財記事本

台北富邦Costco卡八大通路&旅遊通路5％，正式延長至10/31（富邦好市多卡完整介紹）。

「富邦Costco聯名卡」即將在2023/08/08正式開放支付使用，你已經上車一波拿到卡片了嗎？如果還沒的話，趕快來看看這篇文章，我已經幫你整理好相關的支付優惠囉！店內店外都很豐富，實為2023實用好卡。

台北富邦Costco卡權益有哪些？

台北富邦Costco卡權益有哪些？簡單整理如下：

  • 活動期間：2023/02/01～2027/12/31
  • Costco實體賣場2％好多金無上限
  • Costco線上購物3％好多金無上限
  • Costco自助加油3％好多金 （1％原始+2％加碼200/月）
  • 店外1％好多金無上限
  • 保費0.5％好多金無上限 or 最高12期零利率

上述的基本回饋走期很長，居然開到2027年耶！代表富邦真的有心想要經營這張卡，而不是2024年就打回原型，真的把J卡的資源都灌到這張卡囉。衝著「好市多店內刷2％」，就應該要辦一張來用啦。

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這張卡還有啥加碼優惠？

  • 高鐵88折（前月消費滿1萬5000元始符合資格，～12/31）
  • 指定八大通路5％好多金（～10/31，需登錄）
  • 旅遊通路5％好多金（～10/31，需登錄）
  • 指定通路嗶悠遊卡享10％回饋（～12/31）
  • 新卡好禮1000元：新卡滿額禮500好多金+會員續約禮500元折扣

令人意外的是，「指定八大通路5％」跟「旅遊通路5％」居然直接延長至10/31。像是「外送平台」、「精選健身商店」都滿不錯的，還有大家最喜愛的「機票/旅行社/海外實體刷卡」也都有延長，的確有一點接近之前富邦下的豪語「皮包內不可或缺的一張卡」。

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這張卡有年費的門檻嗎？

放心！只要有好市多會籍期間，持有台北富邦Costco鈦金卡跟鈦商卡，都不會有信用卡年費的問題喔。唯有「世界卡」等級，需年年刷36萬才能免次年年費。同樣要刷36萬我，我情願刷「富邦尊御世界卡」，這張最頂級的富邦卡送的市區停車、機場接送、機場停車跟機場貴賓室，才有那個價值。記得先匯300萬至富邦，成為白金理財會員後，再請你的理專幫你送件。

之前用國泰世華累積的「多利金」，怎麼辦？

別擔心，國泰世華已在3月公告啦，帳上的「多利金」已可在賣場消費時，直接折抵光啦。不過我建議你等到8/7之後再處理，為什麼？8/8之後會直接轉為「刷卡金」，折抵帳上的消費，此時再用CUBE卡做消費折光即可。現在先抵，你的消費額就拿不到刷卡回饋，當然要等8/8後變刷卡金，賺更多。（延伸閱讀：【國泰世華Costco聯名卡】多利金即日起開放折店內消費啦！）ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

富邦卡最佳辦卡攻略是啥？

如果你是富邦新戶，可參考以下申辦攻略，再多拿本團加碼的寶可孟麻吉積分：

  • 跟團申請富邦J卡：新戶禮50％回饋 = 300刷卡金
  • 回報領取最高300點寶可孟麻吉積分
  • 跟團申請富邦Costco卡（任一卡等均可）
  • 回報取得平分最高3萬點寶可孟麻吉積分資格
  • 有閒錢者可準備300萬存富邦，辦「尊御世界卡」，回饋更好

寶可孟結論

稍早有粉絲在問我「指定八大通路」是不是只到7/31？需要登錄嗎？我上網查了一下才發現富邦直接延長至10/31，這點我真的要好好稱讚一下，畢竟這種大賠錢的事，居然佛心延長，大家當然快上啊！有好康，哪有不拿的道理？

舉凡悠遊卡10％、高鐵12％、旅遊5％、八大指定通路5％，權益都延至10/31或直接到年底，真的很阿殺力。反正2023年8月8日起，在好市多不是刷這張卡就是付現，早辦晚辦都得辦，何不趁現在有活動時趕快上車一波，說不定還有機會平分本團的30,000積分，再多拿好幾千點換禮券啊。

活動訊息

活動一：本團在2023年下半年有開一團富邦卡MGM活動，歡迎大家一起共襄盛舉；成為富邦舊戶後，再來跟團加辦「富邦Costco卡」，並且任刷一筆不限金額回報系統，本人中了iPhone14 Pro，就拿出3萬積分讓大家平分。

活動二，官方加碼抽獎：刷富邦Costco聯名卡，抽百萬名車

  • 活動日期：112/02/01～112/08/15
  • 活動內容：每刷乙筆不限金額一般消費，享乙次抽獎（僅限正卡人）
  • 活動獎品： LEXUS UX250h（油電混合款）百萬名車 乙台 + 1萬元好多金 二名

這檔活動雖為「抽獎」，但是只要常常拿出來用，還是有機會把百萬名車帶回家。大概是台北富邦怕這張卡在8/8之前都沒有拿出來刷，所以祭出百萬元來衝一下刷卡量。

活動三，官方加碼揪團：揪友辦富邦Costco聯名卡，抽iPhone14 Pro

  • 活動期間2023/05/01～2023/08/15
  • 優惠內容活動期間內富邦持卡人需透過「台北富邦銀行LINE官方帳號」推薦親友新申辦富邦Costco聯名卡，被推薦人於2023/8/15（含）前新增任一筆不限金額之一般消費，推薦人即可獲得一次抽獎機會，成功推薦兩名親友則享有兩次抽獎機會，以此類推。
  • 獎項：iPhone14 Pro 256G，共計12名 （將分別於7月底及9月底各抽出6名）
  • 推薦小秘訣：請加入「台北富邦銀行LINE官方帳號」 /點選「信用卡專區」/「揪友辦卡」/選擇「富邦Costco聯名卡」

記得一定要上本團的車，全台只有咱們做活動回饋大家，一定要上對車，才能分一杯羹，上錯車，就啥屁都沒啦。

本文經寶可孟的理財記事本授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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