《不斥責、不讚美、不命令，工作竟然變順利》：告訴年輕部下如果真覺得不行，就要說「我做不到」

文：岸見一郎、小野田鶴

缺乏責任感的年輕人

——老師，今天我想聊聊過去的事。大概快十年前發生了一件事，讓我至今還忘不了，也還不知道到底怎麼做才好。

那是什麼事呢？

——當時我在會計部門，那天和晚輩一起在算薪資。這是很費腦力，責任又重大的工作，誰知當天傍晚竟然停電了。這是我人生中唯一一次，工作到一半停電的經驗。當時是好像公司所在的大樓出了一些狀況，不過一、二個小時就修好了。

等電力恢復後，我看向旁邊，原本一起核算薪資的晚輩竟然不見了！我不知道發生什麼事了，到處打電話問，才知道停電後她就回家了，明明那天應該完成的薪資計算作業也還沒完成。我嚇了一跳，電話中不禁對她大聲說：「什麼！妳怎麼回去了！」我想我心中可能也有一點責怪她的意思。

結果那天她回家後就沒有再回來公司，我一個人加班到很晚，才終於把薪資計算完畢。那期間我心裡一直有個謎團存在。雖然說停電了，但她為什麼就拋下重要的工作不管，自顧自地回家去了呢？為什麼有電了她也不回來公司繼續把工作做完？為什麼她沒有使命必達，一定要完成被交辦任務的責任感？身為前輩的我，又應該如何推她一把才好……這些疑問我至今仍找不到解答。

這些問題真的很難。借阿德勒的話來說，對於「為什麼」的問題，就算是心理學家也很難回答。即使有人問「你為什麼那樣做？」連心理學家也很難做出正確回答。

就算她自己可能也搞不清楚，「為什麼停電了就回家？」吧。有可能只是心情受到影響，坐立難安就回家了，也可能有其他原因。人只能向前看，一直去追究過去言行的理由也沒什麼意義。工作還沒做完就先回家，她自己應該也知道這樣做不太好，所以罵她也沒有用。

停電後，我想你對她只要這麼說就夠了：「妳現在在做的事是很重要的工作。還好這次停電沒有造成太大的影響，所以該做的事還是有做完，算是圓滿收場。可是今天的工作靠我一個人完成真的很辛苦。我希望下次如果妳不知該如何是好時，能事先找我討論一下」。

——這是不是說，我可能散發出某些氛圍，讓她覺得「很難跟我討論」？

事實上我也不知道到底是怎麼回事。雖然不知道，但回到之前我說的話，還是只能跟本人確認。你也可以試著問她一句：「我是不是一個很難溝通的人呢？」

——這……我覺得門檻有點高啊……不過倒也不是不能問啦。嗯，只要想問，我覺得應該是問得出來的。

我要再說一次，剛出社會的年輕人要記的事情太多，難免會失敗。他們必須經歷大量的不順遂才行。所以做為前輩，平常就要告訴他們「有問題請來找我談談」。

——我覺得她對於薪資計算的工作，可能覺得不太擅長，有點「想逃避」的心態。

原來如此。

——所以平常我可能就一直帶著「還沒做完嗎？」的氛圍，給她壓力，這或許是遇到停電她就逃回家的原因之一吧。

或許吧。即使如此，你還是應該告訴她「妳不應該回家」，但不是去責備她。

現在說的內容，套用到前面提到「對人類來說，回答『為什麼』很難」。對於這個「為什麼」的解答，其實就是「目的」。

——「為什麼」的解答是目的……也就是說行動的「理由」，其實就是「目的」嗎？

所謂無意識的狀態，就是指「沒人提醒自己，自己就不會發現」的狀態。也就是事後你去問他，她才會想到當時可能真是這樣。當停電一片漆黑的時候，「妳是不是有想到『太好了，今天不用工作了』呢？」這種無意識的狀態下，通常事後你去問她，她大概會說：「啊，可能是這樣吧」。我覺得在這種狀態下，去深入追究原因，意義不大。

身為上司，當然必須知道「這個人是會找理由逃避工作的人」。只要知道對方有這種傾向，就可以告訴他：「當妳覺得『這個工作我做不來』的時候，我希望妳老實告訴我『我做不到』」。當出現這種狀況時，在那個當下就可以告訴她，我們一起來談談。

舉例來說，小孩偶爾會說出「我不要上學」這種話。每當這種時候，他一定會說自己頭痛或肚子痛。這也不是裝病，而是他真的出現這些症狀，他真的頭痛或肚子在痛。為什麼會這樣呢？這是因為他需要一個「跟學校請假的理由」。因為需要「請假的理由」，所以生出症狀來。這是阿德勒心理學的說法。

——這就和找理由逃避工作的年輕人一樣啊。我以前也因為小孩不肯去上學，傷透腦筋，而來找老師諮商過……

我的小孩也曾說出「我不想去上學了」的話。小孩不去上學，家長就必須通知學校「我的小孩今天要請假」。所以我就問兒子，「你要請假不去上學的話，我就要跟學校聯絡，我要怎麼說才好呢？」然後他跟我說，「請你跟學校說我肚子痛，要請假」。他連理由都告訴我了。

然後我就打電話給學校了。「我是三年Ｘ班的岸見的家長」。老師問我「怎麼了嗎？」我就告訴老師「我兒子說『他今天肚子痛，要請假』」。我沒有說「我要讓他請假」。因為要不要請假並不是家長的課題，而是小孩子的課題。所以我用了「我兒子說要請假」的說法。我說的時候，已經能感受到電話另一頭的老師很不爽的表情了。

原本小孩要跟學校請假，並不需要理由。因為沒有理由，大人就不會同意，所以他只好找個理由出來。不過我覺得如果小孩想跟學校請假，直接請假就好了。

所以我就對兒子這麼說：「你想跟學校請假時，只要跟我說『我要請假』就好了，這樣我就會去通知學校」。然後他就不會再說「肚子痛」了。