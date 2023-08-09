台積電與聯電的差異，我認為是「東西方企業不同的賺錢哲學」
我們想讓你知道的是
西方企業大多由專業經理人來經營，比較容易專注於本業，東方企業則大多是由創辦人和家族經營，容易看到各種商機，也容易因此而分心。由此來看，聯電比較像「生意人創辦的企業」，成立許多獨立公司，而台積電在邏輯和晶圓代工居全球領先的地位，間接促成晶圓製造上下游產業的蓬勃發展，並且靠一己之力，得到了「護國神山」的稱號......
文：程天縱（1979到1997服務於惠普，1992到1997擔任中國惠普總裁；1997到2007擔任德州儀器亞太總裁；2007加入富士康擔任集團副總裁，2011年兼任集團子公司富智康CEO。已出版《程天縱的經營學》、《程天縱的管理力》、《程天縱的專業力》、《每個人都可以成功》、《程天縱的職場力》等作品）
林宏文是我的交大學弟，也是我30年的老友。他是極少數具有理工專業背景的媒體人。他的文章邏輯性強，觀點雖然犀利，但是用字遣詞溫和；因此在報導高科技新聞時，得到了許多讀者的青睞。
2023年7月8日（六）我參加了宏文的《晶片島上的光芒》新書發表會，另外還有楊光磊及何英圻等好友，分享各自的讀書心得。
由於參加者大都是半導體和科技產業的朋友，我就不談宏文書中的內容，而是分享多年以來，自己在半導體產業發展歷程中，觀察到的兩個差異。
日本與台灣半導體產業發展歷程的差異
這本新書讓我聯想到2000年曾經在台灣翻譯出版的一本書《74分42秒》（We were burning: Japanese entrepreneurs, and the forging of the electronic age）。
這本書出版於1999年，作者Bob Johnstone是英國人、也是一名長住日本的西方記者。因此，他見證了日本在二戰後的蕭條中，眾多日本工程師為了夢想，日以繼夜研究開發各種生產與應用技術的景況。
這些工程師有的累死在工作中，有的終其一生產品都沒有成功；但就是這些無名英雄，成功的創造了新力、夏普、精工、三洋、佳能、山葉、富士通等這些知名的大企業。而日本經濟也就在這樣的點滴努力中，成就了80年代的經濟和產業奇蹟。
這本書有個很有趣的書名《74分42秒》。當年，Sony和飛利浦一起合作研發CD雷射光碟的時候，飛利浦建議把一張CD的時間長度訂為一個小時整；但具有古典聲樂背景的時任Sony副社長大賀典雄，堅持不能讓歌劇中斷、而且一定要讓聽眾聽完完整的貝多芬「第九號交響曲」。
於是，他們採用了最具代表性的經典名盤、同時也是當時演奏時間最長的貝多芬「第九號交響曲」錄音——由德國指揮家福特萬格勒 （Wilhelm Furtwängler）1951年在拜魯特音樂節上所錄製的版本，作為一片CD的長度標準。
這本書也是一部日本半導體的發展史；然而，與宏文書中描述的台灣半導體產業發展史有很大的差異。
1950年代，半導體剛開始萌芽，根本稱不上一個產業。而日本工程師之所以對1947年12月16日在美國貝爾電話實驗室誕生、是當時全新技術的電晶體產生極大興趣，並不是因為預見了半導體產業的未來，而是因為採用了電晶體之後，可以提供更好的收音機、計算器、電子錶等產品給消費市場。
如果說，電子產品的產業鏈，就像舞龍的龍體一樣，必須要有個「龍頭」和「龍身」，那麼「龍頭」就是最終消費產品，「龍身」就是供應鏈。舞龍要舞得漂亮，除了整條龍的動作要配合無間外，還必須在龍頭前面有顆「龍珠」作為導引。
由於日本的人口眾多、消費能力足以支撐本國市場，所以對一向務實、並且擅長於將新科技應用商品化的日本而言，那顆「龍珠」就是「市場需求」。
而在1970年代，台灣的電子產業剛開始萌芽，內需市場完全不足以激發半導體產業的發展；因此，台灣半導體產業發展必須歸功於當年政府的政策規劃與扶持。所以台灣半導體產業的「龍珠」，當然就是「政府政策」；而這一點正是台、日半導體產業發展的最大差異。
台積電與聯電的差異
在宏文書中，有許多篇幅談到台積電與聯電的不同，這裡就不再贅述；我到是想從「東西方企業不同的賺錢哲學」這個角度，來分析這兩家半導體晶圓廠的差異。
西方企業的賺錢哲學是「我只賺我自己有本事賺的錢」，自己沒本事賺、而該給別人賺的錢，就給別人賺；而東方企業則大多是「自己能賺的錢，就不要給別人賺」。
西方企業基於這種賺錢哲學，產生了「核心能力」和「核心競爭力」的概念。因此，許多企業都專注於「本業」，使得各自的本業非常有競爭力、非常強大；整個產品的產業鏈和生態環境，也因為分工、專注，而取得全球領先地位。
東方企業不同的賺錢哲學，促成了多角化經營的蓬勃發展，成功促成了許多「大集團」。集團旗下有許多公司、子公司、孫公司，彼此的產品領域可以完全不相干，而本業也變成模糊不清。
這樣的集團規模或許可以非常龐大，但是很難在每個產品領域都取得全球領先的競爭優勢。
再換另外一個角度來看，西方企業大多由專業經理人來經營，比較容易專注於本業，不會因為本業以外的各種商機而分心。
東方企業則大多是由創辦人和家族經營。創業者大多很有生意頭腦，容易看到各種商機，也容易因此而分心，比較不能專注於一種本業。
另外：
專業經理人重視「競爭」與「績效」；創業者則講求「策略」與「謀略」。
故事說到這裡，大家可能都心裡有數：聯電比較像「生意人創辦的企業」，從最早期的IDM模式，到1995年的轉型和分家，再和美加兩地11家IC設計公司合資，快速擴大產能。
1997年，聯電把IC設計部門全部分割出去，成立包含聯發科在內的許多獨立公司；到了1999年，聯電又推動了震撼業界的「聯電五合一」。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號