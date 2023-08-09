台積電與聯電的差異，我認為是「東西方企業不同的賺錢哲學」

文：程天縱（1979到1997服務於惠普，1992到1997擔任中國惠普總裁；1997到2007擔任德州儀器亞太總裁；2007加入富士康擔任集團副總裁，2011年兼任集團子公司富智康CEO。已出版《程天縱的經營學》、《程天縱的管理力》、《程天縱的專業力》、《每個人都可以成功》、《程天縱的職場力》等作品）

林宏文是我的交大學弟，也是我30年的老友。他是極少數具有理工專業背景的媒體人。他的文章邏輯性強，觀點雖然犀利，但是用字遣詞溫和；因此在報導高科技新聞時，得到了許多讀者的青睞。

2023年7月8日（六）我參加了宏文的《晶片島上的光芒》新書發表會，另外還有楊光磊及何英圻等好友，分享各自的讀書心得。

由於參加者大都是半導體和科技產業的朋友，我就不談宏文書中的內容，而是分享多年以來，自己在半導體產業發展歷程中，觀察到的兩個差異。

日本與台灣半導體產業發展歷程的差異

這本新書讓我聯想到2000年曾經在台灣翻譯出版的一本書《74分42秒》（We were burning: Japanese entrepreneurs, and the forging of the electronic age）。

這本書出版於1999年，作者Bob Johnstone是英國人、也是一名長住日本的西方記者。因此，他見證了日本在二戰後的蕭條中，眾多日本工程師為了夢想，日以繼夜研究開發各種生產與應用技術的景況。

這些工程師有的累死在工作中，有的終其一生產品都沒有成功；但就是這些無名英雄，成功的創造了新力、夏普、精工、三洋、佳能、山葉、富士通等這些知名的大企業。而日本經濟也就在這樣的點滴努力中，成就了80年代的經濟和產業奇蹟。

這本書有個很有趣的書名《74分42秒》。當年，Sony和飛利浦一起合作研發CD雷射光碟的時候，飛利浦建議把一張CD的時間長度訂為一個小時整；但具有古典聲樂背景的時任Sony副社長大賀典雄，堅持不能讓歌劇中斷、而且一定要讓聽眾聽完完整的貝多芬「第九號交響曲」。

於是，他們採用了最具代表性的經典名盤、同時也是當時演奏時間最長的貝多芬「第九號交響曲」錄音——由德國指揮家福特萬格勒 （Wilhelm Furtwängler）1951年在拜魯特音樂節上所錄製的版本，作為一片CD的長度標準。

這本書也是一部日本半導體的發展史；然而，與宏文書中描述的台灣半導體產業發展史有很大的差異。

1950年代，半導體剛開始萌芽，根本稱不上一個產業。而日本工程師之所以對1947年12月16日在美國貝爾電話實驗室誕生、是當時全新技術的電晶體產生極大興趣，並不是因為預見了半導體產業的未來，而是因為採用了電晶體之後，可以提供更好的收音機、計算器、電子錶等產品給消費市場。

如果說，電子產品的產業鏈，就像舞龍的龍體一樣，必須要有個「龍頭」和「龍身」，那麼「龍頭」就是最終消費產品，「龍身」就是供應鏈。舞龍要舞得漂亮，除了整條龍的動作要配合無間外，還必須在龍頭前面有顆「龍珠」作為導引。

由於日本的人口眾多、消費能力足以支撐本國市場，所以對一向務實、並且擅長於將新科技應用商品化的日本而言，那顆「龍珠」就是「市場需求」。

而在1970年代，台灣的電子產業剛開始萌芽，內需市場完全不足以激發半導體產業的發展；因此，台灣半導體產業發展必須歸功於當年政府的政策規劃與扶持。所以台灣半導體產業的「龍珠」，當然就是「政府政策」；而這一點正是台、日半導體產業發展的最大差異。

Photo Credit: ABOVE THE SKY @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 聯電位於新竹科學園區的聯合大樓

台積電與聯電的差異

在宏文書中，有許多篇幅談到台積電與聯電的不同，這裡就不再贅述；我到是想從「東西方企業不同的賺錢哲學」這個角度，來分析這兩家半導體晶圓廠的差異。

西方企業的賺錢哲學是「我只賺我自己有本事賺的錢」，自己沒本事賺、而該給別人賺的錢，就給別人賺；而東方企業則大多是「自己能賺的錢，就不要給別人賺」。

西方企業基於這種賺錢哲學，產生了「核心能力」和「核心競爭力」的概念。因此，許多企業都專注於「本業」，使得各自的本業非常有競爭力、非常強大；整個產品的產業鏈和生態環境，也因為分工、專注，而取得全球領先地位。

東方企業不同的賺錢哲學，促成了多角化經營的蓬勃發展，成功促成了許多「大集團」。集團旗下有許多公司、子公司、孫公司，彼此的產品領域可以完全不相干，而本業也變成模糊不清。

這樣的集團規模或許可以非常龐大，但是很難在每個產品領域都取得全球領先的競爭優勢。

再換另外一個角度來看，西方企業大多由專業經理人來經營，比較容易專注於本業，不會因為本業以外的各種商機而分心。

東方企業則大多是由創辦人和家族經營。創業者大多很有生意頭腦，容易看到各種商機，也容易因此而分心，比較不能專注於一種本業。

另外：

專業經理人重視「競爭」與「績效」；創業者則講求「策略」與「謀略」。

故事說到這裡，大家可能都心裡有數：聯電比較像「生意人創辦的企業」，從最早期的IDM模式，到1995年的轉型和分家，再和美加兩地11家IC設計公司合資，快速擴大產能。

1997年，聯電把IC設計部門全部分割出去，成立包含聯發科在內的許多獨立公司；到了1999年，聯電又推動了震撼業界的「聯電五合一」。