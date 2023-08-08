美紅十字會取消性取向限制，男男性行為者可捐血；台疾管署：愛滋若低於千例，將重啟討論
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美國FDA新的評估政策，捨棄了針對性傾向的問題，有意捐血者只會被詢問「過去3個月內是否有新的或多位性伴侶」。如回答過去3個月內有新的性伴侶或1位以上的性伴侶，就會被進一步問「過去3個月內有無肛交行為」，若回答「是」，才會被要求延遲捐血。
男男性行為者也可捐血 美紅十字會取消性取向限制
（中央社）美國紅十字會（American Red Cross）昨（7）日宣布，現在起將允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷原本專門以性取向所加諸的限制。
《法新社》報導指出，紅十字會在聲明中說：「紅十字會慶祝此一歷史之舉，視為一大進步，維護血液供應安全的同時也繼續致力於實現包容性捐血程序（inclusive blood donation），平等尊重看待所有捐血人。」
這是遵循美國食品暨藥物管理局（FDA）今（2023）年5月宣布最新指導方針所作的政策調整，目的是讓更多人能捐血。
根據FDA新的個人評估政策，有意捐血者只會被詢問「過去3個月內是否有新的或多位性伴侶」。
如回答過去3個月內有新的性伴侶或1位以上的性伴侶，就會被進一步問「過去3個月內有無肛交行為」，若最後1個問題的答案也是肯定，才會被要求延遲捐血。
醫學界認為，肛交具有較高風險散播多種性病，因為肛門薄壁很容易受損，以致更易受感染。
新規用於取代原有政策。以往的規定是男男性行為者以及與男男性行為者有過性愛的女性，必須推遲捐血，時間長短視不同情況而定。
據美國紅十字會資料顯示，在美國每2秒鐘就有1人需要輸血或血小板，包含手術、癌症治療、慢性病或外傷，都有輸血需要。
愛滋今年有望低於千例 男男性行為捐血將重啟討論
（中央社）美國紅十字會昨日宣布允許男男性行為者和雙性性行為者捐血。台灣疾管署表示，預估最快今年愛滋確診者有望低於千例，依先前專家會議決議，將再討論捐血議題。
美國紅十字會近日宣布，現在起將允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷原本專門以這類性取向所加諸的限制。這是遵循美國食品暨藥物管理局（FDA）5月宣布最新指導方針所作的政策調整，目的是讓更多人能捐血。
根據我國現行「捐血者健康標準」的規定，曾有男男性行為者及曾吸食毒品者，都屬「永不得捐血」對象。衛生福利部於2018年討論將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」，雖有民間團體支持，卻也遭受反對團體抨擊，政策緊急喊卡。
對此，疾病管制署發言人曾淑慧今（8）日在疫報記者會上表示，依當時專家會議決議，考量疾病傳播風險，須待國內愛滋疫情緩和、每年新增病例低於千例，或愛滋病檢驗空窗期縮短，再行討論；至於若放寬規定，暫緩捐血期限要拉多長，也將於屆時一併討論。
近年愛滋新確診通報個案逐年下降，曾淑慧說明，目前國內每年新增愛滋病例數仍超過千例，評估疫情風險較高；去（2022）年共新增1069例，今年累計到7月31日止共569例，預估最快今年就有望降到千例以下。
曾淑慧也指出，依捐血中心所用檢驗方式，仍有11天驗不出感染愛滋病毒的空窗期；但若是有更敏感、空窗期降低的檢驗方式，將再於專家會議討論放寬捐血規範。
把關血液安全，台灣血液基金會公關處長黎蕾告訴《中央社》記者，現行共分成面談、檢驗、捐血者事後聯繫3個階段。
「面談很重要。」黎蕾指出，即便是用最好的核酸檢驗方式，仍有空窗期，因此捐血前除請捐血者填寫問券，回答是否有男男性行為等，也透過詢問把關；此外就算事先確認為合格的捐血者，每袋血都會進行檢驗；並會提供良心回電小卡，若對於所捐出的血液有疑慮可致電，會根據對方講述的內容決定血液是否可用。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。