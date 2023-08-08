美紅十字會取消性取向限制，男男性行為者可捐血；台疾管署：愛滋若低於千例，將重啟討論

男男性行為者也可捐血 美紅十字會取消性取向限制

（中央社）美國紅十字會（American Red Cross）昨（7）日宣布，現在起將允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷原本專門以性取向所加諸的限制。

《法新社》報導指出，紅十字會在聲明中說：「紅十字會慶祝此一歷史之舉，視為一大進步，維護血液供應安全的同時也繼續致力於實現包容性捐血程序（inclusive blood donation），平等尊重看待所有捐血人。」

這是遵循美國食品暨藥物管理局（FDA）今（2023）年5月宣布最新指導方針所作的政策調整，目的是讓更多人能捐血。

根據FDA新的個人評估政策，有意捐血者只會被詢問「過去3個月內是否有新的或多位性伴侶」。

如回答過去3個月內有新的性伴侶或1位以上的性伴侶，就會被進一步問「過去3個月內有無肛交行為」，若最後1個問題的答案也是肯定，才會被要求延遲捐血。

醫學界認為，肛交具有較高風險散播多種性病，因為肛門薄壁很容易受損，以致更易受感染。

新規用於取代原有政策。以往的規定是男男性行為者以及與男男性行為者有過性愛的女性，必須推遲捐血，時間長短視不同情況而定。

據美國紅十字會資料顯示，在美國每2秒鐘就有1人需要輸血或血小板，包含手術、癌症治療、慢性病或外傷，都有輸血需要。

愛滋今年有望低於千例 男男性行為捐血將重啟討論

（中央社）美國紅十字會昨日宣布允許男男性行為者和雙性性行為者捐血。台灣疾管署表示，預估最快今年愛滋確診者有望低於千例，依先前專家會議決議，將再討論捐血議題。

美國紅十字會近日宣布，現在起將允許男男性行為者和雙性性行為者捐血，撤銷原本專門以這類性取向所加諸的限制。這是遵循美國食品暨藥物管理局（FDA）5月宣布最新指導方針所作的政策調整，目的是讓更多人能捐血。

根據我國現行「捐血者健康標準」的規定，曾有男男性行為者及曾吸食毒品者，都屬「永不得捐血」對象。衛生福利部於2018年討論將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」，雖有民間團體支持，卻也遭受反對團體抨擊，政策緊急喊卡。

對此，疾病管制署發言人曾淑慧今（8）日在疫報記者會上表示，依當時專家會議決議，考量疾病傳播風險，須待國內愛滋疫情緩和、每年新增病例低於千例，或愛滋病檢驗空窗期縮短，再行討論；至於若放寬規定，暫緩捐血期限要拉多長，也將於屆時一併討論。

近年愛滋新確診通報個案逐年下降，曾淑慧說明，目前國內每年新增愛滋病例數仍超過千例，評估疫情風險較高；去（2022）年共新增1069例，今年累計到7月31日止共569例，預估最快今年就有望降到千例以下。

曾淑慧也指出，依捐血中心所用檢驗方式，仍有11天驗不出感染愛滋病毒的空窗期；但若是有更敏感、空窗期降低的檢驗方式，將再於專家會議討論放寬捐血規範。

把關血液安全，台灣血液基金會公關處長黎蕾告訴《中央社》記者，現行共分成面談、檢驗、捐血者事後聯繫3個階段。

「面談很重要。」黎蕾指出，即便是用最好的核酸檢驗方式，仍有空窗期，因此捐血前除請捐血者填寫問券，回答是否有男男性行為等，也透過詢問把關；此外就算事先確認為合格的捐血者，每袋血都會進行檢驗；並會提供良心回電小卡，若對於所捐出的血液有疑慮可致電，會根據對方講述的內容決定血液是否可用。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範