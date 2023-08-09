TNL+ 2023/08/09,
心理

「抄襲」觸犯法律而且不道德，為甚麼老高的支持者不在乎、甚至為他護航？

「抄襲」觸犯法律而且不道德，為甚麼老高的支持者不在乎、甚至為他護航？
Photo Credit: 圖片擷取自「老高與小茉」Youtube

我們想讓你知道的是

自從老高被爆出抄襲爭議後，就算事實明確，但護航粉絲仍然眾多，「老高說故事方式是別人無法模仿的」、「我就是喜歡老高幽默說書的方式」等言論還是不斷湧出，讓人不禁懷疑，這些人的道德標準是否與他人不同，這樣的道德觀又是如何產生的？

知名YouTuber「老高與小茉」近日被YouTuber「藍泉媽媽」指控涉及抄襲，藍泉媽媽指出，老高多部影片腳本乃是一字不漏的抄襲日本某Youtube影片，引來許多的討論。

然而，有趣的是，目前的網路聲量看起來，有許多支持者認為，老高抄襲並不是一件嚴重的事情，他們依然會支持老高，因為「老高的影片很有趣」。

在本篇文章裡，我想討論兩件事情，一件事情是老高的抄襲為什麼依然能夠獲得諸多群眾的支持？另一件事情則是老高的影片，到底該不該傳遞正確的知識？

之所以會想討論這兩件事情，是因為老高曾經做過兩項聲明，為自己的節目護航，一件聲明是「他從未說過自己的節目是原創的」，另一件聲明則是「他本來就沒有說自己是知識型YouTuber」，因此我想就這兩點進行討論。

支持者為甚麼不在乎老高違法？

要討論支持者為什麼持續護航，得從道德來談起。抄襲，其實是一件很嚴重的法律問題，而法律背後，往往源自於道德。

那麼，什麼事情會讓人們覺得不道德呢？在《象與騎象人》這本討論人類道德心理學的書籍指出，我們的理性，是順從於感性的，理性如同騎象人，而感性如同大象，而騎象人，是順從大象而行動的。

作者Jonathan Haidt舉例，一個人在家對自己死去的寵物姦屍後，將之烹煮來吃，是否是一件道德的行為？大多數的人都會覺得這是不道德的。

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