【關鍵專訪】《一一重構：楊德昌》策展顧問王君琦：期望觀眾看見「楊德昌如何變成楊德昌」

《一一重構：楊德昌》回顧影展，於今（2023）年暑期在國家電影及視聽文化中心（以下簡稱國影中心）揭開序幕，本展最特別的是除了楊德昌「八又四分之一」部電影，和其曾選出的「十大電影」放映外，展覽也攜手台北市立美術館（以下簡稱北美館），以楊德昌遺留下的不同類型「文物」與檔案在美術館空間展開回顧與重構。

問起每位影迷，幾乎人人都能講起幾部心頭好的楊德昌電影，說出幾段其電影中經典的台詞，甚至在心中早已建立完整各自所認識的「楊導」形象。

如果楊德昌在台灣新電影、台灣電影史，甚至當代亞洲、世界電影導演中的地位已鞏固，那又為什麼在此刻，我們仍要「重構」？我們該用什麼角度「回顧」這些電影，以及這些影像、銀幕、景框之外的楊德昌？

本文專訪策展顧問王君琦，從其2019年初次與楊德昌遺孀彭鎧立女士接洽，而動念欲舉辦楊德昌回顧展至今的策展歷程談起，並以「文物」與檔案的角度梳理此次展覽帶出的「新」的、未曾面世的、複雜多面的楊德昌。

同時也以「當代」和女性視角回望楊德昌鏡頭下的角色與台灣社會，照見其電影仍未過時的精神。

Photo Credit：北美館提供 《一一重構：楊德昌》記者會合影，圖左至右：影展策展人、影視聽中心研究策展處處長林木材；影視聽中心執行長李智仁；首席創意顧問彭鎧立；台北市政府副市長林奕華；北美館館長暨展覽策展人王俊傑；展覽策展人、國立台北藝術大學教授孫松榮；回顧展協調顧問王君琦。

2019至今「水道渠成」的策展歷程

2019年，王君琦任財團法人國家電影中心及國家電影資料館（今行政法人國影中心）執行長，彭鎧立女士更早透過杜篤之先生詢問過中心的文物典藏機制，並於當年11月來館接洽，除文物保存與典藏，尚有《獨立時代》和《麻將》的數位修復工作。

「跟彭女士的第一次接觸非常愉快，當時最重要的就是以『人對人』的誠懇與中心修復與典藏的專業，徵得彭女士對『機構』和『館』的信任」，對王君琦來說，她從與彭鎧立接洽，就一直擔任著「橋樑」的角色，即便2022年辭去執行長一職，她依然與彭鎧立保持密切聯絡，作為其與策展方的樞紐，向「館方」、策展部門傳遞彭鎧立的想法與期待。