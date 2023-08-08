美伊緊張局勢加劇：因應伊朗扣押船隻，美國部署3000名海軍至紅海

為了緩解伊朗連月來在波斯灣扣押商船所造成的緊張局勢，美國再度進行軍事部署，宣布3000名軍事人員已經於8月6日抵達紅海。對此，伊朗也批評美國僅考量到自身利益，卻加劇了波斯灣地區的不穩定與不安全。

美國3000名海軍抵達紅海嚇阻伊朗

8月7日，美國海軍中央司令部發布新聞表示，3000名巴丹兩棲突擊艦隊（Bataan Amphibious Ready Group）和美軍第26陸戰隊遠征支隊（26th Marine Expeditionary Unit）的軍事人員，已經於6日抵達中東。

美軍人員乘坐著兩棲突擊艦「巴丹號」（USS Bataan）和船塢登陸艦「卡特霍爾」號（USS Carter Hall），從地中海經蘇伊士運河後，航行進紅海。

海軍中央司令部稱，這項行動為中東帶來了更多航空和海軍資源，並為美國海軍第五艦隊（US Fifth Fleet）提供了更大的彈性和海上能力。

新聞中提及，美國海軍第五艦隊的作戰範圍，覆蓋了約250萬平方英里的水域，包括波斯灣、阿曼灣、紅海、印度洋部分地區，以及荷莫茲海峽、蘇伊士運河和曼德海峽這三個關鍵咽喉點。

美國海軍第五艦隊發言人霍金斯（Tim Hawkins）指出，這次的部署是為了緩解伊朗騷擾、扣押商船所造成的緊張局勢。

美國五角大廈新聞秘書賴德（Pat Ryder）表示，美國增加在中東的部署是為了保持航道的開放，並進一步維護該地區安全與穩定的長期目標。

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）認為，美國僅僅是為了華盛頓當局的利益。

「美軍在該地區的部署從未創造過安全，他們為了利益總是加劇著不穩定和不安全。」卡納尼在記者會上表示，「我們深信波斯灣國家有能力確保自身安全。」

美伊持續在波斯灣加強軍力，關係將進一步惡化

7月5日，美國海軍中央司令部發布新聞表示，美軍已阻止了伊朗在國際水域扣押2艘油輪的企圖。

美國海軍中央司令部稱，伊朗海軍軍艦在阿曼灣接近懸掛馬紹爾群島國旗的油輪，之後，美軍又接到來自懸掛巴哈馬國旗的油輪所發出的求救信號。當美軍飛彈驅逐艦「麥克福爾號」（USS McFaul）接近這2艘油輪後，伊朗軍艦便已駛離了現場。

5月以來，隨著伊朗扣押船隻的事件增加，美軍便增加了在荷莫茲海峽巡邏的力度。美國海軍中央司令部稱，自2021年以來，伊朗已襲擊或扣押了約20艘懸掛國旗的商船，並對該地區的海上安全和全球經濟構成明顯威脅。

荷莫茲海峽連接波斯灣和阿曼灣，是世界上最重要的能源運輸航道，全球五分之一的石油、三分之一的液化天然氣都會經過荷莫茲海峽，通往世界各地。

美國國防部上個月宣布，為了回應伊朗對荷莫茲海峽和周邊水域自由航行的威脅，美國下令增派F-35、F-16戰機，以及一艘驅逐艦前往中東，以加強海上安全。

隨著美方持續加強對波斯灣地區的干預力度，8月5日，伊朗宣布已經為革命衛隊海軍配備了各式無人機，以及數百枚射程達1000公里的飛彈。

根據《路透社》報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）表示：「波斯灣、阿曼灣和印度洋與美國有什麼關係？美國來這裡有何目的？」

伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）指出，新型飛彈具有更高的精準度與更遠的射程。此外，飛彈可以同時攻擊多個目標，並且在起飛後可以改變命令。

《美聯社》分析，美軍在波斯灣的部署是美伊關係進一步惡化的新信號。美國試圖透過加強軍事部署來嚇阻伊朗，然而，伊朗也不願就此退縮，反而持續展示軍力，警告美方伊朗有能力進行報復。

最終，這使得美伊雙方在外交上陷入僵局，特別是在伊朗核協議破局、談判未有新進展的情況下，伊朗鈾濃縮的能力持續提高，進而引起各國對伊朗發展核武的擔憂。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範