《八尺門的辯護人》：直白寫出台灣問題、顧到每個人物縱深，可說是有史以來最傑出的台劇
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《八尺門的辯護人》自從上Netflix後便在台灣掀起大量的討論，許多人透過此劇才知道台灣漁業的長期勞動問題。而更精彩的是，導演唐福睿在本劇中囊括廢死、勞權、都原聚落、外籍漁工、司法弊病⋯⋯等社運議題。在這樣的情況下還能將故事寫得面面俱到，各自將人物與情緒轉和推演得合理，可說是台劇不可多得之傑作。
台劇《八尺門的辯護人》是一部以台灣原住民、外籍移工、死刑、官商勾結議題為主，改編自同名原著小說的偵探法庭劇。
故事主體以1986年原住民勞工案「湯英伸事件」為原型，由鏡文學和中華電信共同出品。本劇於7月2日在公視與MOD上映，討論者不多。但8月初登上網飛之後，瞬間席捲台灣社群媒體輿論。
《八尺門的辯護人》改編自唐福睿的小說，由唐福睿自編自導。唐福睿集原作、編劇、導演於一身，做出如此成績，堪稱天才。
僅僅8集的連續劇，前3集的分場讓人看得唉呦，很多場會懷疑為何斷在此處？意境、氣氛還沒衝上高點，就被中斷。明明只要多一分鐘或多幾句話，就能讓人看得拍案叫好。
小說改編影視本來就有取捨，特別是人物的心理描述，與場景變換，都有成本與製作上的考量。前三集大多在交代人物與背景關係，有些地方似乎是刻意留白到後面，所以觀影上的不順，也可以說比較像偵探推理劇常有的，鋪陳線索的作用。
但隨著劇情推進，精彩的故事情節，在第8集彙整，推向最後高潮。前3集的問題完全消失，可說劇力萬鈞，台劇不可多得的傑作。
劇中放入議題眾多，還能入木三分
就故事與角色來看，唐福睿對台灣社會的問題毫不迴避，也不怕得罪人，把許多文化人與編導刻意迴避的台灣種族歧視、官商勾結、裙帶關係、以人廢言的狀態，描述得淋漓盡致。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。