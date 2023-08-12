TNL+ 2023/08/12,
影劇

《八尺門的辯護人》：直白寫出台灣問題、顧到每個人物縱深，可說是有史以來最傑出的台劇

《八尺門的辯護人》：直白寫出台灣問題、顧到每個人物縱深，可說是有史以來最傑出的台劇
Photo Credit: 《八尺門的辯護人》劇照

我們想讓你知道的是

《八尺門的辯護人》自從上Netflix後便在台灣掀起大量的討論，許多人透過此劇才知道台灣漁業的長期勞動問題。而更精彩的是，導演唐福睿在本劇中囊括廢死、勞權、都原聚落、外籍漁工、司法弊病⋯⋯等社運議題。在這樣的情況下還能將故事寫得面面俱到，各自將人物與情緒轉和推演得合理，可說是台劇不可多得之傑作。

台劇《八尺門的辯護人》是一部以台灣原住民、外籍移工、死刑、官商勾結議題為主，改編自同名原著小說的偵探法庭劇。

故事主體以1986年原住民勞工案「湯英伸事件」為原型，由鏡文學和中華電信共同出品。本劇於7月2日在公視與MOD上映，討論者不多。但8月初登上網飛之後，瞬間席捲台灣社群媒體輿論。

《八尺門的辯護人》改編自唐福睿的小說，由唐福睿自編自導。唐福睿集原作、編劇、導演於一身，做出如此成績，堪稱天才。

僅僅8集的連續劇，前3集的分場讓人看得唉呦，很多場會懷疑為何斷在此處？意境、氣氛還沒衝上高點，就被中斷。明明只要多一分鐘或多幾句話，就能讓人看得拍案叫好。

小說改編影視本來就有取捨，特別是人物的心理描述，與場景變換，都有成本與製作上的考量。前三集大多在交代人物與背景關係，有些地方似乎是刻意留白到後面，所以觀影上的不順，也可以說比較像偵探推理劇常有的，鋪陳線索的作用。

但隨著劇情推進，精彩的故事情節，在第8集彙整，推向最後高潮。前3集的問題完全消失，可說劇力萬鈞，台劇不可多得的傑作。

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Photo Credit: 《八尺門的辯護人》劇照

劇中放入議題眾多，還能入木三分

就故事與角色來看，唐福睿對台灣社會的問題毫不迴避，也不怕得罪人，把許多文化人與編導刻意迴避的台灣種族歧視、官商勾結、裙帶關係、以人廢言的狀態，描述得淋漓盡致。

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