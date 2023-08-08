2023/08/08,
拉美

肯亞派千名警察助海地維安：警方人權紀錄遭質疑、海地民眾不信任外國干預

肯亞派千名警察助海地維安：警方人權紀錄遭質疑、海地民眾不信任外國干預
8 月 7 日，海地警方在總理官邸附近，進行抗議活動的維安工作｜Photo Credit: GettyImages

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不論是聯合國、美國，或是加拿大，都因為過去在海地軍事干預失敗的經驗，因此對再次介入海地感到卻步。而肯亞日前宣布將派遣1000名警察至海地，協助維護治安。海地民眾表示，來自肯亞的干預，不會比過去聯合國維和部隊來得好，但也不會比海地幫派的暴行來得糟。

聯合國兒童基金會（UNICEF）昨（7）日表示，加勒比海國家海地國內持續的幫派暴行，所造成的動亂狀態，已經使今（2023）年1月至6月兒童與婦女遭綁架的人數來到300人。等同於去（2022）年一整年的婦幼綁架案件總數，且為前（2021）年同期的3倍。

2021年7月，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）遭到暗殺後，海地便陷入幫派暴力猖獗的動亂狀態。大規模的暴力、搶劫、綁架、殺害與性暴力事件，使外國援助難以進入當地，而海地警方也無力解決動亂狀態。海地總理亨利（Ariel Henry）便於去年10月，呼籲國際軍事介入，以協助海地警察打擊當地幫派，恢復社會秩序。

不過不論是聯合國、美國，或是加拿大，都因為過去在海地軍事干預失敗的經驗，因此對再次介入海地感到卻步。而非洲國家肯亞日前宣布將派遣1000名警察至海地，協助培訓當地警方，並維護治安，使海地回復國家的正常狀態。此舉受到美國、加拿大，以及聯合國秘書長的歡迎。

肯亞警方糟糕的人權紀錄

肯亞將派1000名警察至海地一事，雖獲得美國與聯合國的支持，但也引起了人權相關組織，對肯亞警方過往人權紀錄的批評，以及海地民眾，外國軍事干預預期成效的質疑。

根據人權觀察（Human Rights Watch），在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，肯亞警方毆打並槍殺平民。而《美聯社》的報導也指出，今年7月，肯亞貧窮地區的居民在抗議物價上漲時，有30多人被警方殺害。

人權觀察東非部門的主任南瓦亞（Otsieno Namwaya）表示，自己在與肯亞民間組織進行交流後，發現肯亞民眾普遍認為將肯亞這種會「濫用權力的警方」，「出口」至世界其他地區是錯誤的決定。

儘管如此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國肯定並讚揚肯亞政府對海地當局的支持。而《美聯社》報導也指出，肯亞警察部隊長期接受美國與歐盟的培訓與支援。美國也將會在接下來的聯合國會議中提案，授權肯亞領導部隊，協助維持海地治安。

《半島電視台》指出，肯亞領導的部隊，並不是聯合國維和部隊，如果提案通過，該部隊將由肯亞警方全權負責，而不像聯合國維和部隊一樣，由聯合國部隊指揮。

海地民眾對外國干預的不信任

根據《半島電視台》的報導，2004年至2017年，聯合國維和部隊部署海地時，曾面臨多項性暴力的指控，其中包含性侵並導致11女童懷孕的事件。以及2010年時，維和部隊在當地河流造成污染，導致霍亂疫情的爆發，造成將近1萬人死亡。

《美聯社》報導指出，聯合國維和部隊在海地人民心中，留下了不少負面印象。而即將到來的千名肯亞警察，也使民眾擔憂是否會重蹈聯合國維和部隊的覆轍。

海地小學老師卡西米爾（Florence Casimir）向《美聯社》表示，來自肯亞的干預，不會比過去聯合國維和部隊來得好，但也不會比海地幫派的暴行來得糟，「海地人目前沒有其他選擇。」

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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