中國7月CPI轉負，市場憂通縮風險經濟陷惡性循環，恐步日本失落30年後塵
我們想讓你知道的是
康乃爾大學中國金融專家普拉薩（Eswar Prasad）分析指出，中國經濟目前面臨陷入通貨緊縮的嚴重風險，這可能會導致民營部門經營信心下降等惡性循環。通貨緊縮指整體物價水準呈現普遍性、持續性下滑現象，多以CPI作為主要衡量指標。依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。
中國7月CPI轉負，市場憂通縮風險經濟陷惡性循環
（中央社）中國國家統計局9日公布，中國7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%。美媒報導，這是2021年2月以來再度陷入負成長；市場議論通縮風險增恐影響投資與生產，令失業率上升及出現經濟衰退。
中國國家統計局9日公布，7月CPI與去年同期相較下降0.3%，從6月的持平轉降；指主要因去年基數較高影響；且其中包括豬肉及鮮菜等，食品價格下降1.7%，影響CPI下降0.31個百分點。
若扣除食品和能源價格，7月核心CPI則回升，年增0.8%。
《華爾街日報》9日報導，7月CPI年減0.3%，是自2021年2月以來再度陷入負成長。
另香港《經濟日報》指出，由於中國CPI陷入負值，市場議論中國通縮風險。一般而言，當一個國家或地區連續2季的通膨率出現負數時，即可視正處於通縮時期。
而當通貨緊縮已經發生時，消費者可能會去猜測未來的物價可能會繼續下降，從而造成延後消費。長期的通縮會嚴重影響投資與生產活動，令失業率上升及出現經濟衰退，產生惡性循環。
不過，中國官方則全力消毒陷入通縮說，今年4月國家統計局新聞發言人付凌暉強調，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。
9日國家統計局城市司首席統計師董莉娟再解釋，中國CPI年減是階段性的，隨著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之去年同期高基期因素逐步消除，CPI有望逐步回升。
除了物價之外，香港《經濟日報》另點出，中國8日公布的7月出口按年大跌14.5%，進口跌幅擴至12.4%，出口跌幅續創逾3年最大，進口也創6個月最大降幅，反映中國內外需求均面臨重大壓力問題。
中國通貨緊縮跡象，恐步日本失落30年後塵
（中央社）中國7月份消費者物價指數年增率呈現負成長，普遍意見認為經濟有通貨緊縮跡象，另也擔憂中國恐步上日本失落30年後塵，企業經營信心不振，物價、工資將呈現長時間停滯。
中國國家統計局9日發布7月份消費者物價指數（CPI）年減0.3%，較6月份數據跌落0.3個百分點；生產者物價指數（PPI）年減4.4%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟說明，CPI呈負成長是受到去年同期基數較高影響；PPI降幅較6月份收斂。
查閱官方相關數據可發現，中國CPI年增率前一次出現負成長為2021年2月（年減0.2%），彼時處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間；上一波CPI年增率連續數個月呈現負成長為金融海嘯時期，2009年2月至10月CPI年增率皆為負值。
《路透社》9日報導引述澳新銀行（ANZ）高級中國策略師邢兆鵬意見表示，CPI、PPI年增率均跌落負值，「這證實了經濟通貨緊縮」，初估中國CPI年增率下半年將在「零」附近徘徊，貨幣政策將會很難操作，中共政治局會議會要求穩定人民幣匯率。
《路透社》報導點出外界擔心中國正在進入經濟成長大放緩時代，有些類似日本自1990年代以來失落30年的味道，物價和工資一直停滯不前；中國官方陸續推出刺激政策，但房產市場疲軟、青年失業率高、外企投資興趣減弱、消費力道待振、製造商抱持謹慎態度等問題仍在。
《金融時報》9日報導引述康乃爾大學（Cornell University）中國金融專家普拉薩（Eswar Prasad）分析指出，中國經濟目前面臨陷入通貨緊縮的嚴重風險，這可能會導致民營部門經營信心下降等惡性循環。
通貨緊縮指整體物價水準呈現普遍性、持續性下滑現象，多以CPI作為主要衡量指標。依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。
中國進出口表現差，分析：和西方商業關係漸行漸遠
（中央社）中國7月出口年減14.5%，減幅超乎市場預期，並創下2020年3月以來新高。分析指出，出口表現不振固然受到全球經濟情勢影響，然而也透露出中國與西方雖未脫鉤，商業關係有長期性漸行漸遠趨勢。
今年第2季以來，被視為拉抬中國經濟復甦一大主力的出口，數字不但由正轉負，更如溜滑梯一般滑落。4月勉強維持年增8.5%，然而5月就大幅衰退，呈現年減7.5%。6月年減幅擴大至12.4%，最新的7月數據則交出年減14.5%的成績。
《路透社》分析，目前中國出口衰退情形固然與終端市場需求下降、西方政府呼籲企業「降低供應鏈風險」等因素有關，然而長期來看，顯示中國與西方在商業關係上有漸行漸遠趨勢。
報導以外商投資為例，截至今年6月底，進入中國的外國投資降至產出的0.4%左右，而在疫情發生的前5年平均為1.6%。整體降至25年以來的最低水準。
牛津經濟研究院（Oxford Economics）的中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）在報導中指出，原本預計投資復甦會隨著重新開放而恢復，但事實並非如此，「這更像是一個地緣政治的敘事，由於監管環境、供應鏈正在發生的事情，令潛在投資者感到不安」。
報導也提及，雖然有些人指出，去年美中貿易間的貨物進出口總和，達到創紀錄的6900億美元（約新台幣21兆），證明現實的情形與冷漠的政治截然不同。然而耶魯大學蔡中曾中國中心資深研究員羅奇（Stephen Roach）稱這些數字是以美元表示，未考量通膨大幅上升的影響而做調整。
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。