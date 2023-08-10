中國7月CPI轉負，市場憂通縮風險經濟陷惡性循環，恐步日本失落30年後塵

中國7月CPI轉負，市場憂通縮風險經濟陷惡性循環

（中央社）中國國家統計局9日公布，中國7月消費者物價指數（CPI）年減0.3%。美媒報導，這是2021年2月以來再度陷入負成長；市場議論通縮風險增恐影響投資與生產，令失業率上升及出現經濟衰退。

中國國家統計局9日公布，7月CPI與去年同期相較下降0.3%，從6月的持平轉降；指主要因去年基數較高影響；且其中包括豬肉及鮮菜等，食品價格下降1.7%，影響CPI下降0.31個百分點。

若扣除食品和能源價格，7月核心CPI則回升，年增0.8%。

《華爾街日報》9日報導，7月CPI年減0.3%，是自2021年2月以來再度陷入負成長。

另香港《經濟日報》指出，由於中國CPI陷入負值，市場議論中國通縮風險。一般而言，當一個國家或地區連續2季的通膨率出現負數時，即可視正處於通縮時期。

而當通貨緊縮已經發生時，消費者可能會去猜測未來的物價可能會繼續下降，從而造成延後消費。長期的通縮會嚴重影響投資與生產活動，令失業率上升及出現經濟衰退，產生惡性循環。

不過，中國官方則全力消毒陷入通縮說，今年4月國家統計局新聞發言人付凌暉強調，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。

9日國家統計局城市司首席統計師董莉娟再解釋，中國CPI年減是階段性的，隨著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之去年同期高基期因素逐步消除，CPI有望逐步回升。

除了物價之外，香港《經濟日報》另點出，中國8日公布的7月出口按年大跌14.5%，進口跌幅擴至12.4%，出口跌幅續創逾3年最大，進口也創6個月最大降幅，反映中國內外需求均面臨重大壓力問題。

中國通貨緊縮跡象，恐步日本失落30年後塵

（中央社）中國7月份消費者物價指數年增率呈現負成長，普遍意見認為經濟有通貨緊縮跡象，另也擔憂中國恐步上日本失落30年後塵，企業經營信心不振，物價、工資將呈現長時間停滯。

中國國家統計局9日發布7月份消費者物價指數（CPI）年減0.3%，較6月份數據跌落0.3個百分點；生產者物價指數（PPI）年減4.4%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟說明，CPI呈負成長是受到去年同期基數較高影響；PPI降幅較6月份收斂。

查閱官方相關數據可發現，中國CPI年增率前一次出現負成長為2021年2月（年減0.2%），彼時處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間；上一波CPI年增率連續數個月呈現負成長為金融海嘯時期，2009年2月至10月CPI年增率皆為負值。

《路透社》9日報導引述澳新銀行（ANZ）高級中國策略師邢兆鵬意見表示，CPI、PPI年增率均跌落負值，「這證實了經濟通貨緊縮」，初估中國CPI年增率下半年將在「零」附近徘徊，貨幣政策將會很難操作，中共政治局會議會要求穩定人民幣匯率。

《路透社》報導點出外界擔心中國正在進入經濟成長大放緩時代，有些類似日本自1990年代以來失落30年的味道，物價和工資一直停滯不前；中國官方陸續推出刺激政策，但房產市場疲軟、青年失業率高、外企投資興趣減弱、消費力道待振、製造商抱持謹慎態度等問題仍在。

《金融時報》9日報導引述康乃爾大學（Cornell University）中國金融專家普拉薩（Eswar Prasad）分析指出，中國經濟目前面臨陷入通貨緊縮的嚴重風險，這可能會導致民營部門經營信心下降等惡性循環。

通貨緊縮指整體物價水準呈現普遍性、持續性下滑現象，多以CPI作為主要衡量指標。依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。

中國進出口表現差，分析：和西方商業關係漸行漸遠

（中央社）中國7月出口年減14.5%，減幅超乎市場預期，並創下2020年3月以來新高。分析指出，出口表現不振固然受到全球經濟情勢影響，然而也透露出中國與西方雖未脫鉤，商業關係有長期性漸行漸遠趨勢。

今年第2季以來，被視為拉抬中國經濟復甦一大主力的出口，數字不但由正轉負，更如溜滑梯一般滑落。4月勉強維持年增8.5%，然而5月就大幅衰退，呈現年減7.5%。6月年減幅擴大至12.4%，最新的7月數據則交出年減14.5%的成績。

《路透社》分析，目前中國出口衰退情形固然與終端市場需求下降、西方政府呼籲企業「降低供應鏈風險」等因素有關，然而長期來看，顯示中國與西方在商業關係上有漸行漸遠趨勢。

報導以外商投資為例，截至今年6月底，進入中國的外國投資降至產出的0.4%左右，而在疫情發生的前5年平均為1.6%。整體降至25年以來的最低水準。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）的中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）在報導中指出，原本預計投資復甦會隨著重新開放而恢復，但事實並非如此，「這更像是一個地緣政治的敘事，由於監管環境、供應鏈正在發生的事情，令潛在投資者感到不安」。

報導也提及，雖然有些人指出，去年美中貿易間的貨物進出口總和，達到創紀錄的6900億美元（約新台幣21兆），證明現實的情形與冷漠的政治截然不同。然而耶魯大學蔡中曾中國中心資深研究員羅奇（Stephen Roach）稱這些數字是以美元表示，未考量通膨大幅上升的影響而做調整。