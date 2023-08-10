台積電拍板設廠，蕭茲看好德國成為歐洲半導體主要產地，王美花：大廠先進技術仍在台灣

台積電拍板設廠，蕭茲看好德國成歐洲晶片主要產地

（中央社）台積電承諾以近35億歐元額度投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC），總理蕭茲表示德國如今或將成為歐洲晶片主要產地，對歐洲大陸未來的生存能力具重要意義。

台積電8日宣布以不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股的德國子公司ESMC，以提供專業積體電路製造服務。《路透社》報導，這是台積電在歐洲投資建造的第一個生產基地，看準的就是歐洲尋求把供應鏈拉近本土之際，德國對這座價值110億美元廠房所提供的巨額補貼。對柏林當局來說，這是他們促進國內半導體產業的核心，畢竟，德國汽車產業需要藉此來維持全球競爭力。

歐洲聯盟（EU）已通過「歐洲晶片法」（European Chips Act）。這項規模430億歐元的補貼計畫，旨在讓歐洲晶片產能於2030年提高1倍，以期與亞洲、美國並駕齊驅。先前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間晶片數量短缺且價格又高，為歐洲各國車商和機器製造商帶來嚴峻挑戰。

德國官員表示，德國2021年以來持續與台積電談判，如今將出資50億歐元支持這間位於德東薩克森邦（Saxony）首府德勒斯登（Dresden）的工廠。

總理蕭茲（Olaf Scholz）說：「德國現在可能即將成為歐洲半導體主要產地。」不到兩個月前，英特爾（Intel）也剛宣布投資300億歐元在德國興建兩座晶片廠。

蕭茲說：「這不僅對全球生產結構韌性很重要，對我們歐洲大陸未來的生存能力也很重要。當然，對德國未來的生存能力尤其重要。」

台積電這項投資創薩克森邦史上最大單筆投資，同時讓這個保守邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）的聲勢水漲船高。克里契麥將於明年地方選舉，面臨來自反移民、極右派德國另類選擇黨（Alternative for Germany）的強勁挑戰。

克里契麥在記者會上表示，「唯有德國成為移民國家，這項投資才會成功」。他承認，補齊這間工廠及相關供應商將創造的1萬多個職缺，所需資金將超過他計劃中的培訓投資總額。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）盛讚這項投資案是對德國經濟投下信任票。受到俄羅斯全面入侵烏克蘭、能源價格高漲影響，德國經濟遭遇重創，外界擔心，身為歐洲經濟強國的德國，恐出現「產業空洞化」（deindustrialising）現象。

哈柏克說：「德國的半導體製造業將有一個實際存在的生態系統。」他說，「這將為整個領域帶來訂單：機器製造商、光學製造商，技術工人等」都將受惠。

歐洲打造半導體產業鏈，台積電拍板德國設廠助攻

（中央社）台灣半導體大廠台積電斥資數十億歐元赴德國投資設廠正式拍板定案，作為推動歐洲成為全球半導體產業核心的一環。

美、中兩國為爭奪晶片領域主導地位激烈競爭，而豪擲數十億歐元投資的歐洲正緊追在後。

晶片領域為何成兵家必爭之地？

半導體是各種電子裝置中常見的微小零組件，從兒童玩具、智慧型手機到電動車和尖端武器都少不了它。

COVID-19大流行和隨之而來的鎖國防疫政策導致晶片短缺，科技業在2020年和2021年多陷入停滯。

這場危機促使各國政府採取行動，美國和中國祭出愈來愈嚴格的措施，來確保供應鏈安全。

歐洲正採取何種行動？

歐洲已經提出一項法律，以支持投資晶片產業。

所謂的「晶片法案」目前在歐盟立法程序幾乎走完，即將付諸施行。歐盟希望鼓勵公共和民間投資430億歐元（約新台幣1.4兆元）打造在地晶片供應鏈並吸引外資設廠。

歐盟的目標是在2030年前將晶片產量提升4倍，讓歐盟晶片在全球市場比重可達到20%。

誰在投資？

截至目前，德國在歐洲遙遙領先。

台積電敲定在德國投資設廠前，柏林當局與美國晶片大廠英特爾（Intel）6月敲定協議，英特爾將投資320億歐元在德國馬德堡（Magdeburg）興建兩座晶片製造廠。

德國今年稍早也與美國碳化矽晶圓領導廠商Wolfspeed和德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）達成大規模交易。

法國6月也宣布將投資29億歐元，補貼意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）在法國東南部的75億歐元（約新台幣2618億元）投資案。

歐洲正在選邊站嗎？

美國祭出一連串措施，目的在於阻止美、中企業合作，北京則藉由對關鍵原料設下出口管制進行反擊。

儘管歐盟呼籲雙方鬆綁讓歐洲企業相當苦惱的舉措，但尚未做出有組織的回應，各國則主動採取行動。

荷蘭2月表示，將於9月施行出口管制。拜半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）所賜，荷蘭在這個產業占據重要地位。

外界廣泛認為，荷蘭在面臨美國施壓之際，此舉是封殺中國的方式之一。

德國去年以國安為由，阻止中企收購兩家德國半導體公司。

誰是領頭羊？

從設計、製造到最終使用，半導體產業真正實現了全球化。

幾乎所有製造晶片所需的原料，例如矽、鍺和鎵都在中國生產。

而台灣擁有台積電等晶片製造大廠，控制著全球一半以上產量，在全球供應鏈扮演重要角色。

至於輝達（NVIDIA）等頂尖晶片設計商以及蘋果（Apple）等設備製造商總部都在美國。

美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）表示，2022年，總部設在美國的半導體公司占全球市場份額的48%，韓國以14%居次，歐洲則以9%名列第3。

經濟部長王美花。Photo Credit: 中央社

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