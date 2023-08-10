台積電拍板設廠，蕭茲看好德國成為歐洲半導體主要產地，王美花：大廠先進技術仍在台灣
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王美花表示，台積電到德國、美國和日本投資，除因應客戶需求，也是在美中貿易戰等地緣政治風險下，為強化供應鏈韌性進行的國際布局。台積電確定在高雄廠投入2奈米先進封裝之外，先進封裝廠也將落腳竹科銅鑼園區，在台灣持續深耕先進製程和封裝技術研發，呼應了台積電總裁魏哲家說的「根留台灣」。
台積電拍板設廠，蕭茲看好德國成歐洲晶片主要產地
（中央社）台積電承諾以近35億歐元額度投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC），總理蕭茲表示德國如今或將成為歐洲晶片主要產地，對歐洲大陸未來的生存能力具重要意義。
台積電8日宣布以不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股的德國子公司ESMC，以提供專業積體電路製造服務。《路透社》報導，這是台積電在歐洲投資建造的第一個生產基地，看準的就是歐洲尋求把供應鏈拉近本土之際，德國對這座價值110億美元廠房所提供的巨額補貼。對柏林當局來說，這是他們促進國內半導體產業的核心，畢竟，德國汽車產業需要藉此來維持全球競爭力。
歐洲聯盟（EU）已通過「歐洲晶片法」（European Chips Act）。這項規模430億歐元的補貼計畫，旨在讓歐洲晶片產能於2030年提高1倍，以期與亞洲、美國並駕齊驅。先前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間晶片數量短缺且價格又高，為歐洲各國車商和機器製造商帶來嚴峻挑戰。
德國官員表示，德國2021年以來持續與台積電談判，如今將出資50億歐元支持這間位於德東薩克森邦（Saxony）首府德勒斯登（Dresden）的工廠。
總理蕭茲（Olaf Scholz）說：「德國現在可能即將成為歐洲半導體主要產地。」不到兩個月前，英特爾（Intel）也剛宣布投資300億歐元在德國興建兩座晶片廠。
蕭茲說：「這不僅對全球生產結構韌性很重要，對我們歐洲大陸未來的生存能力也很重要。當然，對德國未來的生存能力尤其重要。」
台積電這項投資創薩克森邦史上最大單筆投資，同時讓這個保守邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）的聲勢水漲船高。克里契麥將於明年地方選舉，面臨來自反移民、極右派德國另類選擇黨（Alternative for Germany）的強勁挑戰。
克里契麥在記者會上表示，「唯有德國成為移民國家，這項投資才會成功」。他承認，補齊這間工廠及相關供應商將創造的1萬多個職缺，所需資金將超過他計劃中的培訓投資總額。
德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）盛讚這項投資案是對德國經濟投下信任票。受到俄羅斯全面入侵烏克蘭、能源價格高漲影響，德國經濟遭遇重創，外界擔心，身為歐洲經濟強國的德國，恐出現「產業空洞化」（deindustrialising）現象。
哈柏克說：「德國的半導體製造業將有一個實際存在的生態系統。」他說，「這將為整個領域帶來訂單：機器製造商、光學製造商，技術工人等」都將受惠。
歐洲打造半導體產業鏈，台積電拍板德國設廠助攻
（中央社）台灣半導體大廠台積電斥資數十億歐元赴德國投資設廠正式拍板定案，作為推動歐洲成為全球半導體產業核心的一環。
美、中兩國為爭奪晶片領域主導地位激烈競爭，而豪擲數十億歐元投資的歐洲正緊追在後。
- 晶片領域為何成兵家必爭之地？
半導體是各種電子裝置中常見的微小零組件，從兒童玩具、智慧型手機到電動車和尖端武器都少不了它。
COVID-19大流行和隨之而來的鎖國防疫政策導致晶片短缺，科技業在2020年和2021年多陷入停滯。
這場危機促使各國政府採取行動，美國和中國祭出愈來愈嚴格的措施，來確保供應鏈安全。
- 歐洲正採取何種行動？
歐洲已經提出一項法律，以支持投資晶片產業。
所謂的「晶片法案」目前在歐盟立法程序幾乎走完，即將付諸施行。歐盟希望鼓勵公共和民間投資430億歐元（約新台幣1.4兆元）打造在地晶片供應鏈並吸引外資設廠。
歐盟的目標是在2030年前將晶片產量提升4倍，讓歐盟晶片在全球市場比重可達到20%。
- 誰在投資？
截至目前，德國在歐洲遙遙領先。
台積電敲定在德國投資設廠前，柏林當局與美國晶片大廠英特爾（Intel）6月敲定協議，英特爾將投資320億歐元在德國馬德堡（Magdeburg）興建兩座晶片製造廠。
德國今年稍早也與美國碳化矽晶圓領導廠商Wolfspeed和德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）達成大規模交易。
法國6月也宣布將投資29億歐元，補貼意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries）在法國東南部的75億歐元（約新台幣2618億元）投資案。
- 歐洲正在選邊站嗎？
美國祭出一連串措施，目的在於阻止美、中企業合作，北京則藉由對關鍵原料設下出口管制進行反擊。
儘管歐盟呼籲雙方鬆綁讓歐洲企業相當苦惱的舉措，但尚未做出有組織的回應，各國則主動採取行動。
荷蘭2月表示，將於9月施行出口管制。拜半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）所賜，荷蘭在這個產業占據重要地位。
外界廣泛認為，荷蘭在面臨美國施壓之際，此舉是封殺中國的方式之一。
德國去年以國安為由，阻止中企收購兩家德國半導體公司。
- 誰是領頭羊？
從設計、製造到最終使用，半導體產業真正實現了全球化。
幾乎所有製造晶片所需的原料，例如矽、鍺和鎵都在中國生產。
而台灣擁有台積電等晶片製造大廠，控制著全球一半以上產量，在全球供應鏈扮演重要角色。
至於輝達（NVIDIA）等頂尖晶片設計商以及蘋果（Apple）等設備製造商總部都在美國。
美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）表示，2022年，總部設在美國的半導體公司占全球市場份額的48%，韓國以14%居次，歐洲則以9%名列第3。
因應局勢台廠國際布局，經長：大廠先進技術仍在台灣
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！