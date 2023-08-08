陸媒《36氪》評香港從大陸引才：無法提供高薪職位，陷入「無解循環」
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一位叫David的大陸民眾通過「高才計畫」來港，他說，在相關微信群裡，各行各業的人都有，「問了一圈，沒人真的想要去香港工作」；他說，身邊同學和朋友對香港沒有太多嚮往，「大家基本把它當作一個兩年的旅遊簽證來對待」。
（中央社）香港近年來人才流失，香港當局為此推出多項吸引人才來港計畫，吸引大量中國大陸人才申請。但有分析指出，香港無法對大陸人才提供高薪職位，陷入「無解循環」。
中國大陸網媒《36氪》稍早刊登一篇長文，分析香港吸引大陸人才的情況。
文章指出，從2022年10月起，港府宣布了「香港優才計畫」，同年底又啟動「高才計畫」，加大搶人力度。而今年前5個月，「高才計畫」已批出4.9萬份申請（大陸申請佔最多）。也就是說，這半年裡通過這項計畫獲得「香港身分」的大陸菁英，已遠超過過去10年的總和。
文章表示，過去兩年裡，香港流失了14萬勞動人口；2022年幼稚園招生數減少了1／4；自2020年7月1日到2022年底，香港居民經機場離港的淨移出數目超過40萬人。
文章表示，理想的情況是，大陸菁英可以填補香港流失的勞動力空缺，緩解香港的人才焦慮。但尷尬的另一面是：這些申請者中，相當比例的人並不真正打算去香港工作和生活。
文章引述一位通過「優才計畫」拿到香港身分的大陸菁英說，申請來港只是為了小孩，想給他多一個選擇的可能性，「自己的生活和工作圈子都是在內地，不太可能去香港」。
另一位叫David的大陸民眾通過「高才計畫」來港，他說，在相關微信群裡，各行各業的人都有，「問了一圈，沒人真的想要去香港工作」；他說，身邊同學和朋友對香港沒有太多嚮往，「大家基本把它當作一個兩年的旅遊簽證來對待」。
根據文章，所以出現以上情況，另一個原因是香港市場生機不再。
文章指出，放眼望去，香港到處都是裁員的消息；花旗、德銀、渣打、摩根大通、摩根士丹利等，從商業銀行到投資銀行，從董事總經理到普通職員，從上到下，無差別裁員。
根據香港交易所的統計，去年共有47家香港券商宣布停業，創下歷史之最；今年以來，倒閉潮繼續，第一季又有12家券商停業。
文章表示，券商的水位高低，取決於香港IPO（初次上市）市場的潮漲潮落，而香港IPO則是中國大陸新經濟創業的一面鏡子。
據指出，最近兩年，到香港上市的陸企少了；低迷的IPO只是最後一環，更深刻的變化，是大陸創投美元基金時代的落幕，去年專注於中國私募股權基金募集的美元資金銳減超80%，創下近10年最低。
文章表示，外資撤離中國，對中國創業生態是一種結構性的衝擊。
文章指出，香港「優才計畫」和「高才計畫」的獲批對象，主要來自金融和科技網際網路兩個領域，而矛盾就在這裡。香港既渴望人才，又無法提供足夠的、有吸引力的高薪崗位，讓香港似乎陷入一個「無解循環」。
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責任編輯：Alvin
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航