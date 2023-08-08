陸媒《36氪》評香港從大陸引才：無法提供高薪職位，陷入「無解循環」

（中央社）香港近年來人才流失，香港當局為此推出多項吸引人才來港計畫，吸引大量中國大陸人才申請。但有分析指出，香港無法對大陸人才提供高薪職位，陷入「無解循環」。

中國大陸網媒《36氪》稍早刊登一篇長文，分析香港吸引大陸人才的情況。

文章指出，從2022年10月起，港府宣布了「香港優才計畫」，同年底又啟動「高才計畫」，加大搶人力度。而今年前5個月，「高才計畫」已批出4.9萬份申請（大陸申請佔最多）。也就是說，這半年裡通過這項計畫獲得「香港身分」的大陸菁英，已遠超過過去10年的總和。

文章表示，過去兩年裡，香港流失了14萬勞動人口；2022年幼稚園招生數減少了1／4；自2020年7月1日到2022年底，香港居民經機場離港的淨移出數目超過40萬人。

文章表示，理想的情況是，大陸菁英可以填補香港流失的勞動力空缺，緩解香港的人才焦慮。但尷尬的另一面是：這些申請者中，相當比例的人並不真正打算去香港工作和生活。

文章引述一位通過「優才計畫」拿到香港身分的大陸菁英說，申請來港只是為了小孩，想給他多一個選擇的可能性，「自己的生活和工作圈子都是在內地，不太可能去香港」。

另一位叫David的大陸民眾通過「高才計畫」來港，他說，在相關微信群裡，各行各業的人都有，「問了一圈，沒人真的想要去香港工作」；他說，身邊同學和朋友對香港沒有太多嚮往，「大家基本把它當作一個兩年的旅遊簽證來對待」。

根據文章，所以出現以上情況，另一個原因是香港市場生機不再。

文章指出，放眼望去，香港到處都是裁員的消息；花旗、德銀、渣打、摩根大通、摩根士丹利等，從商業銀行到投資銀行，從董事總經理到普通職員，從上到下，無差別裁員。

根據香港交易所的統計，去年共有47家香港券商宣布停業，創下歷史之最；今年以來，倒閉潮繼續，第一季又有12家券商停業。

文章表示，券商的水位高低，取決於香港IPO（初次上市）市場的潮漲潮落，而香港IPO則是中國大陸新經濟創業的一面鏡子。

據指出，最近兩年，到香港上市的陸企少了；低迷的IPO只是最後一環，更深刻的變化，是大陸創投美元基金時代的落幕，去年專注於中國私募股權基金募集的美元資金銳減超80%，創下近10年最低。

文章表示，外資撤離中國，對中國創業生態是一種結構性的衝擊。

文章指出，香港「優才計畫」和「高才計畫」的獲批對象，主要來自金融和科技網際網路兩個領域，而矛盾就在這裡。香港既渴望人才，又無法提供足夠的、有吸引力的高薪崗位，讓香港似乎陷入一個「無解循環」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex