五個QA了解台灣碳權交易所：營業項目有哪些？我家種樹也能換成碳權嗎？
我們想讓你知道的是
購買碳權之前，要先確定你使用目的。很多單位都有限制認可的碳權，有些國外單位不接受民間組織發出的碳權，國內某些情境也不接受國外碳權，所以務必認清使用目的再購買。其中包括幾個常見的理由......
整理：陳文姿、李蘇竣、陳昭宏（環境資訊中心記者）
碳權交易所是什麼？會像股票一樣，每個人都可以買賣嗎？我是個人，我能不能藉由碳權交易所，來購買碳權，號稱碳中和呢？
一、台灣「碳權」交易所，交易的內容為何？
你可能聽說過國外有碳交易市場，不過，國外碳交易的對象分為兩種，一是碳排放配額（Allowance）、二是碳抵換額度 （Carbon Offset Credit）。
國內尚未實施總量管制，因此，8月7日成立的「碳權交易所」會侷限在自願減量的交易，也就是碳抵換額度。
有了交易平台後，大家容易掌握碳權供需情況，也會有更多選擇。
二、我家種樹也能換成碳權嗎？
購買電動車、種多少棵樹，就能換得多少碳權？我家裡種樹也能獲得碳權嗎？
碳權認定有嚴格的標準與科學依據。以國內來說，要取得碳權，必須採用環保署認可的方法學，並接軌國際規範，包括可量測、可報告、可驗證（MRV原則）以及具外加性、保守性、永久性、避免傷害、避免重複計算。經過環保署及第三方驗證機構把關，才會獲得碳權。
三、碳權交易所的營業項目有哪些？
我國碳權交易所的三大營業項目：
- 國內碳權交易
- 國外碳權買賣
- 碳顧問諮詢和教育宣導
初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，大家最期待的國內外碳權交易，則要等《氣候變遷因應法》相關子法及政策確定後才會進行。
四、台灣碳權交易的可與不可
購買碳權之前，要先確定你使用目的。很多單位都有限制認可的碳權，有些國外單位不接受民間組織發出的碳權，國內某些情境也不接受國外碳權，所以務必認清使用目的再購買。以下是幾個常見的理由：
1. 環境影響評估審查的要求：可以
一些新開發的工業區或是科學園區在設立前，會先經過環保署的環境影響評估審查（環評）。為降低對環境的影響，我國《氣候變遷因應法》要求開發單位執行碳抵換——業者可以購買碳權，或採行環保署核可的抵換措施（例如將老舊汽機車換成電動車）。
必須注意的是，環評抵換的碳權來源，必須來自國內減碳的額度。
2. 抵減國內即將實施的碳費：尚未確定
我國氣候法允許「碳權抵換碳費」，但詳細規範要等碳費子法推出才能確認。
不過，市場的價格因素也要納入考量。如果碳費價格比購買碳權更便宜，那大家未必會想購買碳權來抵碳費。
（要注意的事情是，減碳的成果是不能重複計算的。舉例來說，某企業因減碳而減少碳費後，他就不能再申請碳權。）
3. 歐洲碳邊境調整機制（CBAM）：不可以
歐盟規範進口產品的碳含量，超過歐盟規範，則進口商須購買CBAM憑證，或是進口商在非歐盟國家已對碳價支付過費用，也須按歐盟的碳價差額，繳納CBAM。依據歐盟規定，CBAM並不接受用國際民間組織發的額度來抵碳費。換言之，國內碳權交易所目前僅做自願減量市場，購得的碳權並不能用來抵減CBAM。
不過，台灣即將徵收的「碳費」，目前已確定可以抵減CBAM。
4. 企業碳中和宣言：可以
企業發表碳中和宣言，政府機關目前並沒有明確的規範及主管單位，可接受的碳權也由企業自訂。
不過，國外碳抵換額度來源眾多，有些已經爆發出爭議。買到有瑕疵的碳抵換額度，反而導致企業名聲受損，這一點必須注意。以碳權交易所的碳權來說，因為有環保署把關認證，相對會比較有保障。
5. 供應鏈的要求或國際組織的減碳承諾：不一定
各公司對供應鏈，或國際減碳承諾碳中和宣言目前並沒有明確的規範，可接受的碳權類別也由企業自訂。
五、個人或團體都能購買碳權來宣告碳中和嗎？
想要宣告碳中和之前，要先知道自己用多少碳（碳盤查），再去購買足夠的碳權來中和。個人行為目前還沒辦法碳盤查，在不知道排多少碳的情況下，就很難宣告碳中和。
減碳最重要的還是從自己做起，真的不能減少的消費，才靠碳權抵換。如果僅是靠購買碳權來宣告碳中和，反而會失去碳中和的意義。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：台灣碳權交易所的可與不可
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html