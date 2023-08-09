五個QA了解台灣碳權交易所：營業項目有哪些？我家種樹也能換成碳權嗎？

整理：陳文姿、李蘇竣、陳昭宏（環境資訊中心記者）

碳權交易所是什麼？會像股票一樣，每個人都可以買賣嗎？我是個人，我能不能藉由碳權交易所，來購買碳權，號稱碳中和呢？

一、台灣「碳權」交易所，交易的內容為何？

你可能聽說過國外有碳交易市場，不過，國外碳交易的對象分為兩種，一是碳排放配額（Allowance）、二是碳抵換額度 （Carbon Offset Credit）。

國內尚未實施總量管制，因此，8月7日成立的「碳權交易所」會侷限在自願減量的交易，也就是碳抵換額度。

有了交易平台後，大家容易掌握碳權供需情況，也會有更多選擇。

二、我家種樹也能換成碳權嗎？

購買電動車、種多少棵樹，就能換得多少碳權？我家裡種樹也能獲得碳權嗎？

碳權認定有嚴格的標準與科學依據。以國內來說，要取得碳權，必須採用環保署認可的方法學，並接軌國際規範，包括可量測、可報告、可驗證（MRV原則）以及具外加性、保守性、永久性、避免傷害、避免重複計算。經過環保署及第三方驗證機構把關，才會獲得碳權。

三、碳權交易所的營業項目有哪些？

我國碳權交易所的三大營業項目：

國內碳權交易 國外碳權買賣 碳顧問諮詢和教育宣導

初期將以碳諮詢及教育訓練業務先行，大家最期待的國內外碳權交易，則要等《氣候變遷因應法》相關子法及政策確定後才會進行。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

四、台灣碳權交易的可與不可

購買碳權之前，要先確定你使用目的。很多單位都有限制認可的碳權，有些國外單位不接受民間組織發出的碳權，國內某些情境也不接受國外碳權，所以務必認清使用目的再購買。以下是幾個常見的理由：

1. 環境影響評估審查的要求：可以

一些新開發的工業區或是科學園區在設立前，會先經過環保署的環境影響評估審查（環評）。為降低對環境的影響，我國《氣候變遷因應法》要求開發單位執行碳抵換——業者可以購買碳權，或採行環保署核可的抵換措施（例如將老舊汽機車換成電動車）。

必須注意的是，環評抵換的碳權來源，必須來自國內減碳的額度。

2. 抵減國內即將實施的碳費：尚未確定

我國氣候法允許「碳權抵換碳費」，但詳細規範要等碳費子法推出才能確認。

不過，市場的價格因素也要納入考量。如果碳費價格比購買碳權更便宜，那大家未必會想購買碳權來抵碳費。

（要注意的事情是，減碳的成果是不能重複計算的。舉例來說，某企業因減碳而減少碳費後，他就不能再申請碳權。）

3. 歐洲碳邊境調整機制（CBAM）：不可以

歐盟規範進口產品的碳含量，超過歐盟規範，則進口商須購買CBAM憑證，或是進口商在非歐盟國家已對碳價支付過費用，也須按歐盟的碳價差額，繳納CBAM。依據歐盟規定，CBAM並不接受用國際民間組織發的額度來抵碳費。換言之，國內碳權交易所目前僅做自願減量市場，購得的碳權並不能用來抵減CBAM。

不過，台灣即將徵收的「碳費」，目前已確定可以抵減CBAM。

4. 企業碳中和宣言：可以

企業發表碳中和宣言，政府機關目前並沒有明確的規範及主管單位，可接受的碳權也由企業自訂。

不過，國外碳抵換額度來源眾多，有些已經爆發出爭議。買到有瑕疵的碳抵換額度，反而導致企業名聲受損，這一點必須注意。以碳權交易所的碳權來說，因為有環保署把關認證，相對會比較有保障。

5. 供應鏈的要求或國際組織的減碳承諾：不一定

各公司對供應鏈，或國際減碳承諾碳中和宣言目前並沒有明確的規範，可接受的碳權類別也由企業自訂。

Photo Credit: 中央社

五、個人或團體都能購買碳權來宣告碳中和嗎？

想要宣告碳中和之前，要先知道自己用多少碳（碳盤查），再去購買足夠的碳權來中和。個人行為目前還沒辦法碳盤查，在不知道排多少碳的情況下，就很難宣告碳中和。

減碳最重要的還是從自己做起，真的不能減少的消費，才靠碳權抵換。如果僅是靠購買碳權來宣告碳中和，反而會失去碳中和的意義。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：台灣碳權交易所的可與不可

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航