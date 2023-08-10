2023/08/10,
中國

學者胡星斗提「韜光養晦」、停止「一帶一路」等10條建議，助中國走出經濟困境

學者胡星斗提「韜光養晦」、停止「一帶一路」等10條建議，助中國走出經濟困境
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胡星斗現任北京理工大學經濟學教授，以大力主張擴大和深化改革開放而聞名。2003年，他公開主張廢除勞動教養制度，並要求進行「違憲違法審查」，同時向中共中央、中國國務院、全國人大建議廢除，曾轟動中國社會。此外，胡星斗也長期主張廢除二元（城市、鄉村）戶籍制度。

（中央社）中國學者胡星斗7日提出讓中國走出當前困局的10條建議，引起熱議。這些建議包括：重申「以經濟建設為中心」、回歸「韜光養晦」與西方國家搞好關係、堅持領導人任期制、停止「一帶一路」集中精力於國內建設、讓民企成為市場主體等。

胡星斗在這10條建議的前言中指出，改革開放以來，中國的現代化事業取得了巨大的成就。但毋庸諱言，隨著國內、國際局勢變化，中國的現代化事業也「陷入了困境」。

他表示，如何擺脫困境，開創「新改革開放」事業？本著「三個有利於」的原則：是否有利於「中國現代化的實現」、有利於「國家的長治久安」、有利於「中國人民的民生與幸福」，提出10條建議，這也許是中國走出困境、走向現代化的不二選擇。

一是重申堅持中共11屆三中全會以來的路線與方針，特別是「以經濟建設為中心、繼續改革開放的決心」；二是重申堅持中共18屆三中全會「全面深化改革開放」的決議；三是重申「依憲治國」及建立「法治政府、法治國家、法治社會」的決心。

四是重申回歸鄧小平的「韜光養晦、低調發展、不當頭、不爭論、不以意識形態劃界」的策略和原則，力爭與已開發國家搞好關係、和平共處，避免新冷戰。

五是重申徹底否定文革的態度，改變鬥爭思維，回歸和平和諧的理念，改變發言人、特別是外交部門發言人的「紅衛兵戰狼」形象，回歸中華民族五千年文明的「溫柔敦厚、謙謙君子、開放包容」的大國風範。

六是堅持鄧小平理論中的「解放思想，實事求是」及領導人任期制。堅持毛澤東思想中的「謙虛謹慎，不驕不躁，做人民公僕，為人民服務」；開展批評與自我批評，提倡「百花齊放、百家爭鳴」，鼓勵「黨內民主監督」並將之制度化。

七是改變不惜代價支援發展中國家，不惜代價引進落後國家留學生的做法，停止或低調推行「一帶一路」倡議，集中精力於國內建設。因為「一帶一路」遭到世界銀行、國際貨幣基金等組織抵制，中國也已經蒙受了巨大的經濟損失。

八是鑑於南海島礁建設及中國的強大，導致美國戰略重心東移和「印太戰略」的實施，嚴重妨礙了中國現代化的進行，建議暫停相關建設，避免潛在的軍事衝突；鑑於釣魚台、南海諸島的爭端經常導致中日、中國與東協一些國家關係的緊張，建議回到「擱置爭議、共同開發」的既定方針。

九是嚴格遵守國際條約（WTO協議）等，嚴格保護智慧財產權，促進公平競爭，制止「國進民退」，停止政府對企業的大量補貼，縮減國有壟斷範圍，「讓民企成為市場主體」，厲行法治，改善營商環境，保護民企財產，建立「由企業家創新精神主導」的真正的市場經濟，爭取讓國際社會，特別是美國、歐盟、日本在不久的將來承認中國的市場經濟地位。

十是淡化「中國模式」，禁止所謂中國模式的輸出，維護現有的國際秩序。中國是現有國際秩序的最大受益者，美國和西方通過幾十年甚至二三百年的戰爭贏得的全球化，市場化，民主化的世界潮流，為中國的改革開放和現代化提供了良好的外部環境，「中國沒有理由改變它」。

胡星斗並對第10點補充說，如果沒有全球市場經濟、二戰後世界秩序的建立，而讓計劃經濟、管制經濟、極權主義、宗教極端主義盛行並主宰世界，「中國哪有改革開放的機會？對誰改革開放呢？」。

胡星斗現任北京理工大學經濟學教授，以大力主張擴大和深化改革開放而聞名。2003年，他公開主張廢除勞動教養制度，並要求進行「違憲違法審查」，同時向中共中央、中國國務院、全國人大建議廢除，曾轟動中國社會。此外，胡星斗也長期主張廢除二元（城市、鄉村）戶籍制度。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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