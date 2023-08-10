學者胡星斗提「韜光養晦」、停止「一帶一路」等10條建議，助中國走出經濟困境
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胡星斗現任北京理工大學經濟學教授，以大力主張擴大和深化改革開放而聞名。2003年，他公開主張廢除勞動教養制度，並要求進行「違憲違法審查」，同時向中共中央、中國國務院、全國人大建議廢除，曾轟動中國社會。此外，胡星斗也長期主張廢除二元（城市、鄉村）戶籍制度。
（中央社）中國學者胡星斗7日提出讓中國走出當前困局的10條建議，引起熱議。這些建議包括：重申「以經濟建設為中心」、回歸「韜光養晦」與西方國家搞好關係、堅持領導人任期制、停止「一帶一路」集中精力於國內建設、讓民企成為市場主體等。
胡星斗在這10條建議的前言中指出，改革開放以來，中國的現代化事業取得了巨大的成就。但毋庸諱言，隨著國內、國際局勢變化，中國的現代化事業也「陷入了困境」。
他表示，如何擺脫困境，開創「新改革開放」事業？本著「三個有利於」的原則：是否有利於「中國現代化的實現」、有利於「國家的長治久安」、有利於「中國人民的民生與幸福」，提出10條建議，這也許是中國走出困境、走向現代化的不二選擇。
一是重申堅持中共11屆三中全會以來的路線與方針，特別是「以經濟建設為中心、繼續改革開放的決心」；二是重申堅持中共18屆三中全會「全面深化改革開放」的決議；三是重申「依憲治國」及建立「法治政府、法治國家、法治社會」的決心。
四是重申回歸鄧小平的「韜光養晦、低調發展、不當頭、不爭論、不以意識形態劃界」的策略和原則，力爭與已開發國家搞好關係、和平共處，避免新冷戰。
五是重申徹底否定文革的態度，改變鬥爭思維，回歸和平和諧的理念，改變發言人、特別是外交部門發言人的「紅衛兵戰狼」形象，回歸中華民族五千年文明的「溫柔敦厚、謙謙君子、開放包容」的大國風範。
六是堅持鄧小平理論中的「解放思想，實事求是」及領導人任期制。堅持毛澤東思想中的「謙虛謹慎，不驕不躁，做人民公僕，為人民服務」；開展批評與自我批評，提倡「百花齊放、百家爭鳴」，鼓勵「黨內民主監督」並將之制度化。
七是改變不惜代價支援發展中國家，不惜代價引進落後國家留學生的做法，停止或低調推行「一帶一路」倡議，集中精力於國內建設。因為「一帶一路」遭到世界銀行、國際貨幣基金等組織抵制，中國也已經蒙受了巨大的經濟損失。
八是鑑於南海島礁建設及中國的強大，導致美國戰略重心東移和「印太戰略」的實施，嚴重妨礙了中國現代化的進行，建議暫停相關建設，避免潛在的軍事衝突；鑑於釣魚台、南海諸島的爭端經常導致中日、中國與東協一些國家關係的緊張，建議回到「擱置爭議、共同開發」的既定方針。
九是嚴格遵守國際條約（WTO協議）等，嚴格保護智慧財產權，促進公平競爭，制止「國進民退」，停止政府對企業的大量補貼，縮減國有壟斷範圍，「讓民企成為市場主體」，厲行法治，改善營商環境，保護民企財產，建立「由企業家創新精神主導」的真正的市場經濟，爭取讓國際社會，特別是美國、歐盟、日本在不久的將來承認中國的市場經濟地位。
十是淡化「中國模式」，禁止所謂中國模式的輸出，維護現有的國際秩序。中國是現有國際秩序的最大受益者，美國和西方通過幾十年甚至二三百年的戰爭贏得的全球化，市場化，民主化的世界潮流，為中國的改革開放和現代化提供了良好的外部環境，「中國沒有理由改變它」。
胡星斗並對第10點補充說，如果沒有全球市場經濟、二戰後世界秩序的建立，而讓計劃經濟、管制經濟、極權主義、宗教極端主義盛行並主宰世界，「中國哪有改革開放的機會？對誰改革開放呢？」。
胡星斗現任北京理工大學經濟學教授，以大力主張擴大和深化改革開放而聞名。2003年，他公開主張廢除勞動教養制度，並要求進行「違憲違法審查」，同時向中共中央、中國國務院、全國人大建議廢除，曾轟動中國社會。此外，胡星斗也長期主張廢除二元（城市、鄉村）戶籍制度。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！