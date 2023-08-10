2023/08/10,
商業

Twitter更名X風波延燒，盤點五家因更名事件引起爭議的科技公司

Twitter更名X風波延燒，盤點五家因更名事件引起爭議的科技公司
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

推特執行長馬斯克在7月決定將Twitter改名為「X」。這個行為不但被外界視為有侵權挨告的風險，企業更名更有如切腹自殺。但其實不只馬斯克，有5家知名跨過企業也做過改名的行為，並持續屹立不搖至今。這些企業在更名之前叫名字呢？

文：夏洛特

近日，馬斯克就因為要將Twitter改名為X而引起軒然大波。商業分析師就認為馬斯克為Twitter改名具有極大的風險，並可能會毀掉Twitter多年來的品牌形象。

而馬斯克則是立下豪語說：「X將會成為地球上最有價值的品牌。」

公司更名並不少見，而因為更名引起風波的也不在少數。不論如何，公司更名非常複雜，可能讓公司更成功，也可能走向失敗，以下我們就將帶你來看看另外五家也更改過名稱的科技公司。

雖然這些公司在更名時也都引起一些風波，但至今為止，這五家公司都仍然屹立不搖的在科技界佔有一席之地。

從Facebook到Meta

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2004年，Meta首席執行長馬克祖克柏在哈佛大學建立其社群媒體平台「The Facebook」。

而雖然Facebook仍然是該社群媒體平台的名稱，但其主公司在2021年也進行了有爭議的更名，並在祖克柏宣布要專注研究元宇宙的狀況下，改成「Meta」，引起很多人的不滿和擔憂。

雖然當時元宇宙的炒作正熱烈，但隨著人工智慧興起，元宇宙逐漸沒落，祖克柏的決定至今仍不斷受到質疑。而一直到現在，Meta的Reality Lab部門也都持續的虧損。

從Google到Alphabet

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Google則是一家經歷過兩次更名的公司。當初，史丹佛大學博士Larry Page和Sergey Brin於1996年啟動時，將其取名為「BackRub」，不到一年後，才將其更名為Google，以數字googol（相當於10的100次方）命名，並且沿用該名稱近二十年。

隨後，雖然搜尋引擎仍叫Google，但該公司在2015年也透過公司重組更名為Alphabet。而Google的更名則比簡單的更名更複雜，因為它將公司變成一家綜合企業。

這使該公司能從網路搜尋和廣告等核心業務，擴展到其他產品，如Waymo自動駕駛汽車和無人機送貨等。但目前，該品牌的重塑似乎還不是非常成功，因為該公司仍然經常被稱為Google。

Burbn至Instagram

由Kevin Systrom創建的Instagram最初是一款名為Burbn的App，並結合地理位置服務和網路遊戲，讓用戶可以打卡、規劃未來行程、賺取點數，以及分享相片。

由於功能複雜，讓用戶無法容易上手，隨後開發者才決定要將重點放在照片共享功能上，並也更名為「Instagram」由「即時」（instant）和「電報」（Telegram）的結合而成。

據報導，Instagram在最初24小時內被下載2萬5000次，導致其伺服器崩潰。

一個月後，該App註冊用戶數突破100萬，並於2012年被Facebook以10億美元收購。

Cadabra到亞馬遜（Amazon）

亞馬遜則是在推出之前改名的，因此其前身Cadabra並不廣為人知。

一開始，亞馬遜創始人貝佐斯計畫要將公司命名為Cadabra，就像咒語「Abracadabra」一樣。後來則因為貝佐斯的律師指出，這個詞過於晦澀，而且聽起來與「屍體」（Corpse）太類似，因此要求他改名。

隨後，貝佐斯則因為世界上最大河流的名字非常適合用來形容不斷擴展的網路上，而使用「亞馬遜」一名。

在Twitter成為X之前，X.com變成PayPal

事實上，Twitter所有人馬斯克很早就用過「X」一名了。他於1999年與他人共同創立線上支付公司X.com。一年後，雖然該公司與Peter Thiel的PayPal合併，但卻暫時保留下X.com一名，而馬斯克也於2000年5月成為該公司的第二任首席執行長。

但基於當時PayPal擁有170萬個帳號， X.com只有27萬個帳號，董事會希望改名，馬斯克卻因為不願意，而被董事會去除首席執行長一職，並在次年將公司正式更名為PayPal。

隨後，PayPal於2002年以15億美元的價格出售給eBay，馬斯克也於2017年回購X.com的域名。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：Twitter更名風波延燒！5 家因更名事件引起爭議的科技公司

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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