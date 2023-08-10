Twitter更名X風波延燒，盤點五家因更名事件引起爭議的科技公司
我們想讓你知道的是
推特執行長馬斯克在7月決定將Twitter改名為「X」。這個行為不但被外界視為有侵權挨告的風險，企業更名更有如切腹自殺。但其實不只馬斯克，有5家知名跨過企業也做過改名的行為，並持續屹立不搖至今。這些企業在更名之前叫名字呢？
文：夏洛特
近日，馬斯克就因為要將Twitter改名為X而引起軒然大波。商業分析師就認為馬斯克為Twitter改名具有極大的風險，並可能會毀掉Twitter多年來的品牌形象。
而馬斯克則是立下豪語說：「X將會成為地球上最有價值的品牌。」
公司更名並不少見，而因為更名引起風波的也不在少數。不論如何，公司更名非常複雜，可能讓公司更成功，也可能走向失敗，以下我們就將帶你來看看另外五家也更改過名稱的科技公司。
雖然這些公司在更名時也都引起一些風波，但至今為止，這五家公司都仍然屹立不搖的在科技界佔有一席之地。
從Facebook到Meta
2004年，Meta首席執行長馬克祖克柏在哈佛大學建立其社群媒體平台「The Facebook」。
而雖然Facebook仍然是該社群媒體平台的名稱，但其主公司在2021年也進行了有爭議的更名，並在祖克柏宣布要專注研究元宇宙的狀況下，改成「Meta」，引起很多人的不滿和擔憂。
雖然當時元宇宙的炒作正熱烈，但隨著人工智慧興起，元宇宙逐漸沒落，祖克柏的決定至今仍不斷受到質疑。而一直到現在，Meta的Reality Lab部門也都持續的虧損。
從Google到Alphabet
Google則是一家經歷過兩次更名的公司。當初，史丹佛大學博士Larry Page和Sergey Brin於1996年啟動時，將其取名為「BackRub」，不到一年後，才將其更名為Google，以數字googol（相當於10的100次方）命名，並且沿用該名稱近二十年。
隨後，雖然搜尋引擎仍叫Google，但該公司在2015年也透過公司重組更名為Alphabet。而Google的更名則比簡單的更名更複雜，因為它將公司變成一家綜合企業。
這使該公司能從網路搜尋和廣告等核心業務，擴展到其他產品，如Waymo自動駕駛汽車和無人機送貨等。但目前，該品牌的重塑似乎還不是非常成功，因為該公司仍然經常被稱為Google。
Burbn至Instagram
由Kevin Systrom創建的Instagram最初是一款名為Burbn的App，並結合地理位置服務和網路遊戲，讓用戶可以打卡、規劃未來行程、賺取點數，以及分享相片。
由於功能複雜，讓用戶無法容易上手，隨後開發者才決定要將重點放在照片共享功能上，並也更名為「Instagram」由「即時」（instant）和「電報」（Telegram）的結合而成。
據報導，Instagram在最初24小時內被下載2萬5000次，導致其伺服器崩潰。
一個月後，該App註冊用戶數突破100萬，並於2012年被Facebook以10億美元收購。
Cadabra到亞馬遜（Amazon）
亞馬遜則是在推出之前改名的，因此其前身Cadabra並不廣為人知。
一開始，亞馬遜創始人貝佐斯計畫要將公司命名為Cadabra，就像咒語「Abracadabra」一樣。後來則因為貝佐斯的律師指出，這個詞過於晦澀，而且聽起來與「屍體」（Corpse）太類似，因此要求他改名。
隨後，貝佐斯則因為世界上最大河流的名字非常適合用來形容不斷擴展的網路上，而使用「亞馬遜」一名。
在Twitter成為X之前，X.com變成PayPal
事實上，Twitter所有人馬斯克很早就用過「X」一名了。他於1999年與他人共同創立線上支付公司X.com。一年後，雖然該公司與Peter Thiel的PayPal合併，但卻暫時保留下X.com一名，而馬斯克也於2000年5月成為該公司的第二任首席執行長。
但基於當時PayPal擁有170萬個帳號， X.com只有27萬個帳號，董事會希望改名，馬斯克卻因為不願意，而被董事會去除首席執行長一職，並在次年將公司正式更名為PayPal。
隨後，PayPal於2002年以15億美元的價格出售給eBay，馬斯克也於2017年回購X.com的域名。
本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
原標題：Twitter更名風波延燒！5 家因更名事件引起爭議的科技公司
延伸閱讀
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- PayPal的創業歷程（二）：創辦人與伊隆馬斯克的愛恨情仇
- 馬斯克放飛Twitter藍鳥改名「X」，侵權挨告風險百分百，專家：企業更名猶如切腹自殺
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。