政大實小教師疑持續性騷學生20年，校方將擴大調查、向潛在受害者寄出掛號信

國立政治大學附設實驗國民小學日前被爆出教師長期性騷擾，立委王婉諭今（8）日對此召開記者會，指出該校在性平調查程序中有多處瑕疵，並應擴大調查。對此，教育部國教署回應政大實小已決議擴大調查，並應調查是否有程序瑕疵。

政大實小鄭姓教師日前遭學生在臉書上指控性騷擾，貼文一出，陸陸續續有18位被害人向吹哨者私訊表示有相關經驗，鄭姓教師20年來疑似持續性騷擾、甚至性侵學生的情況才曝光。

立委王婉諭今日召開記者會，出席的吹哨者A表示自己高中到大學長達7年遭受鄭姓教師言語、肢體、權勢性騷擾，像是拉他去坐大腿、從背後環抱他。其他提出指控的學生，有人被鄭姓教師伸進內衣裡摸胸部，或是手放到學生內褲中，「不只是性騷擾，他甚至性侵了年僅11歲的國小學生。」

受害者B則在記者會上說明自己被鄭姓教師霸凌，「身為男性不代表不會受到霸凌」，他在小學五年級校外教學時，牽了暗戀對象的手，結果隔天被鄭姓教師罵是「變態」，並被處處針對，讓他在小學最後2年自我懷疑、沒有自信，畢業後才逐漸好轉。

疑似調查程序瑕疵，國教署籲應調查

事件爆發後，政大實小隨即進入調查程序，但A指出，校方曾希望他不要在臉書貼文中公開通報管道，因為「這幾天通報量很大」；B也提及，7月12日至政大實小通報時，向老師表達希望在學校首頁放上通報管道，隔天卻只在學校官網上看到小小的、不明顯的調查時間通知，跟當初答應的不一樣。

王婉諭也說，A與B向學校通報後， 校方在性平調查處理時疑似出現多處瑕疵。首先，A在學校安排的會議室中進行通報，但校方並未淨空人員，導致通報時仍有人員進出會議室；再來，協助通報的老師將其他通報者的證據資料及姓名出示給A看，違反保密義務；第三，政大實小只提供被害者們三次諮商的協助，連受託的諮商心理師都覺得相當不足，顯示校方只想做表面功夫，沒有真正協助受害者的意願。

人本教育基金會主任秘書陳志遠則認為此案應擴大調查，台南「優良教師」張博勝連續性侵案擴大調查後找出31位倖存者，名師尚志剛案擴大調查後找出11位受害者，政大實小應負起責任讓潛在受害者安心，表現學校願意調查、追究加害責任的態度。

對此，教育部國教署學務校安組專門委員薛承祐回應時指出，政大實小知悉事件後已做通報，並提到性別平等教育委員會、教師評審委員會做相關處置。且在7月25日召開性平會時，政大實小決議開始進行普查，包括問卷調查，以及清查有哪些孩子上過鄭姓教師的課，盤點完就會郵寄問卷給所有可能的受害者，附上雙掛號可直接回郵，也能透過學校的電子信箱和電話聯繫，收回後就會一併調查。

另外，針對政大實小辦案時疑似有行政瑕疵，薛承祐表示，有要求性平會調查小組要納入調查，把結果放進調查報告，提出處理建議。如果學校調查過程中沒有盡到保密義務屬實，除了行政懲處外，還可能依照《性別教育平等法》處以1到15萬元罰鍰。

目前政大實小在調查期間停聘鄭姓教師6個月，靜候調查。另外，為了保障該校學生開學後的學習權益，學校已啟動代理教師甄聘工作。

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核稿編輯：楊士範