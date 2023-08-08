政大實小教師疑持續性騷學生20年，校方將擴大調查、向潛在受害者寄出掛號信
我們想讓你知道的是
政大實小鄭姓教師日前遭學生在臉書上指控性騷擾，貼文一出，陸陸續續有18位被害人向吹哨者私訊表示有相關經驗，鄭姓教師20年來疑似持續性騷擾、甚至性侵學生的情況才曝光。
國立政治大學附設實驗國民小學日前被爆出教師長期性騷擾，立委王婉諭今（8）日對此召開記者會，指出該校在性平調查程序中有多處瑕疵，並應擴大調查。對此，教育部國教署回應政大實小已決議擴大調查，並應調查是否有程序瑕疵。
政大實小鄭姓教師日前遭學生在臉書上指控性騷擾，貼文一出，陸陸續續有18位被害人向吹哨者私訊表示有相關經驗，鄭姓教師20年來疑似持續性騷擾、甚至性侵學生的情況才曝光。
立委王婉諭今日召開記者會，出席的吹哨者A表示自己高中到大學長達7年遭受鄭姓教師言語、肢體、權勢性騷擾，像是拉他去坐大腿、從背後環抱他。其他提出指控的學生，有人被鄭姓教師伸進內衣裡摸胸部，或是手放到學生內褲中，「不只是性騷擾，他甚至性侵了年僅11歲的國小學生。」
受害者B則在記者會上說明自己被鄭姓教師霸凌，「身為男性不代表不會受到霸凌」，他在小學五年級校外教學時，牽了暗戀對象的手，結果隔天被鄭姓教師罵是「變態」，並被處處針對，讓他在小學最後2年自我懷疑、沒有自信，畢業後才逐漸好轉。
疑似調查程序瑕疵，國教署籲應調查
事件爆發後，政大實小隨即進入調查程序，但A指出，校方曾希望他不要在臉書貼文中公開通報管道，因為「這幾天通報量很大」；B也提及，7月12日至政大實小通報時，向老師表達希望在學校首頁放上通報管道，隔天卻只在學校官網上看到小小的、不明顯的調查時間通知，跟當初答應的不一樣。
王婉諭也說，A與B向學校通報後， 校方在性平調查處理時疑似出現多處瑕疵。首先，A在學校安排的會議室中進行通報，但校方並未淨空人員，導致通報時仍有人員進出會議室；再來，協助通報的老師將其他通報者的證據資料及姓名出示給A看，違反保密義務；第三，政大實小只提供被害者們三次諮商的協助，連受託的諮商心理師都覺得相當不足，顯示校方只想做表面功夫，沒有真正協助受害者的意願。
人本教育基金會主任秘書陳志遠則認為此案應擴大調查，台南「優良教師」張博勝連續性侵案擴大調查後找出31位倖存者，名師尚志剛案擴大調查後找出11位受害者，政大實小應負起責任讓潛在受害者安心，表現學校願意調查、追究加害責任的態度。
對此，教育部國教署學務校安組專門委員薛承祐回應時指出，政大實小知悉事件後已做通報，並提到性別平等教育委員會、教師評審委員會做相關處置。且在7月25日召開性平會時，政大實小決議開始進行普查，包括問卷調查，以及清查有哪些孩子上過鄭姓教師的課，盤點完就會郵寄問卷給所有可能的受害者，附上雙掛號可直接回郵，也能透過學校的電子信箱和電話聯繫，收回後就會一併調查。
另外，針對政大實小辦案時疑似有行政瑕疵，薛承祐表示，有要求性平會調查小組要納入調查，把結果放進調查報告，提出處理建議。如果學校調查過程中沒有盡到保密義務屬實，除了行政懲處外，還可能依照《性別教育平等法》處以1到15萬元罰鍰。
目前政大實小在調查期間停聘鄭姓教師6個月，靜候調查。另外，為了保障該校學生開學後的學習權益，學校已啟動代理教師甄聘工作。
延伸閱讀
- 《性別平等工法作》三讀：增訂「權勢性騷擾」定義、延長申訴時效
- 《性平法》修法三讀通過：未成年師生戀全面禁止，「師對生」性平調查小組成員全部外聘
- 真理大學台文系教授涉性騷學生，遭指控摸胸傳成人片，校方已受理將召開教評會
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
“2023台灣MeToo事件”的相關議題
- 2023-08-08 政大實小教師疑持續性騷學生20年，校方將擴大調查、向潛在受害者寄出掛號信
- 2023-07-31 《性別平等工法作》三讀：增訂「權勢性騷擾」定義、延長申訴時效
- 2023-07-28 《性平法》修法三讀通過：未成年師生戀全面禁止，「師對生」性平調查小組成員全部外聘
Tags：
告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。