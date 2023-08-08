2023/08/08,
影劇

諾蘭《奧本海默》持續創紀錄，票房破5億美元成影史最賣座二戰電影

諾蘭《奧本海默》持續創紀錄，票房破5億美元成影史最賣座二戰電影
《奧本海默》劇照｜Photo Credit: UIP

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在「芭本海默」（Barbenheimer）的觀影狂潮加持之下，《奧本海默》全球票房突破5億美元，成為影史票房最高的二戰電影，而此數字跟諾蘭的職業生涯對比，又會落在哪個落點呢？

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，上週過完第三個週末，兩片成績仍舊亮眼。

《Barbie芭比》全球票房突破10億美元大關，寫下女性單獨執導電影的影史票房紀錄；《奧本海默》全球票房則是突破5億美元，來到5.56億美元，成為影史票房最高的二戰電影。

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Photo Credit: UIP
《奧本海默》劇照

簡單回顧《奧本海默》前兩個週末的票房狀況。《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，高於原先預期，對於一部R級、且片長3小時的歷史電影而言，這是難得的數字。

而《奧本海默》也成為導演諾蘭（Christopher Nolan）生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。

《奧本海默》進入第二個週末，在北美的3647間電影院中，週五收進1343萬美元、週六收進1821萬美元、週日則是1456萬美元，第二個週末的三天，週五至週日的票房收進4660萬美元的數字，與首週末相比跌幅44%，其實跌幅與《Barbie芭比》相去不遠。《奧本海默》在北美也成為首部連續10天票房超過1000萬美元的R級電影。

至於第二週，《奧本海默》在北美地區的總票房收入達1.74億美元，全球票房則已累計至4億美元，此成績在全球票房方面，以諾蘭的作品而言，也經超越《天能》的（3.65億美元）以及《蝙蝠俠：開戰時刻》（3.73億美元）。

進入第三個週末，《奧本海默》在北美的3612間電影院中，週五收進833萬美元、週六收進1115萬美元、週日則是962萬美元，第三個週末的三天，週五至週日的票房收進2912萬美元的數字，與次週末相比跌幅37.6%，第三週有此數字實屬不易。

第三個週末後，《奧本海默》在北美地區的總票房收入達2.28億美元，成為今年度北美第7名的電影，排在前面一名，位居第6名的為《阿凡達：水之道》的2.83億美元（此數字僅計算2023年）。

值得一提的是，儘管美國演員工會以及編劇工會正在進行罷工，勢必影響相關的電影宣傳，但在「芭本海默」的領銜之下，北美上週票房總收入約為1.8億美元，比去（2022）年同期成長了90%，也比肺炎疫情前的2019年成長了19%。

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Photo Credit: GettyImages

至於《奧本海默》在北美之外的市場，上週末從78個市場獲得了5200萬美元的票房收入，海外總票房達3.27億美元，北美市場加上非北美市場的票房，全球票房累積至5.56億美元，成為影史票房最高的二戰電影。而其中，來自Imax的票房收入就高達1.14億美元，佔《奧本海默》全球總票房的22%，也算不辜負諾蘭長期標誌Imax拍攝的招牌。

《奧本海默》目前的5.56億美元，也超越了《敦克爾克大行動》的5.27億美元，成為諾蘭導演生涯票房第五高的電影，排在前面的，依序為《黑暗騎士：黎明昇起》（10.81億美元）、《黑暗騎士》（10.06億美元）、《全面啟動》（8.70億美元）、《星際效應》（7.73億美元）。

最後，《奧本海默》全球票房突破5億美元大關，成為票房達到5億美元大關的4部傳記片之一，其他三部為《波西米亞狂想曲》（9.10億美元）、《受難記：最後的激情》（6.12億美元）、《美國狙擊手》（5.47億美元）。

《奧本海默》仍在電影院映演當中，數字也將會持續往上攀升。

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Photo Credit: UIP
《奧本海默》片場照

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核稿編輯：楊士範


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