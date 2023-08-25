《閱讀在靈光消逝的年代裡》：如果莎士比亞是故事界的牛頓，《跟莎士比亞學創作》就是在講解他的物理學

文：耿一偉

讓愛電影與文學的人皆大歡喜——人人都要跟莎翁學說故事

莎士比亞是有史以來最偉大的劇作家，而且作品不斷在全世界上演，還有數不盡的各種研究著作。既然這樣，為何不直接跟莎士比亞學創作，為何不乾脆分析他的編劇技巧，向大師學習說故事訣竅，這不是更有效嗎？就像學美術會去美術館模仿大師名作，練書法會抄寫名帖一樣，《跟莎士比亞學創作》這本書，便在這種精神下誕生了。

在莎士比亞活著的十六世紀末到十七世紀初，王公貴族與市井小民都擠在劇院裡看戲，作為當年新興的大眾娛樂，劇場在當年的地位更像是今天的電影。讓我們試著想像當年觀眾的心情，他們來到劇院，會發現台上演員穿的戲服，跟他們自己穿的衣服，其實很接近。對莎士比亞時代的觀眾來說，他們會覺得自己正在看現代戲劇，而不是古裝劇。

如同這本書第十八章〈絕世天才：莎士比亞的靈感來源〉所提到的，莎士比亞的三十八部劇本中，有三十六部都是取自其他素材，很少完全原創。不論這些劇作是取材自神話、政治事件或歷史著作，莎翁時代的觀眾在看戲的時候，頗像現在的我們在看《雷神索爾》或《搶救雷恩大兵》。

令人意外的是，大多數電影也是改編自其他作品，而非全新創作。以《改編的藝術：將事件與小說改成電影》（The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film, 1992）一書聞名好萊塢的琳達．西格（Linda Seger），根據她在該書的研究顯示，從一九三○年到一九九○年的奧斯卡最佳影片得主中，只有九部是原創劇本，換句話說，有85％都是改編作品。也難怪奧斯卡設有改編劇本的獎項。別的不說，近年奧斯卡的幾部大片，如《127小時》、《社群網站》、《少年Pi》與《絕地救援》等，都是改編作品。莎士比亞劇作與電影編劇，兩者實在有太多類似之處。

《跟莎士比亞學創作》是我看過第一本完全以莎士比亞出發的故事創作書。在國外有很多關於莎士比亞電影的研究，但那是指直接以莎劇內容出發的影片。這本書卻將焦點擺在不同的平面，透過作者伊雯森（J. M. Evenson）精闢的分析，她發現莎翁所擅長的編劇技巧，同樣為一些電影所採用，即使這些電影編劇並沒有真的參考莎士比亞的劇本。電影既然在說故事，而且是人性的普遍故事（不然如何賣到全球市場呢？），那麼莎翁能流傳四百年以上的偉大劇作與這些暢銷電影之間，勢必有些共通之處。

透過分析像李爾王、馬克白、哈姆雷特等經典人物的特色，本書說明在許多經典影片中，這些人物性格是如何發揮作用的。這裡同時也呈現了，莎翁戲劇與電影的相似之處。莎翁大多數劇本都以某個角色為故事主軸。簡單說，不管情節是否合理，觀眾要看的是那個角色，而且想看演員怎麼演的。電影不也是如此嗎？透過鏡頭的放大，演員的演技與臉部表情，成為電影吸引人的賣點，電影海報往往也以主角的臉作為訴求。說得嘲諷一點，人們對最佳男女主角甚至配角的獎項關注，往往大過最佳編劇。是的，故事很重要，但好的故事更需要好的角色，有著深刻的矛盾與性格衝突。莎士比亞劇本的角色經常帶有這種特色，讓觀眾覺得由誰來演是很關鍵的，因為那裡有著演技的考驗。

《跟莎士比亞學創作》圍繞著角色出發，交替以莎劇與賣座電影為例，向讀者闡釋如何設計偉大或吸引人角色的一些手法。相較其他電影編劇書將重點擺在情節結構上，這本書更重視角色所追求的目標與衝突。伊雯森於二○一五年一月接受美國好萊塢專業雜誌《創意電影編劇》（Creative Screenwriting）的專訪時，對於這樣的書寫策略，她解釋道：

有趣的是，莎士比亞的戲劇結構，其實與當代好萊塢電影有很大的差異，因為他的劇本通常奠基在五幕的結構上。《李爾王》的劇情是一個崩落的過程。他在故事開始時是置身最高點，接著一路滑落到可怕的深淵。李爾王甚至落得赤身裸體，最後以死亡收場。這是一個很特別的結構，你沒辦法在當代電影中做這種事，所以我將焦點放在角色而非結構。我們記得哈姆雷特，我們記得李爾王，我們記得奧賽羅——莎士比亞給我們的是永恆的角色。

在被問記者到《跟莎士比亞學創作》與其他電影編劇書的差異為何，是否能有新突破時，伊雯森則回答說：「大多數的電影編劇書都是圍繞著寫這些書的大師而發展來的。羅伯特．麥基（Robert McKee）的書是麥基的理論。《先讓英雄救貓咪》是關於史奈德（Synder）的理論。這本書是針對莎士比亞而寫，意味著英語世界最好的作者，所以這不是關於我或某位當代作者。這本書是關於一位已經被公認絕對是大師的人，然後試著從他身上學到一些東西。」

莎士比亞的永垂不朽，有一大部分是奠基在他的語言上。《跟莎士比亞學創作》在一些章節中，總會畫龍點睛地讓我們讀到莎翁的優美文字。但我們不得不否認，在當代電影中，對白越來越簡短。有一個笑話說，現在好萊塢編劇往往只要寫三句話就好，分別是：「小心，它來了！」「快跑！」「不，我不要！」，其他都是電影畫面在說明。

換個角度來說，莎劇語言的精巧與趣味，在電影裡，則轉化各種鏡頭變化與剪輯技巧。本書雖然限於篇幅，對此並無過多著墨，但這表明了大眾娛樂，是建立在人們熟悉的表現手法上，而這些手法的精煉變化，則是大眾欣賞樂趣的一大來源（在古代是文字修辭或詩句；在當代是視覺畫面）。

換言之，循序漸進的推陳出新，讓觀眾可以預測或發現新作品的創新變化，是類型存在的最大意義。莎士比亞有類型（喜劇、悲劇與歷史），電影也有類型（恐怖、警匪與愛情等），類型也是莎士比亞劇本與電影之間可以找到有共通性的主因之一。