《閱讀在靈光消逝的年代裡》：如果莎士比亞是故事界的牛頓，《跟莎士比亞學創作》就是在講解他的物理學
我們想讓你知道的是
透過分析像李爾王、馬克白、哈姆雷特等經典人物的特色，《跟莎士比亞學創作》說明在許多經典影片中，這些人物性格是如何發揮作用的。這裡同時也呈現了，莎翁戲劇與電影的相似之處。
文：耿一偉
讓愛電影與文學的人皆大歡喜——人人都要跟莎翁學說故事
莎士比亞是有史以來最偉大的劇作家，而且作品不斷在全世界上演，還有數不盡的各種研究著作。既然這樣，為何不直接跟莎士比亞學創作，為何不乾脆分析他的編劇技巧，向大師學習說故事訣竅，這不是更有效嗎？就像學美術會去美術館模仿大師名作，練書法會抄寫名帖一樣，《跟莎士比亞學創作》這本書，便在這種精神下誕生了。
在莎士比亞活著的十六世紀末到十七世紀初，王公貴族與市井小民都擠在劇院裡看戲，作為當年新興的大眾娛樂，劇場在當年的地位更像是今天的電影。讓我們試著想像當年觀眾的心情，他們來到劇院，會發現台上演員穿的戲服，跟他們自己穿的衣服，其實很接近。對莎士比亞時代的觀眾來說，他們會覺得自己正在看現代戲劇，而不是古裝劇。
如同這本書第十八章〈絕世天才：莎士比亞的靈感來源〉所提到的，莎士比亞的三十八部劇本中，有三十六部都是取自其他素材，很少完全原創。不論這些劇作是取材自神話、政治事件或歷史著作，莎翁時代的觀眾在看戲的時候，頗像現在的我們在看《雷神索爾》或《搶救雷恩大兵》。
令人意外的是，大多數電影也是改編自其他作品，而非全新創作。以《改編的藝術：將事件與小說改成電影》（The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film, 1992）一書聞名好萊塢的琳達．西格（Linda Seger），根據她在該書的研究顯示，從一九三○年到一九九○年的奧斯卡最佳影片得主中，只有九部是原創劇本，換句話說，有85％都是改編作品。也難怪奧斯卡設有改編劇本的獎項。別的不說，近年奧斯卡的幾部大片，如《127小時》、《社群網站》、《少年Pi》與《絕地救援》等，都是改編作品。莎士比亞劇作與電影編劇，兩者實在有太多類似之處。
《跟莎士比亞學創作》是我看過第一本完全以莎士比亞出發的故事創作書。在國外有很多關於莎士比亞電影的研究，但那是指直接以莎劇內容出發的影片。這本書卻將焦點擺在不同的平面，透過作者伊雯森（J. M. Evenson）精闢的分析，她發現莎翁所擅長的編劇技巧，同樣為一些電影所採用，即使這些電影編劇並沒有真的參考莎士比亞的劇本。電影既然在說故事，而且是人性的普遍故事（不然如何賣到全球市場呢？），那麼莎翁能流傳四百年以上的偉大劇作與這些暢銷電影之間，勢必有些共通之處。
透過分析像李爾王、馬克白、哈姆雷特等經典人物的特色，本書說明在許多經典影片中，這些人物性格是如何發揮作用的。這裡同時也呈現了，莎翁戲劇與電影的相似之處。莎翁大多數劇本都以某個角色為故事主軸。簡單說，不管情節是否合理，觀眾要看的是那個角色，而且想看演員怎麼演的。電影不也是如此嗎？透過鏡頭的放大，演員的演技與臉部表情，成為電影吸引人的賣點，電影海報往往也以主角的臉作為訴求。說得嘲諷一點，人們對最佳男女主角甚至配角的獎項關注，往往大過最佳編劇。是的，故事很重要，但好的故事更需要好的角色，有著深刻的矛盾與性格衝突。莎士比亞劇本的角色經常帶有這種特色，讓觀眾覺得由誰來演是很關鍵的，因為那裡有著演技的考驗。
《跟莎士比亞學創作》圍繞著角色出發，交替以莎劇與賣座電影為例，向讀者闡釋如何設計偉大或吸引人角色的一些手法。相較其他電影編劇書將重點擺在情節結構上，這本書更重視角色所追求的目標與衝突。伊雯森於二○一五年一月接受美國好萊塢專業雜誌《創意電影編劇》（Creative Screenwriting）的專訪時，對於這樣的書寫策略，她解釋道：
有趣的是，莎士比亞的戲劇結構，其實與當代好萊塢電影有很大的差異，因為他的劇本通常奠基在五幕的結構上。《李爾王》的劇情是一個崩落的過程。他在故事開始時是置身最高點，接著一路滑落到可怕的深淵。李爾王甚至落得赤身裸體，最後以死亡收場。這是一個很特別的結構，你沒辦法在當代電影中做這種事，所以我將焦點放在角色而非結構。我們記得哈姆雷特，我們記得李爾王，我們記得奧賽羅——莎士比亞給我們的是永恆的角色。
在被問記者到《跟莎士比亞學創作》與其他電影編劇書的差異為何，是否能有新突破時，伊雯森則回答說：「大多數的電影編劇書都是圍繞著寫這些書的大師而發展來的。羅伯特．麥基（Robert McKee）的書是麥基的理論。《先讓英雄救貓咪》是關於史奈德（Synder）的理論。這本書是針對莎士比亞而寫，意味著英語世界最好的作者，所以這不是關於我或某位當代作者。這本書是關於一位已經被公認絕對是大師的人，然後試著從他身上學到一些東西。」
莎士比亞的永垂不朽，有一大部分是奠基在他的語言上。《跟莎士比亞學創作》在一些章節中，總會畫龍點睛地讓我們讀到莎翁的優美文字。但我們不得不否認，在當代電影中，對白越來越簡短。有一個笑話說，現在好萊塢編劇往往只要寫三句話就好，分別是：「小心，它來了！」「快跑！」「不，我不要！」，其他都是電影畫面在說明。
換個角度來說，莎劇語言的精巧與趣味，在電影裡，則轉化各種鏡頭變化與剪輯技巧。本書雖然限於篇幅，對此並無過多著墨，但這表明了大眾娛樂，是建立在人們熟悉的表現手法上，而這些手法的精煉變化，則是大眾欣賞樂趣的一大來源（在古代是文字修辭或詩句；在當代是視覺畫面）。
換言之，循序漸進的推陳出新，讓觀眾可以預測或發現新作品的創新變化，是類型存在的最大意義。莎士比亞有類型（喜劇、悲劇與歷史），電影也有類型（恐怖、警匪與愛情等），類型也是莎士比亞劇本與電影之間可以找到有共通性的主因之一。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。