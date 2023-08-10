2023/08/10,
職場

七成主管認為難搞的Z世代，Dcard與年輕人才建立「聯盟關係」，打造百萬YouTuber團隊

七成主管認為難搞的Z世代，Dcard與年輕人才建立「聯盟關係」，打造百萬YouTuber團隊
Photo Credit: 《Cheers快樂工作人》｜廖祐瑲攝影

我們想讓你知道的是

當企業管理階層普遍擔憂不知道如何跟Z世代（1995年後出生）年輕員工相處時，Dcard卻反其道而行，透過溝通、信任、授權建立支持體系，不但找到與這群「Dcard Video Team」年輕人的合作模式，還在已然飽和的影音紅海中創下百萬訂閱的優異成績。

文：李佳樺

當大多數的管理者都在煩惱如何跟年輕世代相處時，身為Y世代（1980～1990年代中期出生）的Dcard創辦人暨執行長林裕欽卻少有此困擾。

根據美國人力資源平台Resume Builde調查，超過七成的管理者認為Z世代（1995年後出生的世代）員工較其他年齡層的員工「更難相處」，當中更有12％受訪者表示，與Z世代工作第一個星期就想解僱他們。

在《Cheers》與Dcard合作發布的「00世代職場大調查」也發現，有6成的00世代（2000年後出生的世代）根本不想進入組織。

Fortune》雜誌指出，超過70%的Z世代員工表示在工作中感到孤獨、90%的Z世代員工不會告訴主管自己在工作中碰到的困難。

當公司成為內部影音團隊的經紀人

跨世代管理衝突怎麼解？林裕欽的想法是：企業與人才應該建立「聯盟關係」。

此概念在「Dcard Video Team」發揮得淋漓盡致。21人的團隊中有過半的成員為Z世代，讓Dcard從論壇延伸出百萬訂閱YouTube頻道，在影音紅海中持續擴散影響。

Dcard Video能被百萬粉絲追蹤的關鍵，原自成員間在主持時自然互動而產生的火花；久而久之，他們既是開拓Dcard影音市場的員工，也同時自成網路KOL。

實際搜尋Dcard影音團隊成員有公開IG帳號者，約1/3有破萬的追蹤數，最多者達14萬。

不少成員也同時經營個人YouTube頻道、短影音，貼文、限時動態中也可發現成員時不時有校園演講、業配的外務，身兼員工與網紅雙重身分，讓他們的工作即生活、生活即工作。

基於公平起見，傳統管理思維多明文禁止員工賺外快，但在「聯盟關係」的思維下，Dcard卻擺脫了管理包袱。

當Dcard推出周邊商品，影音團隊成員就是最佳代言人，可以協助宣傳、擔任一日店長，也是Dcard企業文化的展現，畢業季將至，成員進入校園演講對徵才更是一大助力。

這正是LinkedIn創辦人所著《聯盟世代》一書中提到的新管理概念，企業與人才以聯盟形式合作，企業鼓勵員工發展個人職涯、品牌，企業成長的同時人才也獲利，建立雙向投資的模式。

尤其在社群時代下，人才與組織的關係正在翻轉，以聯盟概念來管理正合適。

以Dcard影音團隊成員為例，公司開放身兼網紅的個別成員對外進行商業活動，組織的角色在「經紀人」與「企業夥伴」間動態轉換，讓個人在不脫離組織的情況下能發揮所長。

然而此制度是否能長期穩定運作？聯盟間是否可能存在「不平等」的問題？

1
Photo Credit: 《Cheers快樂工作人》｜廖祐瑲攝影

Y、Z世代怎麼溝通合作？

在難以秤斤論兩說清利害關係的情形下，可能也是Dcard至今尚未訂下明確管理界線的原因。

尤其並非所有企業都有能力或需求讓員工變網紅，日常工作中管理，才是讓人感受聯盟關係能否持久的關鍵。21人的影音團隊，在Y、Z世代共同合作下，如何運作？

1. 參與溝通式管理，不用擔心越級報告

確保人才與企業擁有共同的價值觀和努力方向，才能結盟。年輕世代進入組織，共同的傾向是渴望參與改變、表達意見，權威式的管理者可能理解為「自以為是、愛挑戰」，然而影音團隊主管（執行製作人）曼曼（陳真）有不同的想法，她反而主動製造「向實習生尋求建議」的機會。

例如，她發現團隊中有人的情緒低落，就會提出兩個解決方案跟年輕的成員討論。「我會問實習生：你覺得這個問題，我要用A方式還是B方式解決？」

曼曼説，即使管理者通常心中已經有既定的答案，但在限縮的範圍內讓年輕世代參與決策的過程，不僅讓他們知道自己不是螺絲釘，也更願意表達自己的想法。

此外，在Dcard辦公室，人才隨時都可以跟執行長林裕欽表達意見，沒有越級報告的恐懼，同時建立意見落實追蹤平台，讓同仁可以看見公司回應。

2. 信任、授權是聯盟關係的根本

聯盟關係要穩固並發揮效用，必須有情感與信任基礎，否則終究要回到白紙黑字的僱傭合約，給多少錢做多少事，不會額外投入工作。

正因為Dcard影音團隊的賣點是成員間的交流，例如「Dcard尋奇」將網路上匿名貼文討論搬到鏡頭前，就有好幾萬觀眾願意看Dcard同事們打鬧聊天，就連「閒聊」都有產值。

「像有一次我們突然開始爭論：丼飯到底是吉野家還是Sukiya比較強？然後大家就為了這個話題開始各說各話，後來變成其中一個節目的企劃主題，」影音企劃Rio（余秉霖）説。

「聊什麼就拍什麼」這樣自由的創作環境，對身為Z世代的Rio而言，是願意與Dcard保持聯盟關係超過3年的最大原因。

在進入Dcard之前，他有3、4份不足半年的工作，甚至其中有只做7天就選擇離職的例子；如今因為同事間的信任與感情，儘管在旁人眼裡看來Rio已是IG擁有14萬粉絲的成熟自媒體經營者，也樂意留在組織中與企業一起成長。

「每個成員都對我而言就像行動電源，今天我沒電了可以被團隊充電；我充飽電了也可以去救援別人，」Rio生動形容成員間的互信。

shutterstock_1087931213(1)
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

3. 建立支持體系，發揮每個人所長

對人才來說，能幫助自己成長的就是好管理。當新人進入組織時，團隊不強迫其依循既定的模板與框架，而是讓擅長的人坐他擅長的事。

舉例來說，影音企劃Andrew（王芳晟 ）剛進入團隊時因為較內向，影響到工作表現，然Dcard不強迫成員接受違反人格特質的任務，或刻意訓練出特定的主持風格、要求口條，而是讓他適性發揮。

「有些人適合當主持人、有些人適合做球搭話，有些則是會丟punchline（哏），每個人都有自己的特色跟適合發揮之處。」


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。