2023/08/11,
生活

【圖表】哪個縣市最少放颱風假？最多又是哪裡？回顧23年數據告訴你

【圖表】哪個縣市最少放颱風假？最多又是哪裡？回顧23年數據告訴你

我們想讓你知道的是

2023年七月底連續兩週迎來兩個中度颱風，讓颱風假再次成為人們熱議的話題。你知道台灣哪個縣市颱風假放最多嗎？颱風假究竟是放在平日還是週末比較多？我們梳理過去23年的數據，帶你一起來了解

2023年7月最後一週，杜蘇芮颱風、卡努颱風陸續與台灣擦身而過，雖然中心沒有登陸台灣，但暴風圈仍帶來強風與豪雨，也讓南部與北部縣市分別發布停止上班上課通知。這也讓颱風假的相關討論再次躍上檯面，其中之一是討論哪個縣市最不常放颱風假？

為了回答這個問題，我們梳理行政院人事行政總處網站上歷年停班停課資訊，並篩選出半天與全天放假的資料。

資料顯示最常放全天颱風假的縣市是位在台灣東北部的宜蘭縣，從2001年7月30日統計至2023年8月4日，總共放了45個全天的颱風假。而緊鄰的縣市如新北市與花蓮縣，颱風假天數也有41天與40天。

2001年至今各縣市颱風假次數統計-最多

相較台灣本島，位處西邊的離島縣市颱風假次數都偏少，其中金門縣是最少放颱風假的縣市，總共20天。而若只看本島縣市，苗栗縣則是最少放颱風假，共29天。

而颱風常造成多變且難以預測的天氣情況，所以也常出現當天已經出門上班上課後，才臨時發布中午以後停班、停課的訊息，也就是半天的颱風假。若計算只放下午半日或晚間的半天颱風假，資料顯示東部縣市最常發生這種臨時停班停課的情形．其中台東中午後或晚上停班停課的次數達21次，是全國最高。

2001年至今各縣市半天颱風假次數統計-最多

網路上也有一種說法稱颱風假好像比較常發生在週末，真的是如此嗎？根據歷年數據，發現多數全天颱風假都放在週間較多，其中宜蘭縣除了颱風假放最多以外，放在週間的比例也是全台最高，高達7成的颱風假都發生在週間。而雲林縣則是全台週間放颱風假比率最低的縣市，週間放颱風假比例為51.5%。所以各縣市的數據都顯示，週間放假比例都高過週末。

颱風假無感？可能是放在週末的關係

颱風假不是假，停班停課的標準是什麼？

到底颱風天是否要停班停課是透過什麼標準與流程決定呢？事實上是需根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，依循中央氣象局發布的預測或觀測風力、雨量等資訊，再由政府各級機關及公、私立學校來決定。

如果有交通、電力輸送的困難，或土石流發生之虞時，也有可能停班停課。根據法規，當風災已經達到以下標準，各地方政府就可以發布停止上班及上課訊息：

一、依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。

二、依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。

三、風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

若遭遇嚴重水災，導致有影響通行、上班上課安全或有致災的情況，也可以發布停止上班上課訊息。

簡單來說，天然災害時要停止上班及上課，主要是為了避免因上班上課及往返途中遭遇危難。而在天然災害發生後發布停班停課，則是因為受災情影響而無法正常上班上課，或為了讓大眾處理災後重建工作。但近年卻已經成為地方政府、資方與勞方的角力。所以現在是否會放颱風假，除了法定標準外，對於地方政府而言，可能還有更多考量。

根據《TVBS》報導，近年來氣候變遷造成極端氣候現象增多，也對天氣預報帶來困難，也可能影響預報準確度。氣象專家彭啟明解釋，雖然氣象預測已經進步，但不確定性依然存在，準確度僅約60%左右，在實務上難以找到更好的方式來制定停班停課的措施，只能冀望氣象預報技術的提升，減少誤放或該放未放的情況，讓停班停課措施更準確。

資料來源：行政院人事行政總處

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核稿編輯：林奕甫


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