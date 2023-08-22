賴婷婷《敏感度領導》：身為領導者，你習慣看著問題，還是看向目標？
我們想讓你知道的是
繼暢銷書《複利領導》之後，賴婷婷再次汲取二十多年的親身經驗，分享如何鍛鍊對自己、對人、對事的敏感度，包括如何培養獨到的見解與邏輯、覺察並同理他人、完整且立體地看見事實等。
文：賴婷婷
【做事先看問題還是先看目標？不讓團隊運作偏離軌道必須這麼做】
你習慣看著問題，還是看向目標？
有一位前輩在金融圈創立了公司，他一直想打世界級的比賽，所以他做事的要求是以世界級品牌為基準。他研究賈伯斯被迫離開自己創辦的蘋果電腦、又重新回鍋後，蘋果如何花了十年使公司市值站上高點；他也研究為何張忠謀以一個華人之姿站上德州儀器三把手後，卻願意在五十六歲時創建台積電。
蘋果的偉大，以及台積電「護國神山」的地位，都是因為創辦人一開始心裡想的就是世界級的規格，眼裡看的也不是一般人看得到的世界。即便佩服這位前輩的雄心壯志，但我也不免認為有這個必要嗎？台灣的養分足以支持這件事發生嗎？他對他所需付出的代價都做好心理準備了嗎？
我問他：「你為何不先成為台灣第一？等到有了自信與成功經驗、團隊的狀態與公司的資源都更加到位後，再去挑戰下一個目標；就像很多運動選手，都是先成為國內冠軍，才代表國家去參與世界級競賽。」
他回答：「斜率不同，會使你打一場完全不同的比賽。以台灣第一為基準，仰角可能是三十度；以世界第一為基準，仰角可能是六十度。角度的差異，會導致需要思考與建構的配套截然不同。人的慣性是非常強大的，當團隊習慣某種節奏或做法，不管是正向或負向的，要撼動就不容易。張忠謀當初創立台積電，就是以成為世界級品牌為目標，所以他在訂定策略與選育團隊時，都是以全球化、產業高標準的前提去思考與設計。他為台積電選擇的斜率，使他與他的團隊成員是在玩跟其他人不一樣的遊戲。」
我覺得這十分有道理；你要準備撐竿跳高一公尺，跟你要挑戰世界紀錄六．二一公尺，所需要做的身心準備、起跑距離、努力程度，都是截然不同的。那種企圖心，以及追求目標的過程中產生的壓力與張力，都會影響你在練習時的自我要求，因此，自然能鍛鍊出不同層次的心智狀態與實力。
前來找我輔導的主管們，很多人開頭第一句話都是：「我現在有個問題，就是……」通常，我聽了幾句話後，便會禮貌性地打斷，問對方：「所以，你最想要達成的目標是什麼？」許多人會直接愣住，彷彿從沒想過，或因為已經陷在現實的問題中太久，一時之間竟無法俐落或堅定地說出目標是什麼。
神經語言程式學之父理察．班德勒（Richard Bandler）說：「尋找問題，你就會找到問題；尋找解決方法，你就會找到方法。」倒不是解決問題不重要，而是若以「問題」為重心，資訊或能量就會被集中到問題上，但如果能以想要達成的「目標」為焦點，討論或關注就會圍繞著這個方向去展開。兩種路徑也許都能達到解決問題的結果，但一個是針對過去、一個則是看向未來，執行過程中的態度與情緒會截然不同。
我非常同意世界知名的潛能開發專家安東尼．羅賓斯說過的一句話：「目標是工具。」透過設立與達成一個又一個的目標，個人或組織便能一步步地、踏實地朝著願景前進。目標是實現你所欲狀態的工具，不是終點。我們很容易低估或忘記，在工作中或生活裡，我們多麼需要一個又一個的小勝利，來讓自己維持動能。
如果說我在工作上有做出一點點成績，那是因為我很會為自己設立目標；一開始的確只是照著公司目標走，公司要我做什麼，我就想辦法實現。但後來，我在實現目標的過程中，看見了自己扎扎實實的成長，以及達標能為我帶來的滿足感，便開始沉迷於為自己的職場與人生設立一個又一個的目標，透過目標去刺激我的行動。
以我出書的這個例子來說，在新冠肺炎爆發、台灣疫情升至第三級警戒時，我所有的授課與教練安排都往後延，因此突然多了很多時間，而我是個閒不下來的人，便覺得要為自己的出書夢想做點什麼。於是，我為自己訂定了一個目標，每天要寫五千字，最後，我在兩週內就完成七萬字。有了東西，就有了自信，不再覺得出書這件事離我遙不可及，後來也很幸運地得到時報出版社的支持，讓書順利出版。若我沒有利用目標這個強大的工具，就根本無法為自己掙得一個作家的身分。
對於組織而言，透過目標的設定來集中大家的注意力，並進行資源配置的共識，也是非常有效的。我曾協助過一間公司，創辦人是非常有創意的人，但他的想法又多、又跳躍、又天馬行空，團隊其實很難掌握他飛揚的思緒。許多行動規劃改來改去，有些曾經十萬火急的專案，過沒多久又胎死腹中，造成很多不必要的資源浪費。對於現金流非常穩定、沒有求生壓力的公司而言，這真是一種意想不到的反向影響。
我說服這位創辦人強迫排序出這一年想做的事（至少目前想到的），因為公司畢竟是資源有限的地方，有錢也不能這麼花。他提出，曾經看過前微軟戰略合作總監劉潤寫道：「看五年，想三年，認認真真幹一年。」他想以這種方式讓團隊了解他腦中究竟在想什麼。來回討論幾次後，到了誓師大會前，我直覺建議以倒三角的順序分享，先讓大家知道五年努力的大方向是什麼，再聚焦於今年需要進行的重點項目，最後以召喚行動（call for action）作為結尾，讓大家動起來。
然而，上場前，這位創辦人將流程改成先講一年，再講三年，然後帶到五年。他說，因為參與者有很多第一線的人，他們對於又大又遠的東西較無感，而且人的注意力有限，要趁他們精神比較好時，聽清楚今年的任務有哪些。當然我有我的邏輯，他有他的道理，但不得不說，他畢竟是從第一線打拚上來的人，還是有其細膩的思考與行為角度。無論是五三一，或是一三五，兩者都是透過目標，讓自己與團隊有依循的脈絡，使我們不至於偏離軌道太多或太久。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。