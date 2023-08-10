2023/08/10,
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京都橘高校管樂隊、小笠原欣幸受台灣高度關注，入選《新聞週刊》世界尊敬百大日人

京都橘高校管樂隊、小笠原欣幸受台灣高度關注，入選《新聞週刊》世界尊敬百大日人
日本京都橘高校管樂隊（橘色惡魔）去年在台灣掀起一陣旋風。該隊培育人才的方法受到台灣人學習，因此在美國知名「新聞週刊」（Newsweek）日本版最新一期雜誌被選為世界尊敬的百大日本人之一。中央社記者楊明珠東京攝 112年8月10日

我們想讓你知道的是

與小笠原一同被選為「世界尊敬的百大日本人」還有動畫大師宮崎駿、建築設計大師隈研吾、足球明星三笘薰、女星菊地凜子、今年2月去世的漫畫大師松本零士等。

精準預測台灣選舉，小笠原欣幸入選世界尊敬百大日人

（中央社）日本學者小笠原欣幸因為預測台灣選舉準確，在台灣被稱為「選舉之神」。他被《新聞週刊》（Newsweek）日本版最新一期雜誌選為世界尊敬的百大日本人之一。

《新聞週刊》日本版最新一期雜誌刊載 「世界尊敬的百大日本人」專輯，日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸入選。

小笠原入選的理由是因為他以正確預測台灣選情聞名，在台灣被稱為「選舉之神」。

2020年總統選舉時，他預測總統蔡英文得票率57.7%，與實際得票率57.1%僅相差0.6個百分點，幾乎完全命中。在立委席次方面，小笠原預測民進黨62席、國民黨37席、民眾黨5席、時代力量3席，無黨籍和其他黨派6席，他的預測與最後結果只有民進黨與國民黨有一席的誤差。

小笠原9日在臉書（Facebook）報告上述喜悅。他表示，自己感到非常驚訝、非常高興。他由衷感謝台灣朋友們的長期支持和鼓勵。

與小笠原一同被選為「世界尊敬的百大日本人」還有動畫大師宮崎駿、建築設計大師隈研吾、足球明星三笘薰、女星菊地凜子、今年2月去世的漫畫大師松本零士等。

京都橘高校管樂隊訪台引起旋風，入選世界尊敬百大日人

（中央社）日本京都橘高校管樂隊（橘色惡魔）去年在台灣掀起一陣旋風。該隊培育人才的方法受到台灣人學習，因此在美國知名《新聞週刊》（Newsweek）日本版最新一期雜誌被選為世界尊敬的百大日本人之一。

《新聞週刊》日本版最新一期雜誌刊載 「世界尊敬的百大日本人」專輯，日本最高人氣行進樂隊「橘色惡魔」入選。

報導指出，「橘色惡魔」帶著樂器和旗幟全程邊跳邊演奏，被認為是世界上最耗費體力的管樂隊，其知名度透過YouTube廣為人知，電視也加以報導。「橘色惡魔」常參加日本的行進樂隊比賽，多次勇奪金牌。2012年及2018年曾受邀參加美國玫瑰花車遊行。

報導說，「橘色惡魔」的全球品牌力讓人更加深印象是去年10月10日台灣國慶日的「日台友情年」活動。「橘色惡魔」成員在總統蔡英文等台灣政界高層人士面前進行了15分鐘的表演。此外，在總統府蔡總統現身熱烈歡迎「橘色惡魔」，讓成員感到驚喜萬分。

報導還指出，「橘色惡魔」在台灣之所以備受注目，除了她們的表演精彩之外，團隊特有的「弱弱指導法」也受到關注。這是教員盡量不介入的「不教而育」的指導法，以及由弱者（學生）教導弱者（學生）的指導法。台灣媒體連日報導「橘色惡魔」的弱弱指導法，「向橘色惡魔學習」成為流行語，對台灣的教育造成影響。

長年擔任京都橘高校管樂社顧問的田中宏幸著有《橘色惡魔的弱弱指導法：由弱者指導弱者，才能孕育出不可動搖的堅強實力》，也在台灣出版中文譯本。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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