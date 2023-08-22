肯恩費雪《10條路，賺很大》：我的建議是忘掉那些噱頭，要長期投資，枯燥才是最好的

文：肯恩．費雪（Ken Fisher）、伊莉莎白．迪琳格（ Elisabeth Dellinger）、菈菈．霍夫曼斯（Lara W.Hoffmans）

獲得好報酬率（買股票）

我們一直假設報酬率是10%。事實上，很少有人能獲得那麼好的績效。大部分專業人士都無法，雖然這不是難事。

那你怎麼做才行？方法很簡單：投資股票。你得全球性地分散投資，你可運用某些工具，像是MSCI世界指數（MSCI World Index）或是全球股市指ACWI Index做你的指引（www.msci.com）。我是股市的超級粉絲，因為股票的長期報

酬率明顯較佳。然而你必須確定你的目標、投資年期和所需要的現金需求，對於投資年期很短的人來說，不適合將所有的錢都拿來投資股票。但那不應該是正走在這條路上的你。本章假設你未來五年都不需要存錢買房（為了遮風避雨，不是為了投資），這代表你有資產長期成長的目標而需要投資股票。

有時為了規避股市即將到來的長期空頭，你偶爾會轉換成持有現金和債券——這可以協助對抗股市的重跌。如果你的衡量基準是MSCI世界指數，而且一年跌了20%，但是你的投資組合只跌了5%，你就贏了大盤15%——這很厲害。但是真正的熊市比媒體希望你所想的更罕見，而如果你真的想知道該如何適當地選擇進出場時機，你應該改走理財業之路（見第7章）。

大部分人存退休金的投資年期，遠比他們所以為的更長（我們稍後將會談到），而且如果你對資產的成長不感興趣，你也不會讀一本在談如何變有錢的書了。

你可能比自己想像得長壽

把存款全都拿來買股票，會令你卻步嗎？這其實並沒有多數人想像得那麼危險，因為他們設想的投資年期，都設定錯了。大家會想：「我50歲了。我想在60歲退休，還剩下10年，所以我的投資年期是10年，應該這樣投資才對。」大錯特錯！除非你想把錢花光光，否則如果你要留錢給孩子，你就得盡可能延長資產存續的時間——通常是跟你的壽命，或是你配偶的壽命一樣長（至少跟你們倆的壽命一樣長）。

但即便是那些有搞清楚投資年期的人，通常也還是會低估自己會活多久。圖10.2顯示預期壽命的中位數，以及美國國稅局（IRS）死亡率表的第75和95百分位數的預期壽命。X軸顯示現齡，Y軸顯示過去的現齡。例如，虛線顯示預期壽命的中位數——現齡65歲的人，預估還有20年的壽命。

所以，假如你現在是一個年齡為65歲的人，你還會再活20年。這表示有一半的人，會比你活得更久。如果你身體健康又來自長壽家族，你可能會活更久！此外，你應該預設你會活得更高齡，才不會在85歲就把錢花光光。一個健康的65歲人，應該計畫再活至少35年。而且預期壽命還會持續上升，如果你現在還年輕，等到你65歲的時候，預期壽命中位數應該會更高。

Photo Credit: 今周刊出版 圖10.2 預期壽命（資料來源：美國國稅局裁定的2015-53年死亡率表）

所以呢？活得更久表示要持有股票更久，圖10.3顯示如何根據你的投資年期，來思考股票的曝險。當投資時間比15年更長（就像你），如果晚年想過得寬裕，應百分百持有股票。

Photo Credit: 今周刊出版 圖10.3 參考基準與投資年期

目標混淆

投資人會誤判的另一項因素，就是目標混淆不清。多數人無法三言兩語就說清楚他們的目標是什麼。我們覺得自己獨一無二（我們是啊——但人人也都是），我們的目標也應該要獨特才對。不，金融產業喜歡以複雜的研究和市調來造成混淆，這樣他們才有收取高昂費用的正當理由。投資的主要目標，不外乎三大項：

增值（Growth）。你希望你的儲蓄增值越多越好，才夠支付之後會持續墊高的生活費用；或是現在錢就變多，才夠支付近期所需。又或者你只是想要留下很多錢給子女、孫子女、罹患白化症的雪豹，或任何你想要留錢的對象。 收益（Income）。你需要及時的現金收益以支付生活開銷。而且你並不在乎資產是否增值，只要現金持續足夠使用即可。 增值加收益（Growth and income）。你追求某種程度的資產增值與現金收益。

99.993%的讀者適用這三大目標的其中一項。我沒將保本（capital preservation）列為目標。這聽起來很美好！但這代表你不必承擔任何風險，資產也不會增值，對於想走這條致富路徑的你沒有幫助。保本又增值是金融產業的神話故事、零卡路里蛋糕，不可能，絕對不可能會發生！為了使資產增值，你得承擔風險；而為了保本，你得規避風險。如果有人向你推銷這種保本又能增值的投資策略，那就是在欺騙你，無論他自己知不知道。如果你想要走這條路，你能接受的股票比重越高，對自己越好。

正確的策略

所以，你知道你需要持有股票，最好是全球分散投資，例如以MSCI世界指數為指標。然後呢？在大部分時間裡，按照你的參考指標那樣投資就可以了。聽起來很簡單，對吧？但你大概不曉得我有多常聽到，「是的，我需要一個股票的參考基準，但是現在股市令我害怕。我先持有債券跟現金一陣子，會比較安全。」人們把資產主要配置在現金或債券視為安全的作為。債券的波動比較小，這代表安全——是嗎？

錯了！當你應該百分百持有股票時，持有現金跟債券其實再危險不過！你嚴重偏離了你的計畫，提高了無法達成目標的機率，也許提高了非常多。這不安全，而且很危險。如果你的股票指數指標是一年上漲30%，但持有債券只會上升6%，你當下或許覺得很舒坦，但投資報酬卻落後了24%。你現在不但落後，還落後超多。你需要平均每年都超過大盤1%（非常難做到），才能在接下來24年裡，追上這個落後的漲幅。

全球化投資

為什麼要強調全球化投資呢？標普500指數代表性還不夠嗎？如果你把新興市場也算進去（而且你也該算進去），美國股市只占世界整體的41%。如果投資沒有全球化，你會錯過許多機會，包括降低波動性的機會。為什麼能夠降低波動性？答案很簡單，你的指數覆蓋面越廣泛，波動就越平穩。