肯恩費雪《10條路，賺很大》：我的建議是忘掉那些噱頭，要長期投資，枯燥才是最好的
我們想讓你知道的是
《富比士》創刊百年以來，連載時間最長的專欄作家——肯恩．費雪，帶你觀察美國當代最著名（及惡名昭彰）的富豪，教你如何走10條捷徑致富，永遠領先他人一步！
文：肯恩．費雪（Ken Fisher）、伊莉莎白．迪琳格（ Elisabeth Dellinger）、菈菈．霍夫曼斯（Lara W.Hoffmans）
獲得好報酬率（買股票）
我們一直假設報酬率是10%。事實上，很少有人能獲得那麼好的績效。大部分專業人士都無法，雖然這不是難事。
那你怎麼做才行？方法很簡單：投資股票。你得全球性地分散投資，你可運用某些工具，像是MSCI世界指數（MSCI World Index）或是全球股市指ACWI Index做你的指引（www.msci.com）。我是股市的超級粉絲，因為股票的長期報
酬率明顯較佳。然而你必須確定你的目標、投資年期和所需要的現金需求，對於投資年期很短的人來說，不適合將所有的錢都拿來投資股票。但那不應該是正走在這條路上的你。本章假設你未來五年都不需要存錢買房（為了遮風避雨，不是為了投資），這代表你有資產長期成長的目標而需要投資股票。
有時為了規避股市即將到來的長期空頭，你偶爾會轉換成持有現金和債券——這可以協助對抗股市的重跌。如果你的衡量基準是MSCI世界指數，而且一年跌了20%，但是你的投資組合只跌了5%，你就贏了大盤15%——這很厲害。但是真正的熊市比媒體希望你所想的更罕見，而如果你真的想知道該如何適當地選擇進出場時機，你應該改走理財業之路（見第7章）。
大部分人存退休金的投資年期，遠比他們所以為的更長（我們稍後將會談到），而且如果你對資產的成長不感興趣，你也不會讀一本在談如何變有錢的書了。
你可能比自己想像得長壽
把存款全都拿來買股票，會令你卻步嗎？這其實並沒有多數人想像得那麼危險，因為他們設想的投資年期，都設定錯了。大家會想：「我50歲了。我想在60歲退休，還剩下10年，所以我的投資年期是10年，應該這樣投資才對。」大錯特錯！除非你想把錢花光光，否則如果你要留錢給孩子，你就得盡可能延長資產存續的時間——通常是跟你的壽命，或是你配偶的壽命一樣長（至少跟你們倆的壽命一樣長）。
但即便是那些有搞清楚投資年期的人，通常也還是會低估自己會活多久。圖10.2顯示預期壽命的中位數，以及美國國稅局（IRS）死亡率表的第75和95百分位數的預期壽命。X軸顯示現齡，Y軸顯示過去的現齡。例如，虛線顯示預期壽命的中位數——現齡65歲的人，預估還有20年的壽命。
所以，假如你現在是一個年齡為65歲的人，你還會再活20年。這表示有一半的人，會比你活得更久。如果你身體健康又來自長壽家族，你可能會活更久！此外，你應該預設你會活得更高齡，才不會在85歲就把錢花光光。一個健康的65歲人，應該計畫再活至少35年。而且預期壽命還會持續上升，如果你現在還年輕，等到你65歲的時候，預期壽命中位數應該會更高。
所以呢？活得更久表示要持有股票更久，圖10.3顯示如何根據你的投資年期，來思考股票的曝險。當投資時間比15年更長（就像你），如果晚年想過得寬裕，應百分百持有股票。
目標混淆
投資人會誤判的另一項因素，就是目標混淆不清。多數人無法三言兩語就說清楚他們的目標是什麼。我們覺得自己獨一無二（我們是啊——但人人也都是），我們的目標也應該要獨特才對。不，金融產業喜歡以複雜的研究和市調來造成混淆，這樣他們才有收取高昂費用的正當理由。投資的主要目標，不外乎三大項：
- 增值（Growth）。你希望你的儲蓄增值越多越好，才夠支付之後會持續墊高的生活費用；或是現在錢就變多，才夠支付近期所需。又或者你只是想要留下很多錢給子女、孫子女、罹患白化症的雪豹，或任何你想要留錢的對象。
- 收益（Income）。你需要及時的現金收益以支付生活開銷。而且你並不在乎資產是否增值，只要現金持續足夠使用即可。
- 增值加收益（Growth and income）。你追求某種程度的資產增值與現金收益。
99.993%的讀者適用這三大目標的其中一項。我沒將保本（capital preservation）列為目標。這聽起來很美好！但這代表你不必承擔任何風險，資產也不會增值，對於想走這條致富路徑的你沒有幫助。保本又增值是金融產業的神話故事、零卡路里蛋糕，不可能，絕對不可能會發生！為了使資產增值，你得承擔風險；而為了保本，你得規避風險。如果有人向你推銷這種保本又能增值的投資策略，那就是在欺騙你，無論他自己知不知道。如果你想要走這條路，你能接受的股票比重越高，對自己越好。
正確的策略
所以，你知道你需要持有股票，最好是全球分散投資，例如以MSCI世界指數為指標。然後呢？在大部分時間裡，按照你的參考指標那樣投資就可以了。聽起來很簡單，對吧？但你大概不曉得我有多常聽到，「是的，我需要一個股票的參考基準，但是現在股市令我害怕。我先持有債券跟現金一陣子，會比較安全。」人們把資產主要配置在現金或債券視為安全的作為。債券的波動比較小，這代表安全——是嗎？
錯了！當你應該百分百持有股票時，持有現金跟債券其實再危險不過！你嚴重偏離了你的計畫，提高了無法達成目標的機率，也許提高了非常多。這不安全，而且很危險。如果你的股票指數指標是一年上漲30%，但持有債券只會上升6%，你當下或許覺得很舒坦，但投資報酬卻落後了24%。你現在不但落後，還落後超多。你需要平均每年都超過大盤1%（非常難做到），才能在接下來24年裡，追上這個落後的漲幅。
全球化投資
為什麼要強調全球化投資呢？標普500指數代表性還不夠嗎？如果你把新興市場也算進去（而且你也該算進去），美國股市只占世界整體的41%。如果投資沒有全球化，你會錯過許多機會，包括降低波動性的機會。為什麼能夠降低波動性？答案很簡單，你的指數覆蓋面越廣泛，波動就越平穩。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。