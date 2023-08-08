大摩分析師示警美國股市恐進入末升段，AI概念股過熱面臨泡沫化？
我們想讓你知道的是
摩根士丹利分析師（Edward Stanley）近日出具報告指出，針對70次股市泡沫進行了分析，包括網路泡沫、加密貨幣熱潮，從歷史背景來看，此次的美國股市的AI熱潮似乎進入尾聲。
受惠人工智慧（AI）熱潮，全球指標股報漲，而近期大摩分析師指出，此次的美國股市似乎進入尾聲，而連帶造成台灣AI類股跟著回檔，其中，指標公司緯創回落，上週違約金額新台幣達4865萬餘元，讓市場格外關注。
AI會泡沫化嗎？
近期AI熱潮，讓許多公司受惠股價持續攀升。Amazon Web Services（AWS）指出，所有產業的企業都在迅速採用生成式AI，因為它能夠處理龐大的資料集、生成自動化內容，並提供媲美人類的互動式回應。
AWS強調，許多客戶透過整合聊天機器人、問答系統和個人化推薦等先進的對話生成式AI應用程式，它們正在想方設法澈底變革終端使用者體驗以及與數位平台的交流。
目前美國晶片巨擘輝達（Nvidia）今年迄今股價已飆升逾200%，是投資市場公認的指標股票，台灣則是廣達、緯創、英業達、世芯-KY和創意等，近日都亮燈漲停。
不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）的策略師史丹利（Edward Stanley）近日出具報告指出，過去百年來，針對70次股市泡沫進行了分析，包括網路泡沫、加密貨幣熱潮，從歷史背景來看，此次的美國股市似乎進入尾聲。
事實上，上周AI個股回檔，台灣指標股緯創回落，導致許多投資人損失慘重。8月2日，根據證交所，一共有企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等券商申報，合計新台幣達4865萬餘元。
AI產業長期看好
史丹利特別強調，許多投資人市場的熱情，推動AI投資基金創下歷史新高，AI是一個投資題材，某一些個股創下歷史新高，而考慮到個別股票的特殊性，產生了股票回落的風險。
不過，針對AI是否會泡沫化的問題，富邦金旗下富邦證券董事長蕭乾祥則回應，由於有實體需求的存在，因此不會有泡沫化問題。此外，銀行資深副總吳傳文均強調，AI的硬體，包括晶片，伺服器、記憶體等股價，短期上已很貴，「但長期趨勢並未改變。」
VMware執行長Raghu Raghuram進一步分析，就產業而言，必須解決將天價變成平價、將專業的AI知識變成普通人可以理解的AI知識、將風險變成信用等三大核心挑戰。
Raghu Raghuram指出：「正如行動應用革命在過去15年中改變了商業以及我們與技術的關係，新一輪AI應用浪潮將大幅提升工作者的生產力並加快全球經濟發展。」
最後，Raghu Raghuram強調這些開放的專用模型將充分利用企業獨有的知識財產——領域專用資料。VMware指出，目前可以在專門的基礎設施上經濟且高效地運行這些較小的AI系統，包括更加便宜的圖形處理單元（GPU）以及經過改良的低成本CPU，提供AI工作負載所需要的性能和輸送量，這意味著產業上的發展，仍相當可期。
延伸閱讀
- 美國禁超微、輝達的GPU銷中，嚴重打擊中國AI發展，拖累台廠供應鏈股價重挫
- 美中貿易戰面臨轉折點？缺工、通膨危機難解，拜登考慮取消對中國商品部分加徵關稅
- 美中撕破臉後，中國真有能耐取代美國，成為全球霸權嗎？
- 美中對談後外媒評論：中國威脅已確立，拜登只是用不同的方法應對
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航