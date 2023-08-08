大摩分析師示警美國股市恐進入末升段，AI概念股過熱面臨泡沫化？

受惠人工智慧（AI）熱潮，全球指標股報漲，而近期大摩分析師指出，此次的美國股市似乎進入尾聲，而連帶造成台灣AI類股跟著回檔，其中，指標公司緯創回落，上週違約金額新台幣達4865萬餘元，讓市場格外關注。

AI會泡沫化嗎？

近期AI熱潮，讓許多公司受惠股價持續攀升。Amazon Web Services（AWS）指出，所有產業的企業都在迅速採用生成式AI，因為它能夠處理龐大的資料集、生成自動化內容，並提供媲美人類的互動式回應。

AWS強調，許多客戶透過整合聊天機器人、問答系統和個人化推薦等先進的對話生成式AI應用程式，它們正在想方設法澈底變革終端使用者體驗以及與數位平台的交流。

目前美國晶片巨擘輝達（Nvidia）今年迄今股價已飆升逾200%，是投資市場公認的指標股票，台灣則是廣達、緯創、英業達、世芯-KY和創意等，近日都亮燈漲停。

不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）的策略師史丹利（Edward Stanley）近日出具報告指出，過去百年來，針對70次股市泡沫進行了分析，包括網路泡沫、加密貨幣熱潮，從歷史背景來看，此次的美國股市似乎進入尾聲。

事實上，上周AI個股回檔，台灣指標股緯創回落，導致許多投資人損失慘重。8月2日，根據證交所，一共有企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等券商申報，合計新台幣達4865萬餘元。

AI產業長期看好

史丹利特別強調，許多投資人市場的熱情，推動AI投資基金創下歷史新高，AI是一個投資題材，某一些個股創下歷史新高，而考慮到個別股票的特殊性，產生了股票回落的風險。

不過，針對AI是否會泡沫化的問題，富邦金旗下富邦證券董事長蕭乾祥則回應，由於有實體需求的存在，因此不會有泡沫化問題。此外，銀行資深副總吳傳文均強調，AI的硬體，包括晶片，伺服器、記憶體等股價，短期上已很貴，「但長期趨勢並未改變。」

VMware執行長Raghu Raghuram進一步分析，就產業而言，必須解決將天價變成平價、將專業的AI知識變成普通人可以理解的AI知識、將風險變成信用等三大核心挑戰。

Raghu Raghuram指出：「正如行動應用革命在過去15年中改變了商業以及我們與技術的關係，新一輪AI應用浪潮將大幅提升工作者的生產力並加快全球經濟發展。」

最後，Raghu Raghuram強調這些開放的專用模型將充分利用企業獨有的知識財產——領域專用資料。VMware指出，目前可以在專門的基礎設施上經濟且高效地運行這些較小的AI系統，包括更加便宜的圖形處理單元（GPU）以及經過改良的低成本CPU，提供AI工作負載所需要的性能和輸送量，這意味著產業上的發展，仍相當可期。

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核稿編輯：翁世航