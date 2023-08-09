韓愈的〈師說〉其實是大有問題的論說文，實在不能算是好文章

文：張小琳

屹立不搖的經典古文和閱讀糾結

經過幾次課綱的輪替，〈師說〉依然是高中國文選定的核心古文。這是唐代文人韓愈的作品，韓愈有鑒於中唐士大夫自恃門第高貴，恥學於師，造成不問學的風氣，因此撰寫〈師說〉來說明從師問學的重要性。

〈師說〉也總是放在高中國文的第一冊（還經常是第一課），或許是想趁學生甫進高中之初，讓他們了解「從師問學」的重要吧。除此之外，〈師說〉也常被視為議論文寫作的範本，因為文章連用三組正反對比來說明不問學的後果，氣勢滂礡，不管是在論據或是論證上，皆有可觀。

雖然〈師說〉有充足存在的理由，但我自己上這一課的時候一直有點卡，卡關的部分是因為這篇文章的「論點（立論）」難以判斷：

以下，我們引用〈師說〉的第一、二段，並找出文章的論點：

古之學者必有師。師者，所以傳道、受業、解惑也。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也，終不解矣。

（翻譯）

古代求學的人一定有老師。老師，是用來傳授道理，講授學業，解答疑難問題的。人不是一生下來就懂得知識和道理，誰能沒有疑惑？有疑惑卻不求老師指教，那成爲疑難的問題，終究不能解決

生乎吾前，其聞道也，固先乎吾，吾從而師之；生乎吾後，其聞道也，亦先乎吾，吾從而師之。吾師道也，夫庸知其年之先後生於吾乎？是故無貴、無賤、無長、無少，道之所存，師之所存也。

（翻譯）

在我之前出生的人，他懂得知識和道理本來就比我早，我跟從他並以他爲師；在我之後出生的人，（如果）他懂得知識和道理也比我早，我也跟從他學習並以他爲師。我學習的是知識，哪管他的年齡比我大還是比我小呢？因此，無論地位顯貴或是低下，無論年長年少，知識所存在的地方，就是老師所存在的地方。

這段話的論點為：

古者必師

師者傳道、受業、解惑

道之所存，師之所存也

如果順著論點，韓愈應該要引用資料說明自己的論點站得住腳（論據），那麼接下來合理的期待，韓愈會討論的不外乎是，古者如何（為何）從師？師者傳道的內容是什麼？師者如何傳道等等。但實際上在課文的三、四、五段，韓愈花了大量的篇幅進行正反對比，說明不從師問學的後果。

我用一張表格來說明。

Photo Credit：截自作者

再者，即使我們認同「學習古人從師問學」很重要，也知道「從師」並需抱持道存師存的態度；但「問學」這件事還是讓人充滿疑惑，韓愈到底希望大家問學的內容是什麼呢？這件事情文本本身的解釋是很模糊的（後面會進行一些推論），如果文章本身都說不清楚，讀者又如何產生行動？

朱家安〈師說的推論練習〉有類似的看法。這篇文章的推論很精彩，我節錄結尾的一段話：（有一種心聲被說出來的愉悅）

韓愈寫〈師說〉，是為了主張人應該從師學道。然而我們花了很多篇幅，還是無法確認韓愈的「道」是什麼意思。如果一篇文章說了半天，卻連自己的結論是什麼都講不清楚，實在不能算是什麼好文章。

因此接下來，我們會先從文本中討論得比較清楚的「學習者的態度」以及「不問學的後果」進行梳理，再試著討論「道」和「問學」間的關係，並試著用不同的結構整理文本。

學習者的態度

從一、二段的論述，我們可以得出兩個結論：

老師教授的內容包含：傳道、受業、解惑 在從師問學時，應抱持著「道存、師存」的態度

不從師問學的後果

當時中唐士大夫又沒有從師問學的風氣，因此韓愈花了很大的篇幅說明「不從師問學的後果」，這一大段應該是全文最精彩之處。這個精彩倒不是論點、論據以及論證間的緊密扣合，更多的是文采生動，寫得氣勢滂礡。

嗟乎！師道之不傳也久矣！欲人之無惑也難矣！古之聖人，其出人也遠矣，猶且從師而問焉；今之衆人，其下聖人也亦遠矣，而恥學於師。是故聖益聖，愚益愚。聖人之所以爲聖，愚人之所以爲愚，其皆出於此乎？

愛其子，擇師而教之；於其身也則恥師焉，惑矣。彼童子之師，授之書而習其句讀者，非吾所謂傳其道解其惑者也。句讀之不知，惑之不解，或師焉，或不焉，小學而大遺，吾未見其明也。

巫醫樂師百工之人，不恥相師。士大夫之族，曰師曰弟子云者，則羣聚而笑之。問之，則曰：「彼與彼年相若也，道相似也。位卑則足羞，官盛則近諛。」嗚呼！師道之不復可知矣。巫醫樂師百工之人，君子不齒，今其智乃反不能及，其可怪也歟！

在這一段中韓愈用了三組對比，第一組是「聖人與眾人」，藉由聖人從師而眾人人不從師，說明不問學會造成聖益聖，愚益愚的後果。第二組是「為子擇師與其身恥師」，藉由士大夫行為的矛盾，說明問學的方向不對，會造成小學而大遺的後果。

第三組是「百工與士大夫」，藉由百工相師以及士大夫要問問題時內心戲太多作為對比，說明不問學造成（士大夫）之智比不上百工之人的後果。

用白話來說，這三組對比就是在批評士大夫：「比你厲害的人比你還要努力；你自身搞不清處學習的方向；比你笨的人後來都贏你了。」

我覺得讀起來還蠻寫實的，感覺自己也需要有所警惕。不然比賽的終點，才發現所有人都在你前面。

但也正是這最精彩的一段，讓我有些不解的地方。如果我們被這些不問學的後果說的心生警惕，那麼接下來該問的就是——那什麼是我該問的呢？畢竟韓愈點名說要問的東西不是句讀之學，而是傳道、解惑的東西。

至此，討論的重點就移到，「從師問學的具體內容」。

從師問學的具體內容

韓愈在第一段提及：「師者，所以傳道、受業、解惑也，」古時候的學習資源遠不如現代豐富，畢昇的活字版還要兩百年之後才會發明，學習時能夠依賴的對象主要就是老師。既然老師的功能是「傳道、受業、解惑」，那麼這應該也就是我們要問學的具體內容。

韓愈在第四段又談到：「彼童子之師，授之書而習其句讀者，非吾所謂傳其道解其惑者也。」我們可由此推論，傳道、受業、解惑三者中，韓愈更看重「傳道、解惑」。

傳道與解惑兩者，我以為「解惑」是比較容易理解的。如前面所述，老師是傳遞知識的主要媒介，不管學什麼，有疑惑是正常的，請教老師當然也都正常。剩下的就是「傳道」了，韓愈認為老師應該傳道，士大夫應該學道，在道的學習上若有疑惑，應該向懂的人請教。

那麼，什麼是「道」呢？一般多由知人論事的方法入手，將道解釋為「儒道」。這個說法有其道理，但國文作為一門閱讀為主的學科，我們不妨從〈師說〉以及〈原道〉來一探究竟。

首先，〈師說〉數次讚賞古人有從師問學的風氣：

古之學者必有師

古之聖人，其出人也亦遠矣，尤且從師而問焉

聖人無常師，孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃

由此我們得以推論，聖人（孔子）學習的內容，是韓愈認同的「道」，孔子學什麼呢？孔子跟郯子請教官職的名稱，跟萇弘請教音樂，跟師襄學琴，像老子問禮，將這四個學習內容歸納，其實孔子學的就是「禮（官名、禮）」、「樂（音樂、琴）」

而在〈原道〉中，韓愈對「道」有如下解釋：

夫所謂先王之教者，何也？博愛之謂仁，行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎己無待於外之謂德。其文：《詩》、《書》、《易》、《春秋》；其法：禮、樂、刑、政；其民：士、農、工、賈

（翻譯）

我所謂先王的政教，是什麼呢？就是博愛即稱之為仁，合乎仁的行為即稱為義。從仁義再向前進就是道。自身具有而不依賴外界的叫做德。講仁義道德的書有《詩經》、《尚書》、《易經》和《春秋》。體現仁義道德的法式就是禮儀、音樂、刑法、政令。它們教育的人民是士、農、工、商

可見對於韓愈而言，所謂的道，指的即是仁、義；而仁義的具體落實則在「禮、樂」，孔子請學師襄、萇弘、郯子、老聃，正是學道的展現。

當問學作為一種方法

基於上述的推論，若我們以常見議論文的要素來看〈師說〉，會發現在論點和論據之間是有所偏移的。如果換個方法，把「道」視為學習的核心，「問學」當成學習的方法，可以得到另一種拆解方式，同樣以圖表表示。

Photo Credit：截自作者

我自己還滿喜歡重新進行〈師說〉的推論練習，新的學期也能用不同的方法帶學生討論課文，利用「學習的核心、實踐核心的方法、實踐的好處與不實踐的後果」的敘述脈絡，或許更能藉由這篇文章，引導學生寫作，以及理解學生對「學習」的看法，並一起探索更多有效的學習方法，甚至是針對「如何問學」進行補充，都是很令人期待的。