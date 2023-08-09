韓愈的〈師說〉其實是大有問題的論說文，實在不能算是好文章

我們想讓你知道的是
〈師說〉總是放在高中國文的第一冊（還經常是第一課），或許是想趁學生甫進高中之初，讓他們了解「從師問學」的重要吧。除此之外，〈師說〉也常被視為議論文寫作的範本，但我自己上這一課的時候一直有點卡，卡關的部分是因為這篇文章的「論點（立論）」難以判斷。
文：張小琳
屹立不搖的經典古文和閱讀糾結
經過幾次課綱的輪替，〈師說〉依然是高中國文選定的核心古文。這是唐代文人韓愈的作品，韓愈有鑒於中唐士大夫自恃門第高貴，恥學於師，造成不問學的風氣，因此撰寫〈師說〉來說明從師問學的重要性。
〈師說〉也總是放在高中國文的第一冊（還經常是第一課），或許是想趁學生甫進高中之初，讓他們了解「從師問學」的重要吧。除此之外，〈師說〉也常被視為議論文寫作的範本，因為文章連用三組正反對比來說明不問學的後果，氣勢滂礡，不管是在論據或是論證上，皆有可觀。
雖然〈師說〉有充足存在的理由，但我自己上這一課的時候一直有點卡，卡關的部分是因為這篇文章的「論點（立論）」難以判斷：
以下，我們引用〈師說〉的第一、二段，並找出文章的論點：
古之學者必有師。師者，所以傳道、受業、解惑也。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也，終不解矣。
（翻譯）
古代求學的人一定有老師。老師，是用來傳授道理，講授學業，解答疑難問題的。人不是一生下來就懂得知識和道理，誰能沒有疑惑？有疑惑卻不求老師指教，那成爲疑難的問題，終究不能解決
生乎吾前，其聞道也，固先乎吾，吾從而師之；生乎吾後，其聞道也，亦先乎吾，吾從而師之。吾師道也，夫庸知其年之先後生於吾乎？是故無貴、無賤、無長、無少，道之所存，師之所存也。
（翻譯）
在我之前出生的人，他懂得知識和道理本來就比我早，我跟從他並以他爲師；在我之後出生的人，（如果）他懂得知識和道理也比我早，我也跟從他學習並以他爲師。我學習的是知識，哪管他的年齡比我大還是比我小呢？因此，無論地位顯貴或是低下，無論年長年少，知識所存在的地方，就是老師所存在的地方。
這段話的論點為：
- 古者必師
- 師者傳道、受業、解惑
- 道之所存，師之所存也
如果順著論點，韓愈應該要引用資料說明自己的論點站得住腳（論據），那麼接下來合理的期待，韓愈會討論的不外乎是，古者如何（為何）從師？師者傳道的內容是什麼？師者如何傳道等等。但實際上在課文的三、四、五段，韓愈花了大量的篇幅進行正反對比，說明不從師問學的後果。
我用一張表格來說明。
再者，即使我們認同「學習古人從師問學」很重要，也知道「從師」並需抱持道存師存的態度；但「問學」這件事還是讓人充滿疑惑，韓愈到底希望大家問學的內容是什麼呢？這件事情文本本身的解釋是很模糊的（後面會進行一些推論），如果文章本身都說不清楚，讀者又如何產生行動？
朱家安〈師說的推論練習〉有類似的看法。這篇文章的推論很精彩，我節錄結尾的一段話：（有一種心聲被說出來的愉悅）
韓愈寫〈師說〉，是為了主張人應該從師學道。然而我們花了很多篇幅，還是無法確認韓愈的「道」是什麼意思。如果一篇文章說了半天，卻連自己的結論是什麼都講不清楚，實在不能算是什麼好文章。
因此接下來，我們會先從文本中討論得比較清楚的「學習者的態度」以及「不問學的後果」進行梳理，再試著討論「道」和「問學」間的關係，並試著用不同的結構整理文本。
學習者的態度
從一、二段的論述，我們可以得出兩個結論：
- 老師教授的內容包含：傳道、受業、解惑
- 在從師問學時，應抱持著「道存、師存」的態度
不從師問學的後果
當時中唐士大夫又沒有從師問學的風氣，因此韓愈花了很大的篇幅說明「不從師問學的後果」，這一大段應該是全文最精彩之處。這個精彩倒不是論點、論據以及論證間的緊密扣合，更多的是文采生動，寫得氣勢滂礡。
嗟乎！師道之不傳也久矣！欲人之無惑也難矣！古之聖人，其出人也遠矣，猶且從師而問焉；今之衆人，其下聖人也亦遠矣，而恥學於師。是故聖益聖，愚益愚。聖人之所以爲聖，愚人之所以爲愚，其皆出於此乎？
愛其子，擇師而教之；於其身也則恥師焉，惑矣。彼童子之師，授之書而習其句讀者，非吾所謂傳其道解其惑者也。句讀之不知，惑之不解，或師焉，或不焉，小學而大遺，吾未見其明也。
巫醫樂師百工之人，不恥相師。士大夫之族，曰師曰弟子云者，則羣聚而笑之。問之，則曰：「彼與彼年相若也，道相似也。位卑則足羞，官盛則近諛。」嗚呼！師道之不復可知矣。巫醫樂師百工之人，君子不齒，今其智乃反不能及，其可怪也歟！
在這一段中韓愈用了三組對比，第一組是「聖人與眾人」，藉由聖人從師而眾人人不從師，說明不問學會造成聖益聖，愚益愚的後果。第二組是「為子擇師與其身恥師」，藉由士大夫行為的矛盾，說明問學的方向不對，會造成小學而大遺的後果。
第三組是「百工與士大夫」，藉由百工相師以及士大夫要問問題時內心戲太多作為對比，說明不問學造成（士大夫）之智比不上百工之人的後果。
用白話來說，這三組對比就是在批評士大夫：「比你厲害的人比你還要努力；你自身搞不清處學習的方向；比你笨的人後來都贏你了。」
我覺得讀起來還蠻寫實的，感覺自己也需要有所警惕。不然比賽的終點，才發現所有人都在你前面。
但也正是這最精彩的一段，讓我有些不解的地方。如果我們被這些不問學的後果說的心生警惕，那麼接下來該問的就是——那什麼是我該問的呢？畢竟韓愈點名說要問的東西不是句讀之學，而是傳道、解惑的東西。
至此，討論的重點就移到，「從師問學的具體內容」。
從師問學的具體內容
韓愈在第一段提及：「師者，所以傳道、受業、解惑也，」古時候的學習資源遠不如現代豐富，畢昇的活字版還要兩百年之後才會發明，學習時能夠依賴的對象主要就是老師。既然老師的功能是「傳道、受業、解惑」，那麼這應該也就是我們要問學的具體內容。
韓愈在第四段又談到：「彼童子之師，授之書而習其句讀者，非吾所謂傳其道解其惑者也。」我們可由此推論，傳道、受業、解惑三者中，韓愈更看重「傳道、解惑」。
傳道與解惑兩者，我以為「解惑」是比較容易理解的。如前面所述，老師是傳遞知識的主要媒介，不管學什麼，有疑惑是正常的，請教老師當然也都正常。剩下的就是「傳道」了，韓愈認為老師應該傳道，士大夫應該學道，在道的學習上若有疑惑，應該向懂的人請教。
那麼，什麼是「道」呢？一般多由知人論事的方法入手，將道解釋為「儒道」。這個說法有其道理，但國文作為一門閱讀為主的學科，我們不妨從〈師說〉以及〈原道〉來一探究竟。
首先，〈師說〉數次讚賞古人有從師問學的風氣：
- 古之學者必有師
- 古之聖人，其出人也亦遠矣，尤且從師而問焉
- 聖人無常師，孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃
由此我們得以推論，聖人（孔子）學習的內容，是韓愈認同的「道」，孔子學什麼呢？孔子跟郯子請教官職的名稱，跟萇弘請教音樂，跟師襄學琴，像老子問禮，將這四個學習內容歸納，其實孔子學的就是「禮（官名、禮）」、「樂（音樂、琴）」
而在〈原道〉中，韓愈對「道」有如下解釋：
夫所謂先王之教者，何也？博愛之謂仁，行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎己無待於外之謂德。其文：《詩》、《書》、《易》、《春秋》；其法：禮、樂、刑、政；其民：士、農、工、賈
（翻譯）
我所謂先王的政教，是什麼呢？就是博愛即稱之為仁，合乎仁的行為即稱為義。從仁義再向前進就是道。自身具有而不依賴外界的叫做德。講仁義道德的書有《詩經》、《尚書》、《易經》和《春秋》。體現仁義道德的法式就是禮儀、音樂、刑法、政令。它們教育的人民是士、農、工、商
可見對於韓愈而言，所謂的道，指的即是仁、義；而仁義的具體落實則在「禮、樂」，孔子請學師襄、萇弘、郯子、老聃，正是學道的展現。
當問學作為一種方法
基於上述的推論，若我們以常見議論文的要素來看〈師說〉，會發現在論點和論據之間是有所偏移的。如果換個方法，把「道」視為學習的核心，「問學」當成學習的方法，可以得到另一種拆解方式，同樣以圖表表示。
我自己還滿喜歡重新進行〈師說〉的推論練習，新的學期也能用不同的方法帶學生討論課文，利用「學習的核心、實踐核心的方法、實踐的好處與不實踐的後果」的敘述脈絡，或許更能藉由這篇文章，引導學生寫作，以及理解學生對「學習」的看法，並一起探索更多有效的學習方法，甚至是針對「如何問學」進行補充，都是很令人期待的。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
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