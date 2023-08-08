巴基斯坦政局持續不穩：高民意支持度前總理被判貪污恐5年無法從政、11月選舉可能被推遲

8月5日，巴基斯坦高等法院宣布，前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）貪汙罪成立，並判處其3年徒刑。今（8）日，伊姆蘭・汗的律師已向法院提出上訴，要求法院撤銷對伊姆蘭・汗的定罪與判決。

巴基斯坦前總理因貪污罪入獄

根據《路透社》報導，伊姆蘭・汗因濫用總理職權，買賣出國訪問時所收到的國家禮品，賺取超過1.4億巴基斯坦盧比（約1550萬新台幣）。判決書稱，伊姆蘭・汗故意隱瞞從國家財政中獲得利益，而犯有貪污腐敗之行為。

伊姆蘭・汗否認法院對他的判決，並強調他是政治迫害的受害者。而伊姆蘭・汗在預先錄製的影片中呼籲支持者：「當你看到這個影片的時候，他們可能已經逮捕了我。我只有一個請求，不要在家中保持沉默。我正在為你們、國家以及你們孩子的未來而努力奮鬥。」

今日，伊姆蘭・汗的律師向高等法院提交請願書，要求法院撤銷對伊姆蘭・汗的定罪與判決，而法院預計於明（9）日審理此案。此外，伊姆蘭・汗的律師團隊還指出，他被關押在環境惡劣的監獄中。

貪污罪成立之後，伊姆蘭・汗仍面臨100多起的法律案件，其中包括土地詐欺案，以及今年5月全國大暴動時，他被指控教唆支持者襲擊軍方。

伊姆蘭・汗政治前途黯淡，支持者被噤聲

70歲伊姆蘭・汗年輕時曾是板球國手，而後投身於政治，並成立「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）。2018年，他擊敗現任巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）當選總理，直到2022年4月，巴基斯坦國民議會通過不信任投票，使伊姆蘭・汗成為該國第一個被罷免的總理。

巴基斯坦媒體《黎明報》指出，伊姆蘭・汗未來5年將不得擔任公職。根據巴基斯坦憲法規定：「若個人因涉及任何道德敗壞的罪行而被定罪，將判處兩年以上有期徒刑；除非刑滿5年，否則將被取消國會的選舉或任命資格。」

因此，伊姆蘭・汗可能無法參與今年11月的大選，對現任巴基斯坦總理夏立夫而言，等同於消除最大的競爭對手。

今年5月，伊姆蘭・汗就因涉嫌貪污罪而被拘留3天。他被逮捕一事，也釀成全國大規模暴動，而他的支持者也遭到軍方大力鎮壓。然而，這次伊姆蘭・汗被逮捕後，巴基斯坦全國各地並未發生大規模的示威活動。

根據《BBC》報導，伊姆蘭・汗的支持者表示，他們擔心受到當局的鎮壓而被迫保持沉默，不代表他們不再支持伊姆蘭・汗。在5月大規模暴動後，約有1400名伊姆蘭・汗的支持者被逮補。另一方面，媒體被規定不得再報導有關巴基斯坦正義運動黨的新聞，甚至也不得在節目上提到伊姆蘭・汗的名字。

巴基斯坦11月選舉可能被推遲

根據《路透社》報導，8月5日，巴基斯坦法律部長表示，還需要4個月的時間才能完成人口普查和劃設新選區，而這意味著11月的選舉可能會被推遲幾個月的時間。

反對派認為，夏立夫在拖延選舉，但巴國政府否認，並說明人口普查是基於憲法規定。

夏立夫預計於8月9日解散議會，而夏立夫的任期將於8月12日到期。根據巴基斯坦法律規定，看守政府須在3個月內舉行選舉，但看守政府是否能於時間內完成一系列程序，並順利舉行選舉還得持續觀察。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範