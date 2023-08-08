巴基斯坦政局持續不穩：高民意支持度前總理被判貪污恐5年無法從政、11月選舉可能被推遲
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因貪污而入獄的巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗可能無法參與今年11月的大選，對現任總理夏立夫而言，等同於消除最大的競爭對手。而巴基斯坦政府也宣布將進行人口普查和劃設新選區，這意味著大選可能會被推遲幾個月的時間。
8月5日，巴基斯坦高等法院宣布，前總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）貪汙罪成立，並判處其3年徒刑。今（8）日，伊姆蘭・汗的律師已向法院提出上訴，要求法院撤銷對伊姆蘭・汗的定罪與判決。
巴基斯坦前總理因貪污罪入獄
根據《路透社》報導，伊姆蘭・汗因濫用總理職權，買賣出國訪問時所收到的國家禮品，賺取超過1.4億巴基斯坦盧比（約1550萬新台幣）。判決書稱，伊姆蘭・汗故意隱瞞從國家財政中獲得利益，而犯有貪污腐敗之行為。
伊姆蘭・汗否認法院對他的判決，並強調他是政治迫害的受害者。而伊姆蘭・汗在預先錄製的影片中呼籲支持者：「當你看到這個影片的時候，他們可能已經逮捕了我。我只有一個請求，不要在家中保持沉默。我正在為你們、國家以及你們孩子的未來而努力奮鬥。」
今日，伊姆蘭・汗的律師向高等法院提交請願書，要求法院撤銷對伊姆蘭・汗的定罪與判決，而法院預計於明（9）日審理此案。此外，伊姆蘭・汗的律師團隊還指出，他被關押在環境惡劣的監獄中。
貪污罪成立之後，伊姆蘭・汗仍面臨100多起的法律案件，其中包括土地詐欺案，以及今年5月全國大暴動時，他被指控教唆支持者襲擊軍方。
伊姆蘭・汗政治前途黯淡，支持者被噤聲
70歲伊姆蘭・汗年輕時曾是板球國手，而後投身於政治，並成立「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）。2018年，他擊敗現任巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）當選總理，直到2022年4月，巴基斯坦國民議會通過不信任投票，使伊姆蘭・汗成為該國第一個被罷免的總理。
巴基斯坦媒體《黎明報》指出，伊姆蘭・汗未來5年將不得擔任公職。根據巴基斯坦憲法規定：「若個人因涉及任何道德敗壞的罪行而被定罪，將判處兩年以上有期徒刑；除非刑滿5年，否則將被取消國會的選舉或任命資格。」
因此，伊姆蘭・汗可能無法參與今年11月的大選，對現任巴基斯坦總理夏立夫而言，等同於消除最大的競爭對手。
今年5月，伊姆蘭・汗就因涉嫌貪污罪而被拘留3天。他被逮捕一事，也釀成全國大規模暴動，而他的支持者也遭到軍方大力鎮壓。然而，這次伊姆蘭・汗被逮捕後，巴基斯坦全國各地並未發生大規模的示威活動。
根據《BBC》報導，伊姆蘭・汗的支持者表示，他們擔心受到當局的鎮壓而被迫保持沉默，不代表他們不再支持伊姆蘭・汗。在5月大規模暴動後，約有1400名伊姆蘭・汗的支持者被逮補。另一方面，媒體被規定不得再報導有關巴基斯坦正義運動黨的新聞，甚至也不得在節目上提到伊姆蘭・汗的名字。
巴基斯坦11月選舉可能被推遲
根據《路透社》報導，8月5日，巴基斯坦法律部長表示，還需要4個月的時間才能完成人口普查和劃設新選區，而這意味著11月的選舉可能會被推遲幾個月的時間。
反對派認為，夏立夫在拖延選舉，但巴國政府否認，並說明人口普查是基於憲法規定。
夏立夫預計於8月9日解散議會，而夏立夫的任期將於8月12日到期。根據巴基斯坦法律規定，看守政府須在3個月內舉行選舉，但看守政府是否能於時間內完成一系列程序，並順利舉行選舉還得持續觀察。
新聞來源
- Pakistan: Imran Khan's political career hangs by a thread（DW）
- Imran Khan arrested after Pakistan court sentences ex-prime minister to three years in jail（Reuters）
- Imran arrested after Islamabad court finds him guilty of ‘corrupt practices’ in Toshakhana case（DAWN）
- Pakistan: Imran Khan's supporters are silenced but determined（BBC）
- Pakistan election to be delayed by new census（Reuters）
延伸閱讀
- 巴基斯坦獲得IMF 30億美元融資避免債務違約風險，惠譽上調其主權評等
- 軍方越過了「紅線」：巴基斯坦前總理伊姆蘭・汗被捕，為何引發全國抗議？
- 巴基斯坦前總理被捕引發全國抗議，官方封鎖網路、關閉私校恐陷入無政府狀態
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。