民眾黨如果繼續朝向「柯眾黨」運作，藍綠只要等柯文哲倒就好
我們想讓你知道的是
未來選民是因為柯文哲而支持民眾黨，還是因為民眾黨而支持柯文哲？哪個才能真正體現超越藍綠的展現？假如這份說要改變藍綠的白色力量還沒讓全台人民看到，但柯文哲卻想提早兌換政黨資源與個人政治聲量，那它將只會如同煙火一樣，為柯文哲個人釋放一次璀璨的光芒，之後黯淡。
文：西元1741
目前位居總統候選人民調第二的柯文哲，雖然依舊保持著在非綠陣線領先的態勢。但在國民黨中央力保侯友宜展現打死不退的氣勢後，柯已經處於上不去也逐漸被後位競爭者拉近的窘境。
當然，這也與國民黨誓死保衛總統排名「第二」的決心有關，死咬著基本盤希望在後半段超車基層實力薄弱的柯文哲。那既沒有基層實力又沒有黨奧援的柯文哲又是依靠哪些族群來撐起他總統之路的民調呢？在回答如民調顯示的青年族群外，我們應該要回頭看看柯文哲從政以來又是靠哪些人將他推上市長並逐步踏上總統選舉的選民與支持者。
而這些支持者能持續擴大，並且讓他成為台灣政治史上藍綠以外的新版圖嗎？
垃圾不分藍綠
沒錯！柯文哲能短期在台灣政壇異軍突起，從他講過的——垃圾不分藍綠，就能一言以蔽之。
從過去學運後，在民意大多不滿國民黨的態勢下，敢怒敢言的柯醫生在台北市獲得民進黨的禮讓後，用手術刀劃開台北政治版圖的格局。當上柯市長後，與民進黨漸行漸遠，在第二任台北市長選舉後也雙方也就直接互相無情開撕。相比過去柯市長對國民黨砲聲隆隆的畫面，現在民眾應該對他對民進黨火力全開比較有印象。
柯文哲雖然在政治經歷上還算是新人，但勇於發言並創造時事話題的特質也讓他逐漸在政治權擴展自我的群眾版圖。要成為一個成功的政治人物有需多不同的要件，而一開口就能受到媒體瘋狂輪播的柯文哲，就符合一位有個人魅力的政治紅人。從他的金句發言中也不難看出他想開拓一個什麼樣的定位，從「垃圾不分藍綠」到「藍綠除了統獨以外，沒有不同」都能清楚知道他想表達出：我跟他們不一樣。
的確！這在地方選舉上確實受用，在藍綠各自都有一些弊案與執政包袱下，很容易讓中間選民覺得兩邊一樣爛。作為新興的政治人物，敢怒敢言、主打非藍非綠的白色力量就成了厭倦藍綠選民的新選擇。柯文哲也希望藉由這些群眾慢慢形成可觀的第三勢力，在當選第二任市長後就成立台灣民眾黨，希望突破過去泛藍與泛綠的政黨版圖，主要目標也是為劍指總統之位的準備。
以現在的民調顯示，柯文哲確實沒有被自己的支持者拋棄，在各自候選人力保基本盤的情況下，他也穩住了自己的基本盤。但對於從政的人來說，政治之路不一定要走得像海嘯一般，在勢不可擋後留下殘破不堪的災情後消失。如同涓涓流水一樣，細水漫流但長久且通向大海反而穩定。但對於柯文哲來說，他已將自己丟入了無法到總統之位彼岸的湖泊中。
「柯眾黨」
我國民主化後，政黨也因選舉制度一度百花齊放。但也隨著2005年修憲後，至少在單一制度選區的選舉中，大多都是由資源較豐富的藍綠兩大黨取得，小黨只能從地方性複數選區的民代選舉中或不分區立委投票中爭取席次。
當然有些政治人物依靠雄厚的基層與人格魅力，在不需要政黨背書的情況下長年贏得選舉。如果說花蓮王傅崐萁是依靠自己雄厚的基層從藍綠手上贏下選舉的，逼著國民黨只能向他俯首稱臣，柯文哲在擺脫民進黨的束縛後，也成功以強烈的個人魅力繼續以無黨籍當選台北市長也屬於在藍綠夾殺下少數成功的案例。
但既然希望在未來取得總統大位，政黨就是一個必須存在的組織。
我們都知道政黨對於選舉或是國家權力的運作有著無可取代的重要性。柯文哲在成立民眾黨時也不諱言說道，自己選總統太困難，還是必須要籌組新政黨來作為總統選舉的基礎。政黨除了代表人才庫的培養與輸出，也關乎到基層運作及動員的能力。時至今日，民眾黨也將成立滿4年，地方上選舉有挫敗也有斬獲。
要對一個政黨的成功與否在此時下結論也言之過早，但遺憾的是柯文哲已經提早提領這個政黨的未來性。畢竟這是他為了選總統而成立的，而他現在就在選總統。一個短短成立四年為了總統大位而成立的政黨，其實也就是柯文哲個人的政黨。我們可以預見藍綠兩黨雖性質不同，但在一個黨領導下台或衰弱後，還是有人重新競爭或出來扛起政黨的人物出現，就算沒有一個強而有力的領導人，也會有幾個山頭共治政黨等到一位能重新領導黨的人物出現。
因此，不論藍綠或其他小黨當中的領導人是誰，大多也是在黨的旗幟下領導，各自有各黨的意識形態與價值去支撐。該黨因柯而起；也將因柯而衰，尚未等到民眾黨的人才與基層實力開花結果前，柯文哲就必須將這個品牌做一次性的使用。為了柯文哲而成立的民眾黨，其價值除了藍綠都很爛以外，也隨著柯文哲的個人發言與選舉考量變成無法確定位的柯眾黨。
民眾黨確實也有優秀的政治人物與人才，但他們因黨的最終目標是讓黨主席選上總統。他們只能變成陪襯於柯身旁助選員與發言人，更不用提有多少人只是想靠柯本身的魅力來獲得政治利益而加入的柯眾們。這對一個主打超越藍綠的政黨來說，絕對是非常不利的情況。目前急需擴展的地方實力，目前只能依靠柯自身魅力的展現，只能在選民較為年輕或都會選區取得有限的成功。
而與總統一同投票的立委選舉，在希望取得地方立委席次又想要得到一些國民黨立委候選人的支持，地方立委的提名反而成為了擴展泛藍票源的籌碼。
我們必須清楚，對民眾黨較為樂觀的不分區席次，在選民分裂投票的行為也可能因藍綠基本盤歸隊的情況下，難以斬獲突破性的成績。就算柯能取得總統選票第二的成績也未必能取得如同總統選票同等成績。畢竟政黨投票才是真正死忠選民的展現，過去總統大選狂掃817萬票的民進黨，也並沒有在政黨票獲得壓倒性勝利，反而與國民黨取得的席次打平的現象略知台灣選民的投票習性。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航