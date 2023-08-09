民眾黨如果繼續朝向「柯眾黨」運作，藍綠只要等柯文哲倒就好

文：西元1741

目前位居總統候選人民調第二的柯文哲，雖然依舊保持著在非綠陣線領先的態勢。但在國民黨中央力保侯友宜展現打死不退的氣勢後，柯已經處於上不去也逐漸被後位競爭者拉近的窘境。

當然，這也與國民黨誓死保衛總統排名「第二」的決心有關，死咬著基本盤希望在後半段超車基層實力薄弱的柯文哲。那既沒有基層實力又沒有黨奧援的柯文哲又是依靠哪些族群來撐起他總統之路的民調呢？在回答如民調顯示的青年族群外，我們應該要回頭看看柯文哲從政以來又是靠哪些人將他推上市長並逐步踏上總統選舉的選民與支持者。

而這些支持者能持續擴大，並且讓他成為台灣政治史上藍綠以外的新版圖嗎？

垃圾不分藍綠

沒錯！柯文哲能短期在台灣政壇異軍突起，從他講過的——垃圾不分藍綠，就能一言以蔽之。

從過去學運後，在民意大多不滿國民黨的態勢下，敢怒敢言的柯醫生在台北市獲得民進黨的禮讓後，用手術刀劃開台北政治版圖的格局。當上柯市長後，與民進黨漸行漸遠，在第二任台北市長選舉後也雙方也就直接互相無情開撕。相比過去柯市長對國民黨砲聲隆隆的畫面，現在民眾應該對他對民進黨火力全開比較有印象。

柯文哲雖然在政治經歷上還算是新人，但勇於發言並創造時事話題的特質也讓他逐漸在政治權擴展自我的群眾版圖。要成為一個成功的政治人物有需多不同的要件，而一開口就能受到媒體瘋狂輪播的柯文哲，就符合一位有個人魅力的政治紅人。從他的金句發言中也不難看出他想開拓一個什麼樣的定位，從「垃圾不分藍綠」到「藍綠除了統獨以外，沒有不同」都能清楚知道他想表達出：我跟他們不一樣。

的確！這在地方選舉上確實受用，在藍綠各自都有一些弊案與執政包袱下，很容易讓中間選民覺得兩邊一樣爛。作為新興的政治人物，敢怒敢言、主打非藍非綠的白色力量就成了厭倦藍綠選民的新選擇。柯文哲也希望藉由這些群眾慢慢形成可觀的第三勢力，在當選第二任市長後就成立台灣民眾黨，希望突破過去泛藍與泛綠的政黨版圖，主要目標也是為劍指總統之位的準備。

以現在的民調顯示，柯文哲確實沒有被自己的支持者拋棄，在各自候選人力保基本盤的情況下，他也穩住了自己的基本盤。但對於從政的人來說，政治之路不一定要走得像海嘯一般，在勢不可擋後留下殘破不堪的災情後消失。如同涓涓流水一樣，細水漫流但長久且通向大海反而穩定。但對於柯文哲來說，他已將自己丟入了無法到總統之位彼岸的湖泊中。

「柯眾黨」

我國民主化後，政黨也因選舉制度一度百花齊放。但也隨著2005年修憲後，至少在單一制度選區的選舉中，大多都是由資源較豐富的藍綠兩大黨取得，小黨只能從地方性複數選區的民代選舉中或不分區立委投票中爭取席次。

當然有些政治人物依靠雄厚的基層與人格魅力，在不需要政黨背書的情況下長年贏得選舉。如果說花蓮王傅崐萁是依靠自己雄厚的基層從藍綠手上贏下選舉的，逼著國民黨只能向他俯首稱臣，柯文哲在擺脫民進黨的束縛後，也成功以強烈的個人魅力繼續以無黨籍當選台北市長也屬於在藍綠夾殺下少數成功的案例。

但既然希望在未來取得總統大位，政黨就是一個必須存在的組織。

我們都知道政黨對於選舉或是國家權力的運作有著無可取代的重要性。柯文哲在成立民眾黨時也不諱言說道，自己選總統太困難，還是必須要籌組新政黨來作為總統選舉的基礎。政黨除了代表人才庫的培養與輸出，也關乎到基層運作及動員的能力。時至今日，民眾黨也將成立滿4年，地方上選舉有挫敗也有斬獲。

要對一個政黨的成功與否在此時下結論也言之過早，但遺憾的是柯文哲已經提早提領這個政黨的未來性。畢竟這是他為了選總統而成立的，而他現在就在選總統。一個短短成立四年為了總統大位而成立的政黨，其實也就是柯文哲個人的政黨。我們可以預見藍綠兩黨雖性質不同，但在一個黨領導下台或衰弱後，還是有人重新競爭或出來扛起政黨的人物出現，就算沒有一個強而有力的領導人，也會有幾個山頭共治政黨等到一位能重新領導黨的人物出現。

因此，不論藍綠或其他小黨當中的領導人是誰，大多也是在黨的旗幟下領導，各自有各黨的意識形態與價值去支撐。該黨因柯而起；也將因柯而衰，尚未等到民眾黨的人才與基層實力開花結果前，柯文哲就必須將這個品牌做一次性的使用。為了柯文哲而成立的民眾黨，其價值除了藍綠都很爛以外，也隨著柯文哲的個人發言與選舉考量變成無法確定位的柯眾黨。

Photo Credit: 中央社

民眾黨確實也有優秀的政治人物與人才，但他們因黨的最終目標是讓黨主席選上總統。他們只能變成陪襯於柯身旁助選員與發言人，更不用提有多少人只是想靠柯本身的魅力來獲得政治利益而加入的柯眾們。這對一個主打超越藍綠的政黨來說，絕對是非常不利的情況。目前急需擴展的地方實力，目前只能依靠柯自身魅力的展現，只能在選民較為年輕或都會選區取得有限的成功。

而與總統一同投票的立委選舉，在希望取得地方立委席次又想要得到一些國民黨立委候選人的支持，地方立委的提名反而成為了擴展泛藍票源的籌碼。

我們必須清楚，對民眾黨較為樂觀的不分區席次，在選民分裂投票的行為也可能因藍綠基本盤歸隊的情況下，難以斬獲突破性的成績。就算柯能取得總統選票第二的成績也未必能取得如同總統選票同等成績。畢竟政黨投票才是真正死忠選民的展現，過去總統大選狂掃817萬票的民進黨，也並沒有在政黨票獲得壓倒性勝利，反而與國民黨取得的席次打平的現象略知台灣選民的投票習性。