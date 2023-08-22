《20位國際大師遠見連線》：歷史學家哈拉瑞——俄烏戰爭正在摧毀俄羅斯以往的大國地位

文：採訪：楊瑪利、林士蕙｜整理：林士蕙

國家的繁榮，無法再靠戰爭達成

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄烏戰爭與美中兩強相爭，這些關鍵的大事，已經在短短數年間，改變了全世界。有些專家憂心國際合作的精神不再，以後戰爭發生機率將更高；也有人看好疫情以來的科技與科學創新。未來的人們，將會從這段歷史學到什麼教訓？我們是否正處在一個危機四伏的關鍵時刻？

以《人類三部曲》系列著作享有盛名的以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari），近期便曾藉由TED等線上訪談，表達了他對當下世界局勢的憂心。二○二二年第二十屆遠見高峰會上，哈拉瑞更透過越洋視訊演講，深刻闡述了他從疫情、戰爭背後，所看到的諸多隱憂，將可能讓全球不再享有長久的和平。

新冠疫情的啟發——雖是科學的創新，卻是政治的失敗

首先，二○二○年以來的新冠疫情，便讓哈拉瑞看出，現在世界正缺乏一個有高度的領袖來帶領全球一起對抗疫情。他表示，新冠疫情至今最成功的，是科學上的創新。本來從古至今，人類對抗疫情大多時候是束手無策。然而，這次新冠病毒出現後，人們只花了兩星期就能正確辨識病毒；數個月後就掌握了病毒傳播模式；然後在短短一年內完成疫苗開發與生產，堪稱是史無前例的大成功。

只可惜，有好的科學創新，也需要有配套的政策工具來實施，這方面屬於政治家的工作，目前卻是失敗的。

哈拉瑞進一步剖析，雖然像是台灣等單一國家，可以看到不少成功的防疫舉措，若拉到全人類的層面來看，完全是缺乏領導的局面。明明人類可以把病毒當作共同的敵人，團結一致地去對抗它，這樣的合作卻沒有發生。

其實，這次疫情，已發展出相當先進的技術與工具來對抗病毒，全球應該要攜手建置出一個系統，用來預警人們下一次新疫情潛藏的危機，並找出各國即刻協調對抗的機制，那麼，二○二○年的新冠肺炎，有可能是人類史上最後一次的疫情。只可惜，這樣的國際合作模式，他還沒看到。

俄烏戰爭的省思——戰爭沒有好處，只說明人類愚蠢

至於二○二二年初開始的俄烏戰爭，至今仍看不出何時能終止戰火。其實，哈拉瑞曾在戰爭一發生時，就公開表示希望戰爭趕緊結束，否則將禍及全世界。如今看來，這場戰爭確實對全球各方面都帶來多種負面衝擊。

談及俄烏戰爭為何會在二○二二年爆發，哈拉瑞只用簡單的一句話，表達出他身為歷史學家的觀點：「關於歷史，有一個重要的道理是，我們永遠不應該低估人類的愚蠢！」

他進而強調，俄羅斯出兵烏克蘭，本身就是一個巨大的錯誤。普亭錯在誤判烏克蘭人民為獨立而戰的勇敢，更錯在誤判出兵可為俄羅斯帶來的利益。對俄國民眾來說，即使普亭成功從烏克蘭征服了幾塊土地，他們也不會得到任何好處。

同時，從地緣政治的角度來看，這場戰爭正在摧毀俄羅斯以往大國的地位。由於歐美各國都選擇制裁俄羅斯，普亭能依靠的就是習近平領導的中國，結果讓俄羅斯愈來愈像是中國的傀儡。

另外，若從全人類的觀點來看這場發生在二十一世紀的戰爭，哈拉瑞也認為俄烏戰爭毫無意義。因為世界已經改變了，戰爭不再能為任何人帶來好處。

怎麼說？他進一步分析，在過往的時代，對某些國家來說，發動戰爭可以藉著征服鄰國，搶奪鄰國資源變得更強大，因為那時候，經濟的基礎是摸得到的物質資源，比如金礦或稻田。

但如今，世界經濟的動能已不再來自於物資，而是知識。例如：台灣藉著半導體產業建立起傲人的矽經濟，可不是因為島上有可以挖掘的「矽礦」，而是因為擁有科學與管理知識。這些絕不是靠戰爭就能取得的東西。

東亞大國日本，也是一個不靠戰爭成功的典範。哈拉瑞指出，原本在一九三○年代，日本人普遍認為，只有靠著不斷入侵他國獲取領土，才能讓日本成為強大的國家。事實證明，他們完全錯了。

當二戰結束時，日本身為戰敗國，根據以往的觀點，應該會就此衰亡。然而，即便他們已不再能四處侵略鄰國，藉此獲取對亞洲的控制力，卻在戰後開創了空前的經濟奇蹟。這就說明在現代，一個國家的強大與繁榮，已不再能靠著戰爭完成。德國，甚至近期的中國，也是類似的狀況。

反觀俄羅斯，哈拉瑞認為，這個國家，近年一直在發動一場又一場的戰爭，而它在經濟上實際已經破產了。俄國經濟唯一擁有的寶物，就是石油和天然氣，但在經濟其他面向，卻毫無進步。

在他看來，身為俄羅斯公民非常悲慘，主要是多年來，普亭不斷將經濟資源從醫療保健、教育和社會福利，轉移到軍隊國防上，去建造坦克與囤積砲彈。結果，俄羅斯雖是一個富有資源的國家，人民卻愈來愈窮。

戰事對全球的影響——讓各國更分裂，啟動軍備競賽

不幸的是，哈拉瑞認為，俄烏戰爭至今，不只改變了俄羅斯與烏克蘭，也已經對世界產生巨大的影響。它讓各國更加不願意團結。主因是，各國現在已經不願將國家經濟建立在和缺乏信任的國家互通的基礎上，就這樣破壞了多年來全球化的發展。

他剖析，所謂的全球化，基本上是透過相信每個人來完成。因為彼此存在著互信，你可以自由地從任何一個國家取得石油，或者原物料。但是現在全球化已經被各國的缺乏信任給破壞了。

由於講求在地製造，不想在鄰國生產，供應鏈變得愈來愈短。另外，許多關鍵的材料，被限制不能在某些國家取得。這正是助長全球通貨膨脹、物價上漲和經濟危機的原因之一。