《圖像思考》：人類走一小步，物體圖像思考者走一大步

文：天寶．葛蘭汀（Temple Grandin）

圖像思考的優勢

我很清楚，我可能欠缺某些與情緒有關的體驗，但對我來說，不受情緒影響的思維更能聚焦於具體的問題解決方法。大多數自閉症患者（不論是哪一種思維型態）都沒那麼倚賴情緒，而更仰仗邏輯。這或許是另一種基因上的取捨，總之我不會把情緒包袱帶進任何情境中。我不會被情緒牽著走，相反的，我的腦袋會開始解決問題。這是一種優勢。

在某種程度上，可以說圖像思考拯救了我。二十五年前，我在《星星的孩子》第一次提到我阿姨的牧場。在那個時候，我不完全了解，少女時期的戀牛情結（顯然是因為自閉症的關係）如何使我走上設計師與動物行為學教授之路。當我四十歲時，我發現自己能以更清晰的方式思考（與二十歲時相比）。我翻閱1970年代寫的日記，很訝異自己的思考模式竟如此雜亂。

我的聯想有很多不合邏輯，是因為我的圖像資源庫裡還欠缺很多東西。我的資源庫愈大，我能做的連結就愈多。這就像是可無限增加容量的風琴文件夾。隨著成長，我得到更多經驗，解決問題的能力也跟著提升，是因為我的記憶裡有更多的圖像資料。我的世界逐漸向外擴張。

依靠圖像探索世界，通常代表我要找到視覺比喻來解釋新的情況。我到現在還是使用這個方法。最近，我特別關注COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，因為我屬於高風險的老年族群。疫情剛爆發時，為了掌握這個疾病，我採取一貫做法，發揮由下而上的思維。

我蒐集許多研究論文，想了解治療這種病毒的藥物。接下來，我將治療方法分類成抗病毒藥物和消炎藥物。然後，我的腦海浮現一個視覺比喻。我把身體想像成軍事基地。當免疫系統的士兵攻擊病毒成功時，病毒就會被擊退。如果軍事基地失控，就可能會發生「免疫風暴」（cytokine storm）。此時，免疫系統裡的士兵開始發狂。它們搞不清楚狀況，並開始攻擊基地，點火焚燒軍營。免疫風暴可能會摧毀肺部和其他生理系統。這個時候就需要消炎藥物，以免整個基地陷入火海。

儘管語文比喻常讓我感到困擾，但我的腦袋就像是視覺比喻製造機。有時候人們問我，用圖像思考是不是彷彿具備X光般的視力。當然不是。圖像思考指的是，從「視覺記憶檔案」看見相關聯的畫面，然後以不同方式取得這些畫面，用來解決問題、尋找前進的方向、解讀這個世界。所以，物體圖像思考者通常成為設計師、建築工、建築師、機械技師、藝術家。空間圖像思考者通常成為數學家、程式設計師、作曲家、音樂家、科學家、工程師。

許多圖像思考者就在我們眼前，只是我們沒有發現。（我們將在本書認識許多這樣的人。）我們不一定會把他們的能力歸因於圖像思考能力。我們會說，他們的手很巧、電腦很厲害、能在腦海裡計算數學，諸如此類。我們不一定會把這兩種視覺思考者解決問題的習慣，與圖像思考聯想在一起。

美國海軍陸戰隊在「創新新兵訓練」計畫中，展現了他們即興發揮的卓越能力。計畫創始人海爾賽（Brad Halsey）設計了地獄週，淘汰無法在高壓情況下發揮能力的科學家和工程師。他發現，當海軍陸戰隊的卡車機械技師和無線電維修員接二連三遇到挑戰時，他們隨機應變解決問題的能力，比史丹佛大學或麻省理工學院工程系畢業的人更突出，這些挑戰包括用一堆廢物做出一輛簡陋的車子，從無到有做出車輛追蹤裝置，以及設計手榴彈感應器。

海爾賽解釋說，一旦遇到需要迅速制定創新解決方案的情況，「工程師往往想太多」，而且表現很差。「他們不喜歡在舒適圈之外活動……他們的專業知識很強，但不太擅長執行，也就是把概念轉化成實際的東西。」我的看法是，卡車機械技師很可能是物體圖像思考者，他們把看見、製作和維修物件的能力融合在一起。當我們說某個人的手很巧，彷彿能用雙手視物，說的就是這種將多重能力融會貫通後的成果。工程師是抽象空間圖像思考者，他們是開發某些系統不可或缺的人，但可能不是散兵坑裡的最佳夥伴。

有時候，視覺比喻能解開謎團。有一個知名的故事是關於化學家克古列（August Kekulé），他夢見一條蛇咬住自己的尾巴，形成一個環形，有機化學的苯環結構就此誕生。科學作家薩頓（Mike Sutton）表示，克古列能把複雜視覺圖像保留在腦海的能力，對於他理解化學結構有極大的幫助。

一個更近期的視覺比喻來自牛津大學（University of Oxford）的納斯米思（Kim Nasmyth）。長久以來，遺傳學家知道基因組形成環狀，但他們一直想知道，當DNA在細胞內摺疊時，結構如何保持不變。納斯米思的嗜好是爬山。有一天，當他在弄繩索和扣環時，突然在腦海產生一個畫面。他把繩索穿過扣環的動作，使他想起把染色體連起來的DNA長鏈。這純粹是視覺上的聯想。它就像是波洛領帶（bolo tie）的繩線，或是我在三年級時刺繡雛菊時用繡線打的結。

哈查杜里恩（Raffi Khatchadourian）在《紐約客》有一篇文章，標題是〈太空垃圾的危險〉。文中提到，太空人在進行太空漫步時驚恐的發現，哈伯望遠鏡的圓柱形表面有許多被太空碎片打出來的坑洞，就像在高速公路開車時，沙粒擊中汽車擋風玻璃那樣。太空人費斯特（Drew Feustel）說：「太空微粒可能在任何時間從任何地方飛過來」。