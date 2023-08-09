2023/08/09,
社會

豪雨重創南投：仁愛、廬山單日雨量破紀錄，農損初估1.3億、邊坡復原也破億

豪雨重創南投：仁愛、廬山單日雨量破紀錄，農損初估1.3億、邊坡復原也破億
颱風卡努外圍環流帶來雨勢，造成南投縣仁愛鄉嚴重 災情，奧萬大國家森林遊樂區外圍道路6日也因土石 流中斷，路面都是土石與樹木。Photo Credit: 農業部農村發展及水土保持署南投分署提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

南投縣仁愛鄉豪雨成災，行政院昨天召開後續盤整因應會議，初估邊坡等水土保持災害共15件，復原金額需新台幣1億1100萬元；另外，根據農業部統計至傍晚5時，南投縣農業災損計1億3196萬元。

豪雨重創南投，仁愛、廬山單日雨量破紀錄

（中央社）南投縣仁愛鄉因颱風卡努外圍環流及接續西南風帶來豪雨，造成道路、通訊中斷等災情。氣象局統計，南投仁愛、廬山在4日分別降下749、667毫米，都是設站以來單日雨量的最高紀錄。

根據中央氣象局資料，中颱卡努海上颱風警報於1日晚間發布，接著在2日傍晚發布海上陸上颱風警報、並持續至4日凌晨先解除陸上警報，4日中午左右解除颱風警報。

然而，雖然解除卡努警報，氣象局同日隨即發布「較大規模或較劇烈豪雨作業」，提醒中南部因西南風影響，仍有持續性降雨；南投仁愛鄉也因豪雨釀災、道路中斷。

氣象局昨（8）日在「報氣候 - 中央氣象局」臉書分享，雖然颱風卡努未登陸台灣，卻為中南部帶來豪、大雨，主要是因為卡努和季風環流兩股氣流在台灣的中南部匯集，形成有利的降雨條件；此外，由於卡努生成於季風環流中，移動速度慢，加長了降雨時間。

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圖片來源：報氣候 - 中央氣象局FB

根據氣象局統計，自1日至7日總雨量以屏東縣西大武山1187毫米最多，其次為南投縣仁愛鄉1058.5毫米、南投廬山881毫米排第三名。

其中，南投仁愛、廬山在4日分別降下749、667毫米，均為該站單日雨量的最高紀錄。

氣象局提醒，今明兩天西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部地區易有短延時強降雨並有局部豪雨發生的機率，北部地區及東南部地區亦有局部短暫陣雨。

10、11日仍受西南風影響，水氣增加，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生；預計12日起西南風減弱，中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

奧萬大暴雨200年一見，聯外道路多處坍塌持續封園

（中央社）颱風卡努蹂躪南投仁愛鄉，奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地，河床大幅抬升，奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，暴雨超過200年重現期，災後迄今仍封園。

日前颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉暴雨釀災，農業部林業及自然保育署南投分署昨天發布新聞稿表示，仁愛鄉奧萬大地區土石災情嚴重，因道路中斷，為詳細調查奧萬大山區及聯外道路受災情況，林業署南投分署昨天上午申請空勤總隊直升機支援空勘現況。

林業署南投分署表示，經邀請專家、學者隨同空勘，結果發現奧萬大山區的萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地、大量土砂下移，導致溪床抬升，聯外道路多處損毀，南投分署優先搶通奧萬大聯外道路維持救災機具車輛通行，後續辦理河道治理清疏、勘查監測作業。

南投分署指出，萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區新增多處大面積崩塌，崩塌土石下移導致河床大幅抬升，初步研判是腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損主因；另外，奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，其中7.6公里處石灰坑、8.4公里處崩塌最嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，需進一步評估橋梁結構安全。

南投分署表示，這次奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，就同一雨量測站而言，遠高於民國106年豪雨、97年辛樂克風災、98年莫拉克風災等歷年重大致災降雨事件，經分析為超過200年重現期以上的暴雨，也就是逾200年才出現；奧萬大國家森林遊樂區封園，開放日期未定。

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Photo Credit: 中央社（翻攝照片）
南投縣仁愛鄉4日雨勢驚人，5日上午雨勢再起，南豐 村受創嚴重，有加油站遭土石流掩埋。
廬山溫泉區道路中斷 救難隊架設橫渡繩索助脫困
Photo Credit: 台中市消防局提供 via 中央社
颱風卡努挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，廬山溫泉區因道路中斷，有多名遊客受困，由多個單位組成的救難隊8日在廬山架設橫渡繩索協助脫困。

雨襲南投，農業災損初估1.3億、邊坡復原也破億

（中央社）南投縣仁愛鄉豪雨成災，行政院昨天召開後續盤整因應會議，初估邊坡等水土保持災害共15件，復原金額需新台幣1億1100萬元；另外，根據農業部統計至傍晚5時，南投縣農業災損計1億3196萬元。

豪雨重創仁愛鄉，救災暫告段落後，行政院秘書長李孟諺昨天召集內政部、國防部、教育部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、原民會、主計總處及通傳會等部會就南投縣災情進行盤整及因應討論。

政院透過新聞稿指出，卡努颱風造成南投縣仁愛鄉1名民眾不幸罹難，另溫泉區與合歡仙境民宿共計兩處受困情況，除58名當地居民備有儲糧安全無虞外，其餘民眾已全數撤離，空中救援執行共計派出12架次、13名救援人員，撤離44名災民，運送物資總計3300公斤。

政院說，截至中午前，南投縣仁愛鄉仍有5處避難處所開設中，共計收容104名民眾，至於外界關注的災區洗腎患者也在6日上午送、就醫，病情穩定。

災民慰助部分，政院指出，賑災基金會依「重大天然災害災民賑助核給要點」，已函請縣市政府依相關規定提報名單，同時將死亡及失蹤賑助發放從每人40萬元提高至60萬元；另外，原民會也將提供死亡每人5萬元、重傷每人3萬元，以及家戶1萬元救助金的災害救助。

相關災損與復原經費，政院說，經農業部農村水保署彙整統計，仁愛鄉農路災害初估144件，相關經費勘估中，邊坡相關的水土保持災害初估15件，復原金額共計1億1100萬元，但因山區道路部分仍中斷，相關災害統計持續彙整更新中。

另外，農業部彙整此次颱風各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失計1億5472萬元，其中以南投縣損失1億3196萬元最多，苗栗縣損失1056萬元居次，高雄市則損失589萬元，台中市也損失546萬元。

交通部分，政院表示，台14線觀音瀑布至霧社路段沿途多處坍方土石，預計今天深夜完成清運，明天上午7時開放全線通行，部分路段18日前將採短期保護，長期復建則最晚於明年6月30日前完成，以維護通行安全。


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