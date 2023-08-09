時隔半世紀，俄羅斯將發射「月球25號」探測器，與印度競爭首個登陸月球南極國家

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）近日表示，莫斯科當局將於2023年8月11日凌晨發射月球25號（Luna-25）月球登陸器，此次太空任務是俄羅斯近半世紀以來首次發射登月探測器。

根據《路透社》（Reuters）報導，俄羅斯官方選定該國首都莫斯科以東5550公里外的東方太空發射場（Vostochny cosmodrome）作為月球25號的升空地點，由於該登陸器的火箭推進器在升空後存有「百萬分之一」的可能性會墜落於發射地東南側約300公里處的哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）村莊沙赫金斯基（Shakhtinskyi），因此該村莊的居民已被當局下令需於發射當日凌晨撤離。

哈巴羅夫斯克邊疆區轄內的上布列亞區（Verkhnebureinskyi）地方官馬斯洛夫（Alexei Maslov）對此強調，沙赫金斯基預計會有26位居民被帶到一處可觀賞月球25號發射的地方休憩，並能享用免費早餐，且大約能在該探測器發射後3.5小時內返回原住所。據悉，哈巴羅夫斯克邊疆區一帶的漁民與獵人也收到官方要求撤離的警告。

澳洲《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）指出，月球25號將搭載俄羅斯自製的聯盟2號運載火箭（Soyuz-2）推進器升空，若能成功抵達月球表面，月球25號將成為全球首個登陸月球南極的探測器。

《雪梨晨鋒報》另揭露，月球25號的發射計畫原本訂於2021年10月執行，歐洲太空總署（ESA）當時亦與俄羅斯合作，考慮將名為Pilot-D的導航攝影機安裝至月球25號以進行設備測試，然而隨著該計畫的推遲以及俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲太空總署於2022年3月17日宣布將終止與俄羅斯的探月合作，未來若有月球26號（Luna-26）及月球27號（Luna-27）任務，歐洲太空總署亦不會參與。

為何俄羅斯要在47年後再次發射月球登陸器？

《法國24電視台》（France 24）解釋，蘇聯最後一次執行探月任務可追溯至1976年，當時的月球24號（Luna-24）登陸器球從月球帶回170克的土壤樣本。與蘇聯時代相比，俄羅斯聯邦太空總署較追求航空工業的創新與資金爭取，然而克里姆林宮卻多優先考慮國家軍事支出，這導致俄羅斯的航太發展仍過於依賴蘇聯時代所開發的太空技術，在美國與中國的激烈競爭下，俄羅斯已逐漸於全球新太空競賽中落後。