中國東北糧倉洪災可能爆發食安危機，國務院要求組織農民積極補種作物

東北糧倉泡水，中國可能爆發食安危機

（中央社）中國華北與東北大水為患，素有中國北方糧倉之稱的黑龍江和吉林等地深陷洪澇之災，估計至少14人喪命，並可能導致中國陷入食安危機且爆發糧食短缺。

中共領導人習近平多次強調，農業是國家安全的根本，他今（2023）年3月在黨媒《求是》雜誌發表的文章指出：「農業一出問題，我們的飯碗就端在別人手中，我們將依靠別人吃飯。這樣我們怎麼實現現代化呢？」

習的擔憂言猶在耳，《美國之音》（VOA）8日報導，中國東北三省黑龍江、吉林和遼寧地勢平坦又肥沃，被視為中國非常重要的糧倉，這裡的生產量相當於中國糧食總量的1/5，主要的作物包括大豆、玉米和大米。

中國農業農村部上週警告說，最近襲擊中國的杜蘇芮颱風引發的災情，可能對中國的農業生產造成嚴重影響。

杜蘇芮殘餘環流發威重創東北前，另個中國重要的糧倉河南省今年5月下旬也曾因強降雨，損及當地大面積種植的小麥，媒體報導說，連綿大雨時值收成時節，以致占全中國1/3的河南小麥收成，遭遇10年來最慘損失。

VOA引述美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國國家統計局統計，河南今年小麥收成時節遭遇大雨，導致中國今年的夏糧減產0.9個百分點，而這也是7年來中國首次夏糧減產。

中國中央氣象台官員7月召開記者會表示，今年6月席捲中國北方、一再打破歷史紀錄的高溫酷暑所導致的乾旱，重創剛播種的玉米和大豆等作物。

CNN報導，中國農業幾個月接連遭遇的重擊，將影響中國短期的糧價，此前數月中國食品價格相對穩定，各國擔憂通膨之際，中國則煩惱通縮。

Photo Credit: GettyImages 杜蘇芮颱風殘餘環流近日造成北京嚴重洪災，號稱建成600多年未淹水的紫禁城罕見地淹水，引發中國民眾議論。

中國國務院討論洪災，要求組織農民積極補種作物

（中央社）中國國務院總理李強昨（8）日主持召開國務院常務會議，討論洪災相關事宜。會議指出，後續還可能有颱風登陸及強降雨，救災和災後重建任務繁重。要組織農民「積極補種補救」，並加強北方地區水利規劃建設，提高防災能力。

《新華社》報導，這項會議聽取當前各地防汛抗洪救災情況匯報，並研究下一步做好防汛搶險救災、民眾生活保障和災後恢復重建工作舉措。

會議強調，近期受颱風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴重洪澇災害。當前汛期仍未過去，後期還有颱風登陸、局部地區強降雨的可能，救災和災後恢復重建任務繁重。

這項會議指出，各地區、各部門要確實做好防汛抗洪和搶險救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全和「社會大局穩定」。要立足「抗大洪、搶大險」，加強研判預警，緊盯重點部位，落實落細防汛搶險措施，嚴防發生衍生災害。

會議並指出，要繼續全力搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡。千方百計保障好受災民眾基本生活，保證他們「有飯吃、有衣穿、有臨時住所、有乾凈水喝、有病能及時得到醫治」。

會議提到，要全面做好環境消毒殺菌和衛生防疫，確保「大災之後無大疫」。加快修復道路、供電、供水和通訊等設施，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序。

會議還強調，要抓緊修復災毀田塊和農業設施，加大農資供應保障力度，「組織農民積極補種補救」；迅速啟動災毀房屋恢復重建，確保受災民眾入冬前能回家或搬入新居、安全溫暖過冬；加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證每一名受災學生都能按時開學返校；要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。

會議要求，各相關部門要進一步加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，能預撥的提前預撥，提早進行補償救助。金融機構要加強對受災地區的經營主體，特別是小微企業、個體工商戶及農業、養殖企業和農戶的信貸支持；開通「保險理賠綠色通道」，「能賠快賠、應賠盡賠」，最大限度減少洪澇災害對經濟社會發展和人民生活的影響。

北京紅十字會洪災募款不成，反遭嘲諷揭弊

（中央社）在中國名聲不佳的紅十字會最近又遭議論。北京市紅十字會日前號召民眾捐款救洪災，不但被冷嘲熱諷，不少人只捐人民幣0.01元以表不屑。更有民眾找出該會採購物資遠高於市價，以及協會理事以不合理高價捐贈企圖逃漏稅的弊端。

綜合中國網路訊息及媒體報導，杜蘇芮颱風殘餘環流7月底侵襲北京、河北造成嚴重洪災，其中北京市門頭溝區、房山區災情最為嚴重。北京市紅十字會於是公開發起募捐，卻遭到眾多民眾嘲諷及怒罵。

有人質疑，北京是「天子腳下，首善之區」，為何還需要募捐？更多的則是責難紅十字會收到的善款，一向缺乏有效監督，導致弊端叢生。

更有網友響應號召，向北京市紅十字會捐獻網路轉帳最小的金額0.01元，引起大批網友跟進，不少人還附上「請務必交到災民手上」、「我失業了，只能捐1分」等語帶諷刺的留言。

眼見響應者越來越多，北京市紅十字會隨後將捐款最低門檻調高為1元，仍引來眾多責難聲。

除了引發「捐1分」風波，網友從北京市紅十字會1日發布的7月份捐贈物資明細表中發現，該會採購並捐往北京一所醫院的100箱水是氣泡水，而非礦泉水；且平均每箱內含24瓶採購價達331元，換算每瓶僅350cc的氣泡水達13.8元（合新台幣61元），近來成為中國網路熱議話題。不少人質疑，為何要向醫院捐贈氣泡水？

此外，網友還從明細表中發現，北京市紅十字會採購的雨靴每雙均價74.5元，上下分離式雨衣每件均價74元，棉被每床均價96元，毛巾被每床均價120元，毛毯每床均價45元，都高出市面上同類商品的價格甚多。