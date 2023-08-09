中國東北糧倉洪災可能爆發食安危機，國務院要求組織農民積極補種作物
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麻生太郎表示，阻止台海發生戰爭需要靠嚇阻，嚇阻分三部分，第一要有實際軍備上的「嚇阻能力」；第二要有「執行能力」，亦即動用武力的意志必須得到人民認同；第三是最重要的，需把有能力嚇阻的事實讓對手充分了解 ，這三個前提都成立才能發揮嚇阻效果。
東北糧倉泡水，中國可能爆發食安危機
（中央社）中國華北與東北大水為患，素有中國北方糧倉之稱的黑龍江和吉林等地深陷洪澇之災，估計至少14人喪命，並可能導致中國陷入食安危機且爆發糧食短缺。
中共領導人習近平多次強調，農業是國家安全的根本，他今（2023）年3月在黨媒《求是》雜誌發表的文章指出：「農業一出問題，我們的飯碗就端在別人手中，我們將依靠別人吃飯。這樣我們怎麼實現現代化呢？」
習的擔憂言猶在耳，《美國之音》（VOA）8日報導，中國東北三省黑龍江、吉林和遼寧地勢平坦又肥沃，被視為中國非常重要的糧倉，這裡的生產量相當於中國糧食總量的1/5，主要的作物包括大豆、玉米和大米。
中國農業農村部上週警告說，最近襲擊中國的杜蘇芮颱風引發的災情，可能對中國的農業生產造成嚴重影響。
杜蘇芮殘餘環流發威重創東北前，另個中國重要的糧倉河南省今年5月下旬也曾因強降雨，損及當地大面積種植的小麥，媒體報導說，連綿大雨時值收成時節，以致占全中國1/3的河南小麥收成，遭遇10年來最慘損失。
VOA引述美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國國家統計局統計，河南今年小麥收成時節遭遇大雨，導致中國今年的夏糧減產0.9個百分點，而這也是7年來中國首次夏糧減產。
中國中央氣象台官員7月召開記者會表示，今年6月席捲中國北方、一再打破歷史紀錄的高溫酷暑所導致的乾旱，重創剛播種的玉米和大豆等作物。
CNN報導，中國農業幾個月接連遭遇的重擊，將影響中國短期的糧價，此前數月中國食品價格相對穩定，各國擔憂通膨之際，中國則煩惱通縮。
中國國務院討論洪災，要求組織農民積極補種作物
（中央社）中國國務院總理李強昨（8）日主持召開國務院常務會議，討論洪災相關事宜。會議指出，後續還可能有颱風登陸及強降雨，救災和災後重建任務繁重。要組織農民「積極補種補救」，並加強北方地區水利規劃建設，提高防災能力。
《新華社》報導，這項會議聽取當前各地防汛抗洪救災情況匯報，並研究下一步做好防汛搶險救災、民眾生活保障和災後恢復重建工作舉措。
會議強調，近期受颱風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴重洪澇災害。當前汛期仍未過去，後期還有颱風登陸、局部地區強降雨的可能，救災和災後恢復重建任務繁重。
這項會議指出，各地區、各部門要確實做好防汛抗洪和搶險救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全和「社會大局穩定」。要立足「抗大洪、搶大險」，加強研判預警，緊盯重點部位，落實落細防汛搶險措施，嚴防發生衍生災害。
會議並指出，要繼續全力搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡。千方百計保障好受災民眾基本生活，保證他們「有飯吃、有衣穿、有臨時住所、有乾凈水喝、有病能及時得到醫治」。
會議提到，要全面做好環境消毒殺菌和衛生防疫，確保「大災之後無大疫」。加快修復道路、供電、供水和通訊等設施，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序。
會議還強調，要抓緊修復災毀田塊和農業設施，加大農資供應保障力度，「組織農民積極補種補救」；迅速啟動災毀房屋恢復重建，確保受災民眾入冬前能回家或搬入新居、安全溫暖過冬；加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證每一名受災學生都能按時開學返校；要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。
會議要求，各相關部門要進一步加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，能預撥的提前預撥，提早進行補償救助。金融機構要加強對受災地區的經營主體，特別是小微企業、個體工商戶及農業、養殖企業和農戶的信貸支持；開通「保險理賠綠色通道」，「能賠快賠、應賠盡賠」，最大限度減少洪澇災害對經濟社會發展和人民生活的影響。
北京紅十字會洪災募款不成，反遭嘲諷揭弊
（中央社）在中國名聲不佳的紅十字會最近又遭議論。北京市紅十字會日前號召民眾捐款救洪災，不但被冷嘲熱諷，不少人只捐人民幣0.01元以表不屑。更有民眾找出該會採購物資遠高於市價，以及協會理事以不合理高價捐贈企圖逃漏稅的弊端。
綜合中國網路訊息及媒體報導，杜蘇芮颱風殘餘環流7月底侵襲北京、河北造成嚴重洪災，其中北京市門頭溝區、房山區災情最為嚴重。北京市紅十字會於是公開發起募捐，卻遭到眾多民眾嘲諷及怒罵。
有人質疑，北京是「天子腳下，首善之區」，為何還需要募捐？更多的則是責難紅十字會收到的善款，一向缺乏有效監督，導致弊端叢生。
更有網友響應號召，向北京市紅十字會捐獻網路轉帳最小的金額0.01元，引起大批網友跟進，不少人還附上「請務必交到災民手上」、「我失業了，只能捐1分」等語帶諷刺的留言。
眼見響應者越來越多，北京市紅十字會隨後將捐款最低門檻調高為1元，仍引來眾多責難聲。
除了引發「捐1分」風波，網友從北京市紅十字會1日發布的7月份捐贈物資明細表中發現，該會採購並捐往北京一所醫院的100箱水是氣泡水，而非礦泉水；且平均每箱內含24瓶採購價達331元，換算每瓶僅350cc的氣泡水達13.8元（合新台幣61元），近來成為中國網路熱議話題。不少人質疑，為何要向醫院捐贈氣泡水？
此外，網友還從明細表中發現，北京市紅十字會採購的雨靴每雙均價74.5元，上下分離式雨衣每件均價74元，棉被每床均價96元，毛巾被每床均價120元，毛毯每床均價45元，都高出市面上同類商品的價格甚多。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html